Более 45 тыс. добровольцев поздравили россиян с Новым годом

Всероссийская новогодняя акция «Новый год в каждый дом» проходит до 12 января, она уже объединила свыше 45 тыс. человек из 78 регионов. Организатором инициативы выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Участие принимают общественные организации, студенты, добровольцы и волонтерские движения страны.

Как рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, в акции задействованы вузы, колледжи, школы и «Движение Первых». Добровольцы поздравляют детей и взрослых, проводят мероприятия для ветеранов, военнослужащих и их семей, трудовых коллективов и людей в больницах. Добровольцы организуют новогодние представления, передают подарки, поддерживают участников спецоперации, а также детей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках акции прошли «десанты» Дедов Морозов в больницах восьми федеральных округов. Добровольцы устроили спектакли и праздничные программы для детей в разных регионах, распространяют теплые вещи, организуют музыкальные флешмобы, помогают приютам для животных и устанавливают праздничные елки тем, кто не может их приобрести. Более 32 тысяч маленьких россиян получили поздравления в самые ранние годы жизни.

В ДНР активисты доставили гуманитарную помощь и подарки бойцам в зоне проведения спецоперации. Для восстанавливающихся от ранений военнослужащих организованы поздравления и вручение подарков в госпиталях. Планируется продолжить сбор помощи для жителей Донбасса и Новороссии, организации праздничных концертов и акций по всей стране.

К мероприятию присоединились компании, некоммерческие организации и местные власти, организовав праздничное оформление городов и запуск медиаконтента на вокзалах и аэропортах. Добровольцы приглашают всех желающих присоединиться, поздравить друг друга и рассказать о событиях года в социальных сетях с хештегом #НовыйГодвКаждыйДом.