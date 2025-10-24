В поезде на Украине взорвалась граната, погибли пять человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Подрыв произошел в тот момент, когда сотрудники пытались задержать злоумышленника, он находился в розыске, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу и полицию.

Погибли пятеро, два человека получили ранения.

Среди погибших есть сотрудники погранслужбы, гражданские и военные. Пресс-офицер полиции Житомирской области Иванна Силецкая пояснила, что гранату взорвал 23-летний житель Харькова, ранее пытавшийся незаконно пересечь границу.

Сам злоумышленник скончался в машине скорой помощи.

В полиции пояснили, что от ранений умерли три женщины, в том числе сотрудник погранслужбы, пострадали 12 человек, все они госпитализированы.

В начале октября в одном из жилых домов в Киеве произошел взрыв, погиб 41-летний мужчина, пострадал его 65-летний отец. Взрыв произошел из-за детонации неизвестного взрывного устройства.

В марте в Днепропетровской области Украины депутат заложил противотанковую мину у входа в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

В декабре 2023 года на Украине депутат сельсовета Сергей Батрин взорвал три гранаты в ходе заседания. В результате подрыва гранат 26 человек получили ранения.