  • Новость часаДарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

    8 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    12 комментариев
    10 июня 2025, 21:48 • Новости дня

    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве

    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами.

    Новый раунд консультаций между Россией и США по вопросам устранения «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях пройдет в Москве в самое ближайшее время, передает ТАСС. Об этом сообщил посол в США Александр Дарчиев в интервью, отметив, что решение о переносе переговоров из Стамбула в национальные столицы было принято по итогам встречи, прошедшей 10 апреля.

    Дарчиев подчеркнул, что процесс нормализации отношений идет сложно и «тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби». Однако он отметил, что движение вперед, хотя и «обратимое», все же есть, что и подтверждается договоренностью о месте проведения новой встречи.

    Посол выразил уверенность, что очередные переговоры дипломатических делегаций состоятся в ближайшее время в Москве, конкретную дату при этом не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что смена администрации США открыла новые возможности для развития отношений между Россией и Соединенными Штатами.

    9 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Названа возможная причина убийства бывшего депутата Рады Кивы

    Mash: Экс-депутата Киву могли убить из-за долга в 30 млн рублей

    Названа возможная причина убийства бывшего депутата Рады Кивы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной убийства бывшего украинского депутата Ильи Кивы мог стать долг в 30 млн рублей, который, по версии следствия, его знакомый не хотел возвращать, сообщили СМИ.

    Причиной убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы стал долг в размере 30 млн рублей, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным источника, друг Кивы Араик Амирханян решил не возвращать деньги и передал сотрудникам СБУ информацию о передвижениях и распорядке дня экс-депутата.

    СБУ, в свою очередь, наняла киллера, чтобы устранить Киву. Сейчас Амирханян, которому 44 года, находится под арестом в Подмосковье по обвинению во взяточничестве.

    Ранее экс-депутат Рады Илья Кива имел при себе пистолет во время покушения в Московской области, но не успел выстрелить в нападавших.

    Киву два года назад убили из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке деревни Супонево Одинцовского городского округа.

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    10 июня 2025, 13:36 • Новости дня
    Дробницкий: Власти США не могут навести порядок в Лос-Анджелесе по двум причинам

    Американист Дробницкий: Трамп терпит поражение в Лос-Анджелесе

    Дробницкий: Власти США не могут навести порядок в Лос-Анджелесе по двум причинам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протестами в Лос-Анджелесе руководят демократы. Они завозили мигрантов и теперь мобилизовали их на борьбу с Дональдом Трампом. В некотором смысле можно говорить, что протестует «коллективный Обама» и калифорнийский демократический клан. А глава Белого дома терпит поражение, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Лос-Анджелес на фоне протестов направили 700 морских пехотинцев.

    «В Калифорнии четвертые сутки продолжаются протесты и беспорядки. Этому есть как минимум два объяснения. Первое – те меры, которые принимает администрация президента США для их подавления, безумные», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что департамент шерифа округа Лос-Анджелеса – самый многочисленный в стране. Речь идет примерно о 15 тысячах полицейских.

    «Несмотря на то, что им раздали тактическую экипировку, щиты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, они не могут навести порядок в городе. Силовики не проводят массовых арестов», – пояснил собеседник. По его словам, введенная в Лос-Анджелес Нацгвардия «не участвует в подавлении беспорядков, а охраняет федеральные учреждения, в частности городской центр содержания задержанных мигрантов».

    Между тем, протестующие уже начали грабить магазины. Одна из проблем заключается в том, что местная полиция и Нацгвардия находятся исключительно в оборонительной позиции, отметил Дробницкий. «На этом фоне возникает вопрос: что могут сделать морпехи, которых Пентагон намеревается ввести в город? Начнут ли они стрелять в толпу?», – задается вопросами аналитик.

    По оценкам собеседника, объявление о вводе морпехов в Лос-Анджелес – исключительно символический шаг. «Это еще раз подтверждает мифическое мышление Дональда Трампа: он думал, что его сообщение в соцсети напугает всех и заставит разойтись. На деле президент лишь стал объектом насмешек», – указал эксперт.

    Вторая причина, по которой не получается подавить протесты, заключается в том, что бунтовщиков поддерживают власти штата Калифорния. «Как в этой ситуации навести порядок? Из Вашингтона пригрозили арестовать Гэвина Ньюсома. Тот выступил по телевидению с заявлением, мол, действуйте. Но ничего не произошло», – напомнил Дробницкий.

    При этом на акции выходят в основном латиносы, среди которых граждане США, а также нелегальные мигранты, добавил он. «Но, повторюсь, руководят и дирижируют всем демократы. Они же завозили мигрантов, а теперь их мобилизовали на такую борьбу. Поэтому в каком-то смысле можно говорить, что протестует «коллективный Обама» и калифорнийский демократический клан», – подчеркнул американист.

    Между тем, Трамп терпит поражение. «Глава Белого дома пока ничего не может сделать на улицах города, где все подчинено его врагам. Более того, если управление шерифа откажется подавлять протесты и защищать полицейские участки, а иммиграционную и таможенную службу США «изгонят» из Лос-Анджелеса, то город может оказаться вне власти федерального центра. Губернатор будет праздновать победу и призовет всех последовать примеру. Вся программа депортации схлопнется», – допустил аналитик.

    «Трамп, может быть, и хотел бы пойти по пути «кровавого диктатора», каким его выставляют продемократические СМИ, но что-то не получается. Пока он выглядит слабаком, надувающим щеки. Если Белым домом сейчас не будет придуман некий способ быстрого и неожиданного обострения, то дальнейшие события могут стать тяжелым ударом по Трампу», – предупреждает Дробницкий.

    По его прогнозам, Демпартия постарается затянуть протесты и беспорядки до 14 июня. В этот день должен пройти парад по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США, который совпал с Днем Рождения американского президента. «На эту дату во многих городах уже назначены протесты «Движения 50501» (50 протестов, 50 штатов, за один день)», – напомнил спикер. «То есть Трамп будет демонстрировать военную мощь на фоне внутренней дестабилизации и протестов. Над таким парадом все похохочут», – отметил политолог.

    План-максимум демократов – продержать протесты в Калифорнии до 4 июля, ресурсов для этого достаточно. Тогда у конгрессменов начнутся каникулы, и они не смогут принять «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). «Это вырывание штурвала из рук Трампа осенью и нынешние бунты в Лос-Анджелесе против депортационной политики – звенья одной цепи. Демократы абсолютно безнаказанно играют на обострение», – заключил Дробницкий.

    Ранее в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы. Беспорядки начались после того, как полиция оттеснила протестующих против миграционной политики администрации США с помощью шумовых гранат и резиновых пуль. После 21.00 (7.00 мск) активисты вновь собрались в большую толпу, что спровоцировало новый всплеск насилия, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп назвал организаторов беспорядков «профессиональными агитаторами» и «мятежниками». «Они плохие люди. Им место в тюрьме!», – заявил американский лидер. В ответ на акты вандализма Пентагон дополнительно мобилизовал 700 морских пехотинцев. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, президент США также распорядился развернуть еще две тыс. бойцов Нацгвардии.

    Ньюсом раскритиковал решения администрации Трампа. «Они [бойцы Нацгвардии] – герои. Их не следует отправлять на американскую землю, чтобы они противостояли своим соотечественникам и воплощали в жизнь безумные фантазии президента-диктатора», – считает губернатор штата. Он сообщил, что генпрокурор Калифорнии подал иск, в котором оспаривается размещение Трампом войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

    В 22-страничной жалобе, поданной в Федеральный окружной суд в Сан-Франциско, утверждается, что Трамп нарушил федеральное законодательство и конституцию. Штат потребовал от суда отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над ними губернатору.

    Американский лидер между тем назвал правильным свое решение и рассказал журналистам, что город «сгорел бы дотла» без ввода силовиков. Он обвинил руководство Калифорнии и Лос-Анджелеса в недостаточных мерах борьбы с насилием во время протестов и допустил арест губернатора Ньюсома.

    Акции протеста идут по всей стране, в том числе в Атланте, Сиэтле, Далласе, Луисвилле и других городах. Правоохранительные органы США задержали порядка 170 человек, передает ТАСС. По сведениям портала Axios, из них как минимум 20 протестующих были задержаны в Нью-Йорке у небоскреба Trump Tower, который принадлежит Трампу.

    Напомним, демонстрации, которые перерастают в беспорядки, начались в Лос-Анджелесе  6 июня. Представитель одного из отделов миграционной и таможенной полиции (ICE) Ясмин Питтс О’Киф заявила, что в течение пятницы федеральные агенты задержали 45 человек и провели четыре обыска в местах, где могли укрываться люди, незаконно находящиеся на территории США.

    Помимо мигрантов был задержан президент местного профсоюза работников сферы услуг Дэвид Уэрта. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались протесты. В тот же день у здания «столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе» собралась толпа. Протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. Митинг был разогнан, а в городе ввели режим тактической угрозы.

    По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Белому дому не потерять контроль над ситуацией.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    Коментарии (4)
    10 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение вопросов суверенитета и территориальной целостности Украины относится к «его работе», а не к полномочиям делегации, участвующей в переговорах в Стамбуле, заявил киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией, передает ТАСС.

    В интервью венгерскому изданию Valasz Online Зеленский сказал, что мандат делегации распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня.

    «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам главы киевского режима, Киев не признает утраченные территории «де-юре российскими», хотя в Верховной раде ранее допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль России.

    Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после терактов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что единственным вариантом для Киева сохранить независимость является согласие на условия России.

    Коментарии (29)
    10 июня 2025, 11:57 • Новости дня
    Появилось видео стрельбы мужчины в российской военной форме по домам Суджи
    Появилось видео стрельбы мужчины в российской военной форме по домам Суджи
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появилось видео, на котором военнослужащий в форме с шевроном комендатуры стреляет из гранатомета по частным домам в Судже рядом с храмом.

    Стрельбу российского солдата из гранатомета по жилым постройкам в Судже зафиксировали на видео, передает Lenta.Ru.

    На записи видно мужчину в военной форме с шевроном комендатуры, стреляющего в сторону здания через дорогу, при этом рядом расположен храм.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что после появления ролика он обратился в органы военного управления и военную прокуратуру. Там сообщили, что по инциденту уже проведена проверка, а стрелявший – младший сержант 158-й военной комендатуры.

    По словам Хинштейна, младший сержант уже не понесет ответственности – в начале июня он погиб в ДТП, уходя от преследования ГИБДД.

    Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в Telegram-канале заявил, что подобных военных нужно отправлять на передовую. Алаудинов пообещал, что найдет для таких место в своем подразделении, и выразил уверенность, что после этого у них пропадет желание стрелять по пустым домам. Он также подчеркнул, что в Судже нет бойцов «Ахмата», они задействованы на других участках фронта.

    Ранее блогер Аким Апачев сдался правоохранителям по обвинению в вандализме из-за граффити в Судже и заявил о готовности понести наказание, а также предложил помощь в восстановлении памятников в Курской области.

    Рэпер извинился перед жителями Курской области за свои граффити, отметив, что его целью была поддержка военнослужащих.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что извинения Апачева не освобождают его от ответственности за административное правонарушение.

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    10 июня 2025, 07:44 • Новости дня
    Киев накрыло черным дымом после серии мощных взрывов
    Киев накрыло черным дымом после серии мощных взрывов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Александра Юдина

    В столице Украины после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    В публикации отмечается, что над столицей виден огромный столб дыма, передает РИА «Новости».

    Сообщается о взрывах, произошедших в Киеве, а администрация Оболонского района уточнила, что возгорание произошло на территории промзоны. Киевские власти заявили, что пожар начался на складах.

    Воздушную тревогу объявили вечером в понедельник не только в Киеве, но и в других регионах, включая Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области Украины.

    Напомним, утром 9 июня сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину после появления тревоги в Киеве и ряде областей. В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

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    10 июня 2025, 13:11 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве
    Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Накануне Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.

    Во вторник ВСУ признали повреждения после удара ВС России по украинскому военному аэродрому.

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    10 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат

    Украинский пленный рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский военный Вячеслав Кутятин рассказал, что командование его подразделения неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских бойцов.

    По словам Кутятина, командование украинских подразделений неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских военных, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что во время одного из случаев командиры приказали «обнулить» раненого солдата, забрать оружие и спрятать тело, однако сами украинские солдаты отказались это делать и отпустили пленного.

    По словам Кутятина, такая ситуация повторялась несколько раз. Он уточнил, что через десять дней после первого инцидента командование снова отдало аналогичный приказ относительно раненых российских бойцов, оказавшихся на позициях украинских военных по ошибке. Второй пленный украинец Александр Бондаренко подтвердил слова Кутятина.

    Ранее командиры ВСУ отдают приказы убивать раненых солдат, чтобы не допустить их попадания в плен.

    Российские военные вынесли на руках из Торецка раненого солдата ВСУ, которого оставили сослуживцы.

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    10 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин: Подвиг медиков во время пандемии вошел в историю

    В преддверии Дня медработника Путин поздравил врачей с праздником

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подвиг российских медиков во время пандемии коронавируса навсегда останется в истории страны.

    Путин, открывая объекты здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции, заявил: «В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности». Президент подчеркнул, что отношение к медикам еще более укрепилось в период пандемии. Практически все медицинские работники страны были задействованы в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

    Благодаря профессионализму, самоотверженности и милосердию врачей инфекция отступила. Путин назвал работу медиков в период пандемии подвигом, который навсегда войдет в историю.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин намерен поучаствовать в открытии объектов здравоохранения в регионах страны,

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    10 июня 2025, 13:26 • Новости дня
    МВД обновило форму полицейских
    МВД обновило форму полицейских
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С 10 июня российским полицейским обновили нормы вещевого обеспечения, у сотрудников появилась новая форма, соответствующее постановление выпустило правительство.

    Полицейским добавили куртку демисезонную, облегченные брюки, кимоно и облегченные спортивные туфли, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Теперь сотрудники будут получать два комплекта облегченного повседневного костюма вместо одного, а вместо трех шерстяных брюк – двое.

    Изменения произошли и в женской форме. Вместо шерстяной фуражки теперь будут выдавать шерстяную пилотку, а вместо зимних или демисезонных полусапог на меху – сапоги.

    Тип выдаваемой обуви теперь будет зависеть от климата. Также изменения коснулись погон и съемных муфт. Напомним, что форма сотрудников МВД существенно менялась в 2013 году, когда основной цвет стал темно-синим вместо темно-серого.

    В ноябре 2024 года сообщалось, что минобороны Германии намерено обновить парадную форму для 179 тыс. военнослужащих, на это планировалось потратить 825 млн евро.

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    10 июня 2025, 12:56 • Новости дня
    В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после изнасилования подростка

    Tекст: Вера Басилая

    В североирландском городе Баллимина произошли антимигрантские беспорядки после предполагаемого изнасилования девочки-подростка, сообщили газеты The Belfast Telegraph и The Daily Mail.

    Около 3 тыс. человек вышли на улицы города Баллимина, расположенного примерно в 45 километрах от Белфаста, передает ТАСС.

    Демонстрация, которая прошла рядом с местом предполагаемого изнасилования, переросла в столкновения с полицией. Протестующие закидывали правоохранителей камнями и бутылками, а также бросали бутылки с зажигательной смесью в жилые дома, в результате чего пострадали, как минимум, четыре объекта недвижимости.

    Предполагаемый случай изнасилования произошел в субботу вечером. По подозрению в совершении преступления задержали двух 14-летних подростков. В понедельник им предъявили обвинения в попытке изнасилования, которые оба отрицают. Подростки отвечали на вопросы судьи с помощью румынского переводчика.

    Ранее в Лондондерри в Северной Ирландии пострадали минимум десять полицейских в ходе массовых беспорядков.

    В Британии 11-летнего подростка ранее задержали за поджог полицейской машины во время антимигрантских протестов.

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    10 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Власти Германии отняли паспорта у жены и дочери главы филиала «России сегодня» в ФРГ
    Власти Германии отняли паспорта у жены и дочери главы филиала «России сегодня» в ФРГ
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В немецкой столице правоохранители пришли в квартиру семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в стране Сергея Феоктистова и изъяли паспорта у членов семейства, сообщил сам Феоктистов.

    Полицейские изъяли паспорта у супруги и семилетней дочери, пояснил Феоктистов РИА «Новости».

    Самого же главу представительства «России сегодня» не выпустили с рейса в берлинском аэропорту, хотя власти Германии предписали ему покинуть страну до 19 августа.

    Паспорта у семьи изъяли под предлогом того, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписание покинуть ФРГ.

    В прошлом году в Германии начались репрессии за обход блокировок при просмотре запрещенных в стране российских телеканалов.

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    10 июня 2025, 10:39 • Новости дня
    Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву
    Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новую, третью часть списка украинских военных, чьи тела были идентифицированы.

    Третья часть списка идентифицированных погибших украинских солдат была опубликована губернатором Запорожской области Евгением Балицким в его Telegram-канале. В перечне содержатся и данные 30 человек.

    Балицкий отметил, что указанные военные погибли на различных направлениях, в том числе в Курской области, в районе Донецка и в Запорожской области. Он подчеркнул, что эти люди были отправлены на фронт украинским руководством, и выразил мнение, что судьба каждого из них отражает участь всех, кого власти Украины направляют воевать в «интересах англосаксов».

    По словам главы региона, украинское руководство не только стирает жизни своих солдат, но и лишает их памяти. Балицкий также добавил, что часто сталкивался с солдатами ВСУ, которых командование оставляет в окопах практически без снабжения, и многие из них понимают, что их единственный шанс выжить – сдаться в плен.

    Он заявил, что большинство военнослужащих сейчас составляют обычные граждане, пенсионеры и сельские жители, которых мобилизовали и отправили на передовую.

    Ранее Балицкий опубликовал вторую часть списка идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.

    Балицкий 7 июня сообщил, что начнет публиковать списки идентифицированных тел, и обнародовал первый список из 97 погибших украинских военнослужащих.

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, так как не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.

    Коментарии (6)
    10 июня 2025, 05:31 • Новости дня
    Дуров объяснил нежелание пользоваться мобильным телефоном

    Дуров объяснил, почему не пользуется мобильным телефоном

    Дуров объяснил нежелание пользоваться мобильным телефоном
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Tacker Carlson

    Tекст: Ирма Каплан

    Сооснователь Telegram Павел Дуров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном признался, что не пользуется мобильником, несмотря на то, что является разработчиком, техническим специалистом и тестировщиком различных программных продуктов.

    «Я не пользуюсь телефоном почти год. Да, и потому, что Франция забрала, но и до того я не пользовался телефоном. У меня не было SIM-карты. Я использую его только для тестирований Telegram. У нас постоянные обновления, нужно тестировать минимум дважды в неделю», – рассказал он в интервью.

    Дуров уточнил, что имеет в виду частоту использования мобильника. Телефон у него есть, но предприниматель не пользуется им настолько часто, как это делает рядовой пользователь.

    «Он очень отвлекает. Он вредит приватности. И я не думаю, что это необходимое для меня устройство, когда я хочу на чем-то сосредоточиться. <...> Я бы не хотел открывать телефон и пропадать там, потребляя короткоформатный контент», – объяснил Дуров свою позицию изумленному Такеру Карлсону.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что не понимает сути обвинений со стороны французских властей и продолжает находиться под ограничением на выезд из Франции.

    Коментарии (4)
    9 июня 2025, 23:49 • Новости дня
    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной

    Мединский: Граждане требуют жестких действий от нас, и нам очень тяжело

    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной
    @ Journalistically Speaking with Rick Sanchez/YouTube

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские граждане требую от российской делегации быть жестче на переговорах с Украиной, признался ее глава и помощник президента России Владимир Мединский в беседе с американским журналистом Риком Санчесом в эфире RT.

    «Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», – сказал Мединский.

    Он пояснил, что после подрывов мостов с поездами было сложно ехать на второй раунд переговоров с Киевом.

    «Конечно, после этого граждане требуют, нужно «Орешником» по Киеву, по Львову, хватит переговоров. И нам очень тяжело в этом отношении», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча состоялась в закрытом режиме и длилась чуть более часа. Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.

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    9 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи

    Foreign Policy сообщил о неизменном обеспечении Киева разведданными США

    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи
    @ Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация президента Дональда Трампа не откажется от Украины полностью, так как она уже слишком дорого обошлась США, поэтому Вашингтон, как минимум, продолжит предоставлять Киеву доступ к спутниковой разведке, сообщили Foreign Policy близкие к администрации американского президента источники.

    «Инсайдеры в Вашингтоне, которые общаются с администрацией Трампа по поводу Украины, говорят, что она не будет приостанавливать доступ Украины к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для наведения ударов на поле боя. Эти передовые спутниковые снимки абсолютно необходимы Украине: это ее глаза и уши», – пишет журнал Foreign Policy.

    В статье отмечают, что перспективы Украины на поле боя с Россией потускнели с приходом к власти администрации Трампа, который постоянно намекал, что военная помощь, похожая на ту, которую финансировала администрация Байдена, Киеву не поступит.

    Однако, говорится в статье, существуют стратегии, которые помогут Киеву даже без участия США, но они не понадобятся, так как администрация Трампа не откажется от Украины полностью.

    FP пишет, что американские политики, в том числе большинство республиканцев, понимают, сколь много потеряет Вашингтон в случае возможного краха Украины. 

    «США могут и, вероятно, будут предлагать аналогичную предыдущему президенту поддержку, которая не будет стоить Вашингтону слишком дорого», – сказано в материале.

    Журнал считает, что еще одной причиной поддержки Вашингтоном Киева является сохранение доступа к Украине, что позволяет США участвовать в войне, а не стоять в стороне в качестве бесполезного наблюдателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Сергей Рахманин спрогнозировал ухудшение отношений между США и Украиной, отметив, что новые пакеты военной помощи Киеву выделяться не будут.

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