Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США

Tекст: Антон Антонов

«Шанс может появиться только при устойчивой нормализации двусторонних отношений и признании США основных постулатов, на которых зиждется стратстабильность: неделимость безопасности, равноправное взаимодействие и готовность учитывать неразрывную взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями», – приводит его слова ТАСС.

Дарчиев также отметил, что разработка США новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» с дестабилизирующим космическим компонентом только отдаляет перспективы возобновления стратегического диалога между Россией и США.

Посол подчеркнул, что ускоренное создание многослойной ПРО, ориентированной на достартовый перехват целей, осложнит вероятность прогресса в этом направлении.

Кроме того, он сообщил, что российская сторона передала Вашингтону «дорожную карту» с предложениями по возвращению шести объектов дипломатической недвижимости, ранее фактически конфискованных в США. В рамках консультаций предложены реалистичные сроки и выдвинуто требование о допуске российских представителей на эти объекты для инспекции и оценки ущерба.

Россия ведет с Соединенными Штатами предметный разговор, касающийся упрощения выдачи виз, сообщил Дарчиев.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев заявил, что российские и американские дипломаты готовятся к переговорам в Москве. Эти переговоры станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами.