    Западная пресса научилась признавать достижения России
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    31 декабря 2025, 15:01 • Новости дня

    Новый год наступил на Чукотке и Камчатке

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Камчатки и Чукотки встретили 2026 год первыми в России, отпраздновав это событие красочным фейерверком и ночными гуляниями на главных площадях регионов.

    Празднование нового 2026 года стартовало в самых восточных регионах России – на Камчатке и Чукотке – на девять часов раньше, чем в Москве, сообщает ТАСС.

    В Петропавловске-Камчатском праздничные мероприятия начались на главной площади города воинской славы в 22.00 по местному времени. Организаторы подготовили насыщенную программу с выступлениями творческих коллективов, конкурсами и интерактивами.

    На центральной площади Петропавловска-Камчатского гостей угощают горячим чаем, здесь же работает фудкорт. В полночь небо над городом озарил новогодний фейерверк, а праздничная программа продолжается всю ночь.

    В Анадыре жители собрались у окружного Дома народного творчества. В первому часу ночи на главной площади стартовали уличные гуляния с хороводами, играми и встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

    Утром 1 января всех приглашают на массовый забег на 2026 метров, а праздничные события в честь наступления года продолжаются во всех муниципальных образованиях Чукотки.

    28 декабря 2025, 16:25 • Новости дня
    Средняя стоимость бутерброда с красной икрой достигла 168 рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Приготовить к Новому году бутерброд с красной икрой в 2025 году россиянам обойдется в 168 рублей, причем за 200 граммов икры придется заплатить в среднем 2994 рубля.

    Средняя стоимость одного бутерброда с красной икрой для россиян к Новому году в 2025 году составила 168 рублей, передает РИА «Новости». Аналитики сервиса «Контур. Маркет» пришли к такому выводу после изучения 1,7 млн кассовых чеков по икре и 5,6 млн чеков по сливочному маслу, хлебу и шпротам, совершенных в ноябре и декабре.

    Эксперты пояснили, что расчет цены сделан для бутерброда, в котором используется десять граммов икры, десять граммов сливочного масла и тридцать граммов хлеба. Для покупки всех необходимых ингредиентов покупателю потребуется потратить 3355 рублей. Основная часть этой суммы приходится на икру – в среднем двухсотграммовая баночка стоит 2994 рубля, 180-граммовый брикет масла обойдется в 283 рубля, а хлеб – 78 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» зафиксировали, что главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% – медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о риске для здоровья при употреблении алкоголя и переедании во время новогодних праздников.

    А газета ВЗГЛЯД опубликовала топ-7 рецептов для праздничного стола.

    30 декабря 2025, 04:16 • Новости дня
    Онищенко призвал россиян выйти на работу 2 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко дал рекомендацию по лучшей для здоровья встречи Нового года.

    «Самый лучший способ – 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», –  поделился с РИА «Новости» академик РАН.

    Онищенко отметил, что отмечать Новый год лучше дома, а не искать приключений за границей.

    «Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», – спрогнозировал он.

    Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год. Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год. Депутат предупредил о возможном ограничении мобильного интернета в новогоднюю ночь.


    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    31 декабря 2025, 04:35 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Непростой 2025 год дал шанс на восстановление прежде разрушенных российско-американских отношений, сообщил в поздравительном обращении посол России в США Александр Дарчиев.

    «Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.

    Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.

    Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.

    В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.

    Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США. Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя.

    29 декабря 2025, 03:30 • Новости дня
    Двухдневная рабочая неделя началась в России перед Новым годом

    Tекст: Антон Антонов

    В России на этой неделе рабочими будут только два дня – 29 и 30 декабря, сообщают информационные агентства.

    Короткая рабочая неделя связана с постановлением правительства о переносе выходных дней в 2025 году, по которому выходной 5 января переносится на 31 декабря, а новогодние каникулы начнутся с 1 января, передает РИА «Новости».

    Предыдущая подобная неделя пришлась на ноябрь и продлилась три дня – с 5 по 7 ноября. Причиной стала перенос праздника Дня народного единства, который отмечается ежегодно 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год.

    30 декабря 2025, 05:01 • Новости дня
    Психолог Сергиенко научила объяснять ребенку отсутствие дорогих подарков

    Tекст: Катерина Туманова

    В случае, когда подарить ребенку дорогой подарок невозможно, взрослым стоит объяснить это сказочными затруднениями с доставкой, а не финансовыми причинами, посоветовала доктор психологических наук Елена Сергиенко.

    Психолог пояснила: когда ребенок хочет, например, телефон, но родители не могут его купить, нужно сказать, что это будет в будущем, а сейчас Дед Мороз не смог его доставить.

