Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
ВСУ скинули с дрона заминированную игрушку в харьковском селе
В одном из поселков в Харьковской области обнаружили плюшевую игрушку с бомбой, ее обезвредили, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
ВСУ использовали беспилотник для доставки заминированной плюшевой игрушки в село Граково Купянского района, уточнил Ганчев, передает РИА «Новости».
Местные жители заприметили опасный предмет и сообщили российским военным. Военные оперативно обезвредили мину. Никто из жителей не пострадал.
В марте военный эксперт Виталий Киселев сообщал, что ВСУ начали массово применять мины-лепестки, замаскированные под траву и детские игрушки, чтобы помешать продвижению российских войск.
В декабре 2024 года сообщалось, что ВСУ в приграничных регионах России маскируют бомбы под обычные предметы, такие как игрушки и сумки.