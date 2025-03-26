По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.9 комментариев
Эксперт сообщил о применении Украиной мин-лепестков в камуфляже
ВСУ начали использовать мины-лепестки, замаскированные под траву и игрушки
Вооруженные силы Украины начали массово применять мины-лепестки, замаскированные под траву и детские игрушки, чтобы помешать продвижению российских войск, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
По его словам, ВСУ начали активно использовать на фронте мины-лепестки, передаетТАСС. Эти мины замаскированы под траву и другие элементы местности. Они применяются для сдерживания продвижения российских войск. Он уточнил, что комплексы РСЗО, вертолеты и самолеты могут снаряжаться таким вооружением и рассеивать его на площади до 10 га.
Киселев также отметил, что украинские боевики маскируют мины под детские игрушки и бытовые предметы. Эти мины остаются в освобожденных российской армией населенных пунктах, что представляет опасность для мирных жителей. На отдельных участках фронта российские саперы обнаруживают до 10 мин на 1 кв. м. Эксперт подчеркнул дикий цинизм таких действий, так как они могут привести к травмам мирного населения.
Для предотвращения несчастных случаев Киселев призывает к усилению информационной работы с населением. Он подчеркивает необходимость обучать людей, особенно детей, не трогать неизвестные предметы и сразу сообщать о них в соответствующие ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали заминировать квартиры при отступлении из Новогродовки, также они хаотично минировали поля в Запорожской области из-за опасений прорыва российских войск, а ранее ВСУ дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области.