    «Главное не обидеть ребенка и не говорить, что родители не в состоянии обеспечить подарок. Дед Мороз просто не добрался: помешали морозы, ветра, погода нехорошая. Не добрался он до того места, где надо было получить такой подарок. Не стоит детей погружать в эту сложную и непонятную для них реальность», – пояснила Сергиенко ТАСС.

    Она подчеркнула, что важно сохранять для ребенка волшебную атмосферу и  объяснять возникшую ситуацию в мягкой, сказочной форме, не акцентировать внимание на невозможности родителей купить дорогой подарок.

    Психолог советует внушать ребенку мысль о том, что его желание может исполниться в будущем и Дед Мороз непременно постарается сделать это.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дед Мороз рассказал о необычных подарках за десять лет новогоднего путешествия. Министр Лавров в шутку предложил ребенку подождать с глобусом в подарок. Стали известны предпочтения россиян при выборе игрушек для подарка ребенку.

    31 декабря 2025, 07:01 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялись новогодними поздравлениями, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу.

    «Китай и Россия торжественно отмечают 80-летие победы в Китайской народной войне сопротивления японской агрессии, Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, посылая мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют», – сказано в сообщении Центральное телевидение Китая.

    Уходящий год также ознаменовал собой всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, развиваются  политика безвизового режима, строятся энергетические коридоры отмечается в сообщении.

    Господин Си отметил, что в 2026 году отмечается 30-летие установления стратегического координационного партнерства между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией. В 2026-2027 годах обе страны проведут «Год образования Китай-Россия». В этой связи Китай готов продолжать с Россией тесное сотрудничество и развивать двусторонние контакты по международным вопросам.

    В сообщении также указано, что президент России Путин передал председателю Си Цзиньпину сердечные поздравления и пожелал китайскому народу счастья и крепкого здоровья.

    Путин отметил, что Россия и Китай активно расширяли экономическое и торговое сотрудничество в уходящем году, в следующем г обе страны совместно запустят «Год образования России и Китая». Он выразил готовность продолжать тесные контакты с председателем Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил  лидера США Дональда Трампа с Новым годом и отправил праздничные поздравления лидерам зарубежных государств. Также российский президент поздравил Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с наступающим Новым годом.

    30 декабря 2025, 00:35 • Новости дня
    Депутат предупредил о возможном ограничении мобильного интернета в новогоднюю ночь

    Депутат Свинцов допустил ограничение мобильного интернета в ночь на 1 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения мобильного интернета в отдельных регионах страны могут применяться ночами для предотвращения угроз безопасности во время массовых праздничных гуляний, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

    «Именно мобильный интернет могут отключать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники», – сказал депутат ТАСС.

    По его словам, «такие ограничения могут быть и в новогоднюю ночь, и в любую другую ночь, и в любой другой день».

    Свинцов отметил, что такие меры могут оказаться положительными, поскольку позволят людям отдохнуть от гаджетов и пообщаться лично.

    Депутат подчеркнул, что любые ограничения вводятся только при угрозе атак дронов. Если Минобороны выявит, что украинские террористы направили значительное количество дронов в сторону российских городов, интернет будет ограничен.

     Это нормальная практика. Главная задача – это обеспечить безопасность наших граждан», – сказал депутат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рябков отметил значение систем «Посейдон» и «Буревестник» для безопасности России. Главный диетолог Москвы рассказала о сроках хранения салата оливье. Кинолог Голубев напомнил о защите питомцев от стресса новогодней ночи.

    29 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Слуцкий дал старт акции «ЛДПР помогает»

    Слуцкий запустил акцию поддержки пожилых «ЛДПР помогает»

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии Нового года лидер ЛДПР Леонид Слуцкий дал старт акции «ЛДПР помогает». Проект нацелен на поддержку пожилых по всей стране, особенно тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о начале всероссийской благотворительной акции «ЛДПР помогает», направленной на поддержку пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

    Слуцкий призвал всех желающих, вне зависимости от политических взглядов, присоединиться к инициативе. Акция проходит в рамках партийного проекта «Трудовая доблесть».

    «Мы должны окружить заботой, добротой и вниманием не только сейчас, в канун Нового года, но и на протяжении всего года, по всей стране!», – заявил лидер партии.

    В Петербурге активисты ЛДПР поздравили с наступающими праздниками Галину Петлину – жительницу блокадного Ленинграда. В Пермском крае поддержали 88-летнюю Нину Мосину, посвятившую более 40 лет работе на телефонном заводе.

    Особое внимание лидер партии уделил 84-летней Нине Толиной из подмосковных Химок, где он лично вручил пенсионерке новые раскладной диван и люстры для дома и новогодние подарки. Женщина живет с дочерью-инвалидом и не имеет других родственников, готовых поддержать их.

    Также заместитель руководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой навестил пожилую жительницу Одинцово, передав ей праздничные подарки.

    В ближайшее время партия продолжит помогать пожилым гражданам в разных регионах страны, чтобы обеспечить дополнительную поддержку самым незащищенным.

    29 декабря 2025, 14:23 • Новости дня
    Дед Мороз поздравил космонавтов на МКС наступающим с Новым годом

    Дед Мороз поздравил космонавтов на борту МКС наступающим с Новым годом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Космонавты на борту Международной космической станции получили поздравления с наступающим Новым годом от Всероссийского Деда Мороза во время праздничной видеосвязи из ЦУПа, где для детей устроили встречу с героями орбиты, сообщили в Роскосмосе.

    В Telegram-канале госкорпорации говорится, что предновогодний праздничный сеанс связи прошел в Центре управления полетами в Подмосковье. Во встрече приняли участие Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, участники всероссийских благотворительных инициатив и экипаж Международной космической станции.

    Самым ожидаемым моментом стал прямой сеанс связи с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Олегом Платоновым и Сергеем Микаевым. Дед Мороз поздравил экипаж МКС с наступающим Новым годом, а дети смогли задать вопросы космонавтам прямо на орбите.

    В ответ космонавты передали виртуальный подарок – снимок парка «Дед Мороз» в Великом Устюге, сделанный с борта МКС. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил: «Конечно, программа полета не дает вам скучать, однако сегодня мы хотим добавить больше новогоднего настроения на борту российского сегмента МКС».

    По словам Баканова, даже несмотря на то, что космонавты проводят праздники вдали от семей, душевное тепло, внимание и редкая возможность пообщаться с близкими помогают скрасить их нелегкую работу на орбите. В этот день к общению смогли присоединиться и родственники космонавтов, что добавило особое праздничное настроение для всех участников встречи.

    Ранее Дед Мороз поделился, что больше всего мечтает о мире и согласии на всей планете, желая, чтобы люди чаще слушали и поддерживали друг друга.

    30 декабря 2025, 20:23 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев исполнил новогодние желания трех детей
    Глава РФПИ Дмитриев исполнил новогодние желания трех детей
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к акции «Елка желаний».

    В своем Telegram-канале он сообщил, что в этом году исполнил желания троих малышей. «Александр, четыре года, мечтает о шведской стенке с гамаком – теперь у него дома будет место для движения, игр и новых маленьких побед», – написал Дмитриев.

    Также 12-летний Тимофей получил SUP-борд. По словам Дмитриева, благодаря спортивному подарку мальчик сможет заниматься водным спортом и укреплять уверенность в себе. Семилетний Савва обрел спортивный комплекс с турником и кольцами для активного роста и развития.

    Дмитриев подчеркнул важность создания у детей ощущения праздника и веры в исполнение мечтаний, особенно в новогодние дни. Он призвал всех желающих присоединиться к акции и вспомнить, что волшебство начинается с простых добрых поступков.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал исполнить мечты четырех детей в рамках «Елки желаний».

    Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках акции «Елка желаний» выбрал три новогодних письма с детскими мечтами, среди которых – поездка на Кремлевскую елку и в парк «Патриот» в Москве.

    Глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» пообещал выполнить мечты двух школьников, в шутку попросив одного из них подождать с глобусом, чтобы на нем были отображены «уже окончательные границы».

    30 декабря 2025, 04:02 • Новости дня
    Депутат Федяев сообщил о рисках потолка цен на такси в новогодние праздники

    В Госдуме объяснили невозможность ограничить цены на такси в праздники

    Tекст: Катерина Туманова

    Рост стоимости поездок на такси в Новый год не должен приводить к ограничению максимальных тарифов, иначе может возникнуть острый дефицит свободных автомобилей, объяснил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

    Он пояснил, что установление потолка цен на такси в праздничные дни может нанести ущерб как пассажирам, так и отрасли. В соответствии с законом о такси регионы могут только регулировать минимальные тарифы, а максимальные цены формируются рыночными механизмами с учетом различных факторов.

     «Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать. Они предпочтут провести время с семьей, а не выходить на линии за деньги, которые могут заработать и в обычный, не праздничный день», – рассказал он ТАСС.

    Федяев предупредил, что такие меры приведут к дефициту такси, длинным очередям и пустым улицам в моменты наибольшего спроса, а также к рискам ДТП, если люди решат управлять автомобилями после употребления алкоголя.

    По его словам, усиление контроля может спровоцировать рост теневого сектора, поскольку нелегальные перевозчики начинают активнее действовать через чаты и соцсети именно в праздники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутаты предложили разрешить таксистам работать вне зависимости от прописки. В Петербурге заявили об отсутствии эффекта от запрета на работу мигрантов в такси. Госдума увеличила штрафы за перевозку детей без автокресел.

    30 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    Песков: Путин в полночь, как всегда, поздравит россиян с Новым годом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин поздравит российских граждан с наступившим Новым годом в полночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Как всегда, президент в полночь поздравит россиян с Новым годом», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее Песков сообщал, что обращение президента Владимира Путина запишут в Кремле, как обычно.

    30 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    Путин поздравил Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с наступающим Новым годом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отправил поздравительные послания с наступающим Новым годом главе КНДР Ким Чен Ыну, председатель КНР Си Цзиньпину, а также ряду европейских и мировых лидеров, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю наступающего Нового года руководителям ряда иностранных государств, сообщается на сайте Кремля.

    Поздравления получили председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам и президент Вьетнама Лыонг Кыонг, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, а также сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро, как уточняется, также получил поздравительное послание российского лидера. Помимо этого, адресатами поздравлений стали лидеры и представители коммунистических и рабочих партий Венесуэлы, Вьетнама, КНДР, Лаоса и Никарагуа.

    В числе получателей поздравлений оказались премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александар Вучич. Среди партнеров по БРИКС поздравления были направлены лидерам Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, а также руководству других стран глобального Юга и Востока. Большинство стран СНГ также получили традиционные новогодние пожелания.

    Из лидеров НАТО только президент Турции Тайип Эрдоган был поздравлен главой российского государства. Новогодние послания пришли Папе Римскому Льву XIV и ряду бывших иностранных лидеров, среди которых экс-канцлер Германии Герхард Шредер и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил новогоднюю телеграмму президенту России Владимиру Путину и пожелал счастья и процветания российскому народу.

    Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Новым годом и отправил праздничные поздравления лидерам зарубежных государств.

    30 декабря 2025, 06:31 • Новости дня
    Юрист напомнила о штрафах за шумное празднование Нового года

    Юрист Прокофьева напомнила о штрафах за шумное празднование Нового года

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый год, несмотря на то, что всеобщий праздник, подчиняется законам, как и любой другой день календаря, в частности, закону о тишине, нарушение которого может стать поводом для административного штрафа, напомнила юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Илона Прокофьева.

    «Режим тишины регулируется на уровне субъектов России, поэтому ограничения (временные рамки, перечень запрещённых действий) и ответственность (размеры штрафов) различаются в зависимости от региона. В большинстве регионов даже новогодняя ночь не является основанием для отступления от установленных правил», – сказала она РИА «Новости».

    Она отметила, что в регионах России, включая Москву, нет специальных послаблений для новогодней ночи. Поэтому, чтобы избежать административной ответственности, гражданам необходимо руководствоваться региональным законодательством о тишине.

    За первое нарушение физических лиц могут оштрафовать на сумму от 500 до 2 тыс. рублей, для юридических и должностных лиц предусмотрены более крупные штрафы, их размеры варьируются по регионам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Машаров сообщил, что за гирлянду на фасаде дома предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей. Юрист Соловьев предупредил о штрафах за запуск фейерверков в новогодние праздники. Юрист Печников рассказал, куда жаловаться на прилетевшую в окно петарду.

    31 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Врач Борисов дал рекомендации по мягкому возвращению в рабочий режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Постепенный возврат к рабочему распорядку после новогодних выходных позволит снизить стресс и сохранить здоровье, рассказал врач общей практики клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Олег Борисов.

    Входить в праздничный и возвращаться к рабочему режиму следует постепенно: за один-два дня до Нового года необходимо уделять внимание сну, избегать переедания и чаще гулять, особенно для тех, кто работает в офисе, порекомендовал Борисов в беседе с ТАСС.

    Он добавил, что за два-три дня до окончания праздников важно вернуться к привычному распорядку: соблюдать сбалансированное питание, спать не менее семи часов и проводить время на свежем воздухе с умеренной физической активностью.

    «После длительных праздников необходимо восстанавливать прежний ритм жизни, на это тоже нужно время. Порой после праздников человек чувствует себя более уставшим», – отметил врач.

    Борисов указал на то, что в праздники у человека не редко подрывается здоровье настолько, что приходится «выходить на больничный», чтобы восстановиться.

    Он посоветовал в первые два рабочих дня не заниматься срочными делами и входить в рабочий ритм постепенно, чтобы избежать переутомления.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог Зинаида Медведева перечислила  пищевые ошибки при новогоднем застолье. Эндокринолог Елизавета Золотова назвала восстанавливающие организм при похмелье продукты. Врач-нарколог Андрей Тюрин заявил, что популярные народные методы борьбы с похмельем могут быть опасными и продлевать страдания.

