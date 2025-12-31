Умерла актриса Ольга Малющева

Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.0 комментариев
«Понимая всю ответственность, которая лежит на двух ядерных державах, Россия продолжит выстраивать отношения с администрацией Трампа. У Москвы налажен контакт с Вашингтоном. Но учитывая, что дроны в сторону Новгородской области взлетели синхронно с визитом Зеленского во Флориду, урегулирование конфликта, видимо, пойдет иным путем», – считает американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, «Белый дом демонстрирует ответственное политическое поведение – поэтому мы сохраняем с ним диалог», а Украина подобным здравомыслием похвастаться не может – «и тут вопрос на какое-то время закрыт». Американист также считает, что Трамп воспринял на свой личный счет попытку Украины и ее союзников в лице Британии и ЕС атаковать президентскую резиденцию Владимира Путина.
«Во-первых, это было сделано за спиной Вашингтона. Во-вторых, его самого собирались убить во время избирательной кампании. Но в Киеве и Лондоне не просчитали до конца реакцию президента США. Такое бывает, когда во главе MI-6 стоит потомок нацистов», – добавил политолог, имея в виду тот факт, что дед нынешнего руководителя британской спецслужбы Блейз Метревели был украинским нацистом и военным преступником, о чем писала газета ВЗГЛЯД.
Дробницкий считает, что в результате переговорного трека с Зеленским мирный договор не мог быть подписан. «Дискуссия обречена, потому что Трамп не обладает абсолютной властью на Западе. Уже с весны 2025 года стало понятно, что Европа будет постоянно подзуживать Зеленского. Конгресс США тоже настроен скорее проевропейски», – рассуждает американист.
При этом, по его словам, Украина как политический проект всегда превращается в «анти-Россию». «Сегодня ее территория – это прямая геополитическая угроза в России, и эта угроза должна быть устранена. С подобными проектами Россия разбиралась всегда – с разной скоростью и эффективностью, но разбиралась неизменно», – заявил спикер.
Дробницкий подчеркнул, что нацистская сущность свойственна не только элитам Украины, но и европейским элитам, при этом денацификация власти в Киеве была изначальной задачей СВО и обсуждалась в рамках мирного плана на Аляске. Под демилитаризацией подразумевается в первую очередь сокращение армии, внеблоковый статус, отсутствие иностранных войск и жесткий контроль над вооружениями.
«А денацификация – это признание русского языка на уровне государственного плюс признание территорий, которые конституционно стали частью России. При этом возможность проявить гибкость, о которой говорил Путин, не касалась ни численности ВСУ, ни НАТО, ни иностранных контингентов, ни Церкви, ни русского языка», – добавил он.
«Даже если речь и шла о каких-то территориальных вопросах, то они были сняты еще до приезда Зеленского к Трампу, а требование по демилитаризации и денацификации никогда не снималось. В этом смысле ужесточение позиции России означает, что с этим режимом мы не можем ни о чем договориться», – подытожил Дробницкий.
Во вторник пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал называть конкретные детали ужесточения позиции РФ в вопросе урегулирования ситуации на Украине после попытки Киева атаковать резиденцию президента России. О том, что ужесточение произойдет, ранее говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Однако Россия не прекращает переговорный процесс по вопросам украинского урегулирования. Песков заверил, что Москва будет уделять особое внимание диалогу с США.
О том, что украинские власти в ночь на 29 декабря попытались атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию президента России в Новгородской области, стало известно накануне. Противник использовал 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО. Как уточнил помощник Путина Юрий Ушаков, об этой атаке российский лидер сообщил лично президенту США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора.
Очередная эскалация со стороны Украины произошла на фоне активного дипломатического процесса. Накануне Трамп встречался с Зеленским и обсуждал мирный план Киева.
На карте отмечены места, где были уничтожены украинские БПЛА. В частности, один дрон поразили в Смоленской области, 49 – в Брянской, а 41 – в Новгородской.
Карта опубликована в Telegram-канале ведомства.
Также Минобороны поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли воздушную атаку на резиденцию Путина с территории Сумской и Черниговской областей Украины.
По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.
Глава Петербургской биржи Артемьев заявил о масштабных потерях России на нефти
«Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 1».
Артемьев отметил, что десятилетия была тенденция, когда говорили, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется.
«Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность, складываются очень серьезные условия для манипуляций», – добавил он.
Расчет котировок на российскую нефть ведут международные ценовые агентства на основе опросов торгующих ею трейдеров. Артемьев считает этот метод непрозрачным, даже при том, что методы расчета котировок открыты.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда российская нефть подорожает.
Захарова назвала Финляндию страной-лидером по неадекватности заявлений
Финские политики, включая президента Александра Стубба, заняли первое место по неадекватности заявлений в 2025 году, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«По степени неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз победили... Когда они кого победили?» – заявила Захарова.
По ее словам, финские политики «метались» между противоборствующими сторонами и долго не могли определиться, на чьей стороне истории оказаться. Дипломат напомнила, что Финляндия заняла свою нынешнюю позицию «не без усилий Москвы», что позволило стране «встроиться в правильные ряды» и прожить несколько десятилетий без позора в прошлом веке.
Она также резюмировала, что финские власти сами навредили себе, отметив, что это является проявлением «глупости, подлости и лжи». Захарова добавила, что считает подобные высказывания «не только антизаявлением года, но и квинтэссенцией заблуждений и лжи».
Ранее Захарова уже неоднократно указывала, что Финляндия во Второй мировой войне была союзницей нацистской Германии, принимала участие в блокаде Ленинграда и организовывала лагеря на освобождённых территориях. Она уточнила, что изменение позиции Хельсинки в 1944 году произошло только под давлением успехов Красной армии, когда Финляндия подписала Московское перемирие.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна победила в войне с СССР в 1944 году, так как сохранила независимость.
Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.
За атакой беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только Киев, сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico, передает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что главный сторонник Киева в Британии одобрил атаку, иначе Зеленский бы просто не осмелился напасть.
Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты займутся тщательным анализом разведданных, связанных с нападением беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина.
Французский политик Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.
Минобороны России заявило, что киевский режим использовал 91 ударный БПЛА для атаки на резиденцию Путина в Новгородской области.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что эта попытка атаки доказывает террористическую сущность властей, удерживающих власть на Украине.
На опубликованных кадрах запечатлен сбитый средствами ПВО дрон, после падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.
«Тот редкий и уникальный случай, когда мы имеем неразорвавшуюся боевую часть», – сказал боец.
В результате попадания зенитного снаряда в хвостовую часть аппарат приземлился, не приведя в действие заряд.
Ранее Минобороны публиковало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства, и поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.
По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.
«Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там пять-семь этажей под землей <…>. И вот «Орешник» нанес по «Южмашу» один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту», – цитирует Лукашенко ТАСС.
Напомним, 21 ноября 2024 года президент Владимир Путин сообщил о применении российскими военными новых баллистических ракет средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на атаки на военные объекты в Курской и Брянской областях с использованием британских и американских ракет.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии начали боевое дежурство российские ракетные комплексы «Орешник» в рамках союзных гарантий.
По данным Financial Times, Евросоюз отказал Киеву в просьбе сделать исключение для Украины в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования CBAM, который стартует с 1 января 2026 года, передает РИА «Новости».
CBAM предусматривает введение сбора за выбросы углекислого газа, чтобы снизить углеродоемкость продукции стран-экспортеров и поддержать конкурентоспособность европейских производителей. Украина, как отмечает издание, обратилась к Еврокомиссии с просьбой получить особый режим из-за урона, нанесенного энергетической инфраструктуре страны, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасается Киев.
При этом в ЕС считают, что последствия для украинской экономики будут не столь существенны.
CBAM уже критикуют такие государства, как Китай, Индия и Бразилия. Они называют механизм односторонней торговой мерой, созданной под предлогом заботы об экологии.
Как передает РИА «Новости», суд вынес приговор по делу о хищении свыше 500 миллионов рублей из бюджета при выполнении оборонного заказа. Договоры были заключены в 2022-2023 годах между госзаказчиком и компаниями ООО ИФК «РНГС Капитал» и ООО «Сибай» на сумму более 1,3 млрд рублей.
В ходе следствия выяснилось, что Дмитрий Левченко, Андрей Грунин и иные лица предоставили ложные сведения о цене выполненных работ и поставленных товаров. Это позволило незаконно присвоить крупные бюджетные средства. Ущерб Министерству обороны России превысил 470 млн рублей.
«Приговором суда Левченко назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Грунину – в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому», – говорится в официальном сообщении Следственного комитета.
Суд признал фигурантов виновными по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное военное следственное управление СК завело уголовное дело против начальника военного представительства Минобороны Владимира Куимова по подозрению в получении взятки.
Суд в Нижнем Тагиле приговорил жителя Петербурга к пяти годам колонии за хищение около 320 млн рублей, предназначенных для строительства объекта оборонного заказа.
Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля реализации государственного оборонного заказа.
«Ключевым результатом последних дней стало заявление США – и это, очевидно, нечто новое, некоторые даже были удивлены – о готовности Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», – приводит слова Туска газета Wiadomosci.
Он отметил, что подобные заявления были сделаны впервые, однако следует подождать, чтобы оценить насколько последовательными окажутся «партнеры по другую сторону Атлантики».
Туск заявил, что всё «это вселяет в нас надежду на успешное завершение этих переговоров», отметив, что вопрос прекращения войны с точки зрения Украины требует «компромиссного подхода в территориальных вопросах».
По словам польского премьера, в случае способности Киева пойти на компромисс, мир на Украине – дело нескольких недель.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года. Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта. В декабре Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.
Володин призвал к жесткому ответу на удар ВСУ по резиденции Путина
Жесткий ответ на атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина является необходимым, заявил Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, прощать такие действия недопустимо, и депутаты Государственной думы единогласно поддерживают эту позицию.
«Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», – подчеркнул Володин, выступая в телеэфире.
Спикер Госдумы отметил, что дальнейшее продвижение российских войск по линии фронта неизбежно приведет к усилению сопротивления и росту числа безрассудных шагов со стороны Киева.
Володин сообщил, что на Украине уже погибло порядка 2 млн человек, среди которых военнослужащие и гражданские, а часть числится пропавшими без вести.
Он также подчеркнул, что руководство Украины действует исключительно ради удержания власти, в частности Владимир Зеленский, которому помогают главы европейских государств несмотря на ущерб своим странам.
Володин добавил, что западные финансовые помощи для Киева не привели к желаемому результату, так как обещанные замороженные российские активы не были получены, а предоставленные деньги, по мнению Володина, были разворованы.
Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Минобороны сообщило, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного беспилотника.
Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.
NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту флаг России
Эта история началась 21 декабря, когда береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, направлявшееся в Венесуэлу за нефтью. По словам официальных лиц США, члены экипажа танкера нарисовали российский флаг на борту во время побега и теперь претендуют на российский статус, пишет New York Times (NYT).
С прошлого года танкер находится под санкциями США за транспортировку иранской нефти, которая, по словам федеральных властей, продается для финансирования терроризма, пишет газета.
По словам официальных лиц, судно недавно изменило курс на северо-запад, удаляясь от Средиземного моря, возможно, направляясь в Гренландию или Исландию. Предполагается, что оно не перевозило груз.
Ретранслятор местоположения Bella 1 не был включен с 17 декабря, это означает, что New York Times не смогла отследить судно, когда оно убегало от вооруженных сил США.
Официальные лица США заявили, что береговая охрана попыталась перехватить Bella 1 в Карибском море после того, как установила, что на нем не было действительного национального флага, что требовало досмотра в соответствии с международным правом. Но судно не подчинилось и продолжило ход. С тех пор его преследуют вооруженные силы США.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg 21 декабря сообщало о том, что США перехватили третий нефтяной танкер Bella 1 у берегов Венесуэлы. Bloomberg также узнало, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.
Американские власти объяснили усиление давления на Каракас защитой своих национальных интересов.
Минцифры России предложило провести эксперимент по посадке на самолет с использованием биометрических данных, сообщает ТАСС. Согласно проекту постановления правительства, тестирование планируется начать с 1 июля 2026 года и завершить 1 декабря 2027 года.
В рамках эксперимента пассажиры, загрузившие свои данные в единую биометрическую систему и давшие согласие на их обработку при покупке билета у авиакомпании – участника проекта, смогут воспользоваться ускоренной процедурой досмотра и посадки. Они будут проходить в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности и выходить на борт намного быстрее.
Для внедрения нововведения в аэропортах будут установлены отдельные турникеты с оборудованием для подтверждения личности пассажира по биометрии. Проект направлен на повышение удобства и скорости обслуживания пассажиров авиакомпаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершается подготовка сервиса «Мигом», который позволит пассажирам проходить все этапы предполетных процедур без предъявления документов. Новый сервис будет работать на основе биометрических данных. Пилот внедрения запланирован в московских аэропортах.
МИД пригрозил ответом Латвии, Литве и Эстонии за действия против российских посольств
Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД России, который выразил им решительный протест за ограничения, введенные этими странами против хозяйственной деятельности российских посольств, передает ТАСС. Речь идет о регламентировании административно-хозяйственных вопросов работы российских дипломатических представительств в столицах этих государств – Риге, Вильнюсе и Таллине.
В министерстве подчеркнули, что подобные меры воспринимаются Москвой как откровенно недружественные шаги. Представителям Латвии, Литвы и Эстонии было заявлено: «Российская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер».
МИД России не уточнил, какие именно меры могут быть приняты в ответ, но отметил, что их введение утвердит позицию Москвы в отстаивании интересов своих дипломатических миссий.
Шаманы Перу во время традиционного новогоднего ритуала предсказали серьезную болезнь у президента США Дональда Трампа и отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Обряд прошел на южном пляже Лимы, участники использовали портреты мировых лидеров, включая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Портреты окуривали благовониями и скрещивали над ними мечи, а по некоторым даже проходили ногами.
Один из шаманов Хуан де Диос Гарсия заявил: «Соединенным Штатам следует приготовиться, потому что Дональд Трамп серьезно заболеет». Кроме того, Гарсия сообщил, что Николас Мадуро покинет Венесуэлу, но при этом останется на свободе.
Гарсия также выразил уверенность в завершении конфликта между Россией и Украиной в следующем году. Агентство напоминает, что год назад эти же шаманы также прогнозировали мир между Москвой и Киевом, однако тогда их предсказание не сбылось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перуанские шаманы в 2022 году предсказали окончание конфликта на Украине к августу 2023 года.