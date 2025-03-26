ВСУ начали использовать мины-лепестки, замаскированные под траву и игрушки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ начали активно использовать на фронте мины-лепестки, передаетТАСС. Эти мины замаскированы под траву и другие элементы местности. Они применяются для сдерживания продвижения российских войск. Он уточнил, что комплексы РСЗО, вертолеты и самолеты могут снаряжаться таким вооружением и рассеивать его на площади до 10 га.

Киселев также отметил, что украинские боевики маскируют мины под детские игрушки и бытовые предметы. Эти мины остаются в освобожденных российской армией населенных пунктах, что представляет опасность для мирных жителей. На отдельных участках фронта российские саперы обнаруживают до 10 мин на 1 кв. м. Эксперт подчеркнул дикий цинизм таких действий, так как они могут привести к травмам мирного населения.

Для предотвращения несчастных случаев Киселев призывает к усилению информационной работы с населением. Он подчеркивает необходимость обучать людей, особенно детей, не трогать неизвестные предметы и сразу сообщать о них в соответствующие ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали заминировать квартиры при отступлении из Новогродовки, также они хаотично минировали поля в Запорожской области из-за опасений прорыва российских войск, а ранее ВСУ дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области.