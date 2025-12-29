Дед Мороз поздравил космонавтов на МКС наступающим с Новым годом

Дед Мороз поздравил космонавтов на борту МКС наступающим с Новым годом

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале госкорпорации говорится, что предновогодний праздничный сеанс связи прошел в Центре управления полетами в Подмосковье. Во встрече приняли участие Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, участники всероссийских благотворительных инициатив и экипаж Международной космической станции.

Самым ожидаемым моментом стал прямой сеанс связи с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Олегом Платоновым и Сергеем Микаевым. Дед Мороз поздравил экипаж МКС с наступающим Новым годом, а дети смогли задать вопросы космонавтам прямо на орбите.

В ответ космонавты передали виртуальный подарок – снимок парка «Дед Мороз» в Великом Устюге, сделанный с борта МКС. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил: «Конечно, программа полета не дает вам скучать, однако сегодня мы хотим добавить больше новогоднего настроения на борту российского сегмента МКС».

По словам Баканова, даже несмотря на то, что космонавты проводят праздники вдали от семей, душевное тепло, внимание и редкая возможность пообщаться с близкими помогают скрасить их нелегкую работу на орбите. В этот день к общению смогли присоединиться и родственники космонавтов, что добавило особое праздничное настроение для всех участников встречи.

Ранее Дед Мороз поделился, что больше всего мечтает о мире и согласии на всей планете, желая, чтобы люди чаще слушали и поддерживали друг друга.