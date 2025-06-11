Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».8 комментариев
Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США
Прогресс в отношениях России и США в сфере стратегической стабильности возможен при нормализации двусторонних отношений и признании принципа неделимости безопасности, заявил российский посол в США Александр Дарчиев.
«Шанс может появиться только при устойчивой нормализации двусторонних отношений и признании США основных постулатов, на которых зиждется стратстабильность: неделимость безопасности, равноправное взаимодействие и готовность учитывать неразрывную взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями», – приводит его слова ТАСС.
Дарчиев также отметил, что разработка США новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» с дестабилизирующим космическим компонентом только отдаляет перспективы возобновления стратегического диалога между Россией и США.
Посол подчеркнул, что ускоренное создание многослойной ПРО, ориентированной на достартовый перехват целей, осложнит вероятность прогресса в этом направлении.
Кроме того, он сообщил, что российская сторона передала Вашингтону «дорожную карту» с предложениями по возвращению шести объектов дипломатической недвижимости, ранее фактически конфискованных в США. В рамках консультаций предложены реалистичные сроки и выдвинуто требование о допуске российских представителей на эти объекты для инспекции и оценки ущерба.
Россия ведет с Соединенными Штатами предметный разговор, касающийся упрощения выдачи виз, сообщил Дарчиев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев заявил, что российские и американские дипломаты готовятся к переговорам в Москве. Эти переговоры станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами.