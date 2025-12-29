  • Новость часаПолитолог: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    ЦБ анонсировал возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине
    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях
    Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по срокам гарантий безопасности
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне побеждает русская правда

    «Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    17 комментариев
    29 декабря 2025, 14:23 • Новости дня

    Дед Мороз поздравил космонавтов на МКС наступающим с Новым годом

    Дед Мороз поздравил космонавтов на борту МКС наступающим с Новым годом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Космонавты на борту Международной космической станции получили поздравления с наступающим Новым годом от Всероссийского Деда Мороза во время праздничной видеосвязи из ЦУПа, где для детей устроили встречу с героями орбиты, сообщили в Роскосмосе.

    В Telegram-канале госкорпорации говорится, что предновогодний праздничный сеанс связи прошел в Центре управления полетами в Подмосковье. Во встрече приняли участие Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, участники всероссийских благотворительных инициатив и экипаж Международной космической станции.

    Самым ожидаемым моментом стал прямой сеанс связи с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Олегом Платоновым и Сергеем Микаевым. Дед Мороз поздравил экипаж МКС с наступающим Новым годом, а дети смогли задать вопросы космонавтам прямо на орбите.

    В ответ космонавты передали виртуальный подарок – снимок парка «Дед Мороз» в Великом Устюге, сделанный с борта МКС. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил: «Конечно, программа полета не дает вам скучать, однако сегодня мы хотим добавить больше новогоднего настроения на борту российского сегмента МКС».

    По словам Баканова, даже несмотря на то, что космонавты проводят праздники вдали от семей, душевное тепло, внимание и редкая возможность пообщаться с близкими помогают скрасить их нелегкую работу на орбите. В этот день к общению смогли присоединиться и родственники космонавтов, что добавило особое праздничное настроение для всех участников встречи.

    Ранее Дед Мороз поделился, что больше всего мечтает о мире и согласии на всей планете, желая, чтобы люди чаще слушали и поддерживали друг друга.

    27 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    Мясников осудил поведение «антистатиночников» в новогодние праздники

    Мясников предупредил россиян о рисках отказа от статинов в новогодние праздники

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известный врач Александр Мясников предостерег россиян от прекращения приема статинов в новогодние дни, подчеркнув угрозу инсульта или инфаркта.

    Доктор Александр Мясников выступил с резкой критикой россиян, которые прекращают прием статинов, опасаясь их совместимости с алкоголем, сообщает «Россия 1». В программе «О самом главном» он назвал таких людей «антистатиночниками» и подчеркнул, что многие из них следуют советам блогеров или некомпетентных врачей, что приводит к тяжелым последствиям.

    Врач отметил, что особенно опасны отказы от статинов в праздничные дни, когда уровень стресса и употребление алкоголя могут возрастать. Он напомнил, что резкое прекращение приема этих препаратов может спровоцировать серьезные осложнения для здоровья.

    Статины применяются для снижения уровня холестерина в крови и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инсультов и атеросклероза. Мясников призвал не поддаваться сомнительной информации и строго соблюдать врачебные назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мясников предупредил о серьезных рисках для здоровья при бесконтрольном приеме аспирина и назвал его самым опасным лекарством.

    Также доктор заявил, что вопрос о суточной норме воды преувеличен и отметил, что веками люди ориентировались на чувство жажды и этого было достаточно.

    Комментарии (9)
    28 декабря 2025, 16:31 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный
    Ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный
    @ Роскосмос/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    С космодрома Восточный успешно стартовала ракета «Союз-2.1б», которая выведет на орбиту 52 спутника, включая аппараты для стереосъемки Земли и первый опытный «Марафон IoT».

    Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный, сообщает РИА «Новости». В составе полезной нагрузки находятся спутники «Аист-2Т» под номерами один и два, а также еще пятьдесят аппаратов. Прямая трансляция запуска ведется в эфире Роскосмоса.

    Через девять минут двадцать четыре секунды после старта на орбиту будет выведен разгонный блок «Фрегат» с группой спутников. Его двигатель должен быть включен почти сразу, а затем повторно – еще через пятьдесят минут. «Аисты-2Т» окажутся на целевой орбите через один час четыре минуты восемнадцать секунд после запуска.

    Эти аппараты предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания объемной модели планеты. В число выводимых на орбиту спутников входят разработки МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ. Среди них также находится первый экспериментальный спутник «Марафон IoT», созданный для отработки новых технологий интернета вещей.

    Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк на расчетную орбиту прошел штатно, космический аппарат выведен на целевую орбиту.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк. С космодрома Плесецк в ноябре произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 16:25 • Новости дня
    Средняя стоимость бутерброда с красной икрой достигла 168 рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Приготовить к Новому году бутерброд с красной икрой в 2025 году россиянам обойдется в 168 рублей, причем за 200 граммов икры придется заплатить в среднем 2994 рубля.

    Средняя стоимость одного бутерброда с красной икрой для россиян к Новому году в 2025 году составила 168 рублей, передает РИА «Новости». Аналитики сервиса «Контур. Маркет» пришли к такому выводу после изучения 1,7 млн кассовых чеков по икре и 5,6 млн чеков по сливочному маслу, хлебу и шпротам, совершенных в ноябре и декабре.

    Эксперты пояснили, что расчет цены сделан для бутерброда, в котором используется десять граммов икры, десять граммов сливочного масла и тридцать граммов хлеба. Для покупки всех необходимых ингредиентов покупателю потребуется потратить 3355 рублей. Основная часть этой суммы приходится на икру – в среднем двухсотграммовая баночка стоит 2994 рубля, 180-граммовый брикет масла обойдется в 283 рубля, а хлеб – 78 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» зафиксировали, что главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% – медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о риске для здоровья при употреблении алкоголя и переедании во время новогодних праздников.

    А газета ВЗГЛЯД опубликовала топ-7 рецептов для праздничного стола.

    Комментарии (10)
    29 декабря 2025, 07:16 • Новости дня
    Фрагмент ракеты-носителя «Союз-2.1б» упал в Якутии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обломок ракеты «Союз-2.1б» рухнул в Вилюйском районе Якутии, сообщили в службе спасения региона, падение зафиксировали вместе с Роскосмосом.

    Специалисты приступили к оценке возможного радиационного загрязнения территории, сообщила служба в своем Telegram-канале.

    Падение отделившегося фрагмента ракеты зафиксировала совместная группа спасателей и сотрудников Роскосмоса на территории Югюлятского наслега Вилюйского улуса в 22.31 по якутскому времени.

    На место происшествия прибыли ученые из Москвы, Хабаровска и Якутска, чтобы определить уровень радиационного загрязнения.

    Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» доставила на орбиту блок «Фрегат» с 52 спутниками, в том числе двумя аппаратами стереосъемки Земли «Аист-2Т», ее запускали с космодрома Восточный.

    Два спутника «Аист-2Т» вышли на орбиту.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 04:30 • Новости дня
    Диетолог Медведева перечислила пищевые ошибки при новогоднем застолье

    Tекст: Катерина Туманова

    После праздничного застолья многие сталкивались с проблемами со стороны ЖКТ только оттого, что нарушали несколько простых правил, поэтому врач-диетолог Зинаида Медведева объяснила, какие ошибки чаще всего приводят к осложнениям со здоровьем в новогоднюю ночь.

    «Кусочничать весь день в ожидании банкета – это серьезный удар по организму. Он может привести к тому, что вторую половину новогодней ночи вы можете провести в обнимку с фаянсовым другом. А то и в ожидании Скорой помощи», – предупредила она в интервью «Комсомольской правде».

    Медведева рассказала, что в медицинской практике в числе самых распространенных вызовов в новогодние праздники – панкреатиты.

    Одной из главных ошибок на застолье становится употребление сложных салатов с майонезом, которые тяжело перевариваются и часто становятся причиной отравлений. Диетолог напомнила, что новогодние праздники заметно способствуют набору лишнего веса у большинства людей.

    По ее словам, длительное пребывание за столом без физической активности также плохо сказывается на пищеварении и общем самочувствии. Специалист порекомендовала делать перерывы, выходить из-за стола, активнее двигаться и не превращать праздничный ужин в марафон объедения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог Лебедева рассказала о последствиях переедания мандаринов. Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год. Эндокринолог Золотова назвала восстанавливающие при похмелье продукты.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 22:10 • Новости дня
    Психолог Чепалов дал совет, как не обидеть адресата новогодним подарком

    Tекст: Катерина Туманова

    Психолог Родион Чепалов объяснил, почему некоторые новогодние подарки могут восприниматься как намек на недостатки или вызывать раздражение у получателя.

    «Если смотреть на неудачные новогодние подарки глазами психолога, то почти всегда проблема не в цене и не в полезности, а в скрытом послании, которое человек получает вместе с подарком», – объяснил он в беседе с «Вестями Подмосковья».

    По его словам, предмет редко бывает плохим, чаще он оказывается неуместным в конкретном случае. Одним из самых проигрышных вариантов являются подарки с оценкой или намеком. При этом степень близости и атмосфера отношений определяют, будет ли такой подарок ранить адресата.

    «То есть весы, абонемент в спортзал, книги из серии «как стать лучше», антицеллюлитные кремы. Формально это забота, а психологически – сообщение «с тобой что-то не так, исправляй», – сказал специалист.

    Чепалов  выделил еще одну категорию – подарки-обязанности, такие как бытовая техника, посуда или предметы для уборки. В бытовых ситуациях или при перегруженности домашними делами это может восприниматься как дополнительная нагрузка и новый круг обязанностей. Однако при равноправии в семье или ясных договоренностях такие подарки могут расцениваться как помощь.

    Чепалов обратил внимание на универсальные подарки: кружки с надписями, стандартные свечи, мыло и прочие безликие вещи, которые часто выглядят как проявление безразличия в кругу близких. В коллективе формальные подарки воспринимаются нейтральнее.

    Психолог предостерег и от выбора подарков, ориентированных на интересы дарителя, а не получателя, а также от вещей с выраженным индивидуальным вкусом – парфюмерии, одежды, необычных элементов интерьера. Такие предметы ошибочно могут воспринимаются как попытка контроля или поверхностный сюрприз.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские ученые выяснили, какие новогодние и рождественские подарки самые ненавистные. Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год и и назвали диапазон цен новогодних подарков для близких.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 11:13 • Новости дня
    В Москве сообщили о закрытии Красной площади на Новый год

    ГУ МВД по Москве: Красная площадь будет закрыта для посещения на Новый год

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новогоднюю ночь Красная площадь будет закрыта для посещения, работать продолжит только ГУМ-каток, сообщили в полиции Москвы.

    Красная площадь в центре российской столицы будет недоступна для посещения с 18:00 по московскому времени 31 декабря 2025 года до 10:00 1 января 2026 года, сообщает ГУ МВД по Москве. 

    По информации ГУ МВД, несмотря на ограничение доступа к Красной площади, ГУМ-каток на площади работает согласно своему регулярному расписанию. Другие подробности временных ограничений не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вышла новогодняя серия мультфильма «Простоквашино» с участием президента Владимира Путина. По сюжету Кот Матроскин и другие персонажи спорят о том, записывает ли глава государства новогоднее обращение в прямом эфире, и для выяснения отправляются именно на Красную площадь.

    Ранее Красная площадь заняла пятое место в рейтинге символов России в соцсетях. Она уступила медведю, флагу страны, озеру Байкал и березе.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 16:39 • Новости дня
    Ракета «Союз» вывела на орбиту блок c 52 спутниками

    Tекст: Ольга Иванова

    С космодрома Восточный успешно запущена ракета «Союз-2.1б», которая доставила на орбиту блок «Фрегат» с 52 спутниками, в том числе двумя аппаратами стереосъемки Земли «Аист-2Т».

    Ракета «Союз-2.1б», которая стартовала сегодня с космодрома Восточный, успешно вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с 52 спутниками, среди которых аппараты «Аист-2Т», сообщает РИА «Новости». Прямая трансляция пуска ведется Роскосмосом. Запуск состоялся в 16:18 по московскому времени.

    Сразу после отделения «Фрегат» включил двигательную установку, а второй запуск двигателя ожидается через 50 минут. Через 1 час 4 минуты 18 секунд после старта на орбиту будут выведены основные спутники миссии. Спутники «Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания объемных моