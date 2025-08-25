Минобороны сообщило о сбитых украинских БПЛА над четырьмя регионами

Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской, Курской, Орловской областями и Черным морем

Tекст: Денис Тельманов

Министерство обороны России сообщило, что с 11.20 до 15.40 по московскому времени силами дежурных расчетов ПВО были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает РИА «Новости».

В официальном сообщении уточняется, что по одному беспилотнику был уничтожен над территориями Белгородской, Курской и Орловской областей, а еще один – над акваторией Черного моря.

В ведомстве заявили: «Двадцать пятого августа с 11.20 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа – по одному над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из поселков Харьковской области специалисты обезвредили плюшевую игрушку с бомбой. Дежурные средства противовоздушной обороны утром над Курской областью сбили два украинских беспилотника. В ночь с воскресенья на понедельник над Орловской областью уничтожили три украинских беспилотника, один из домов повредили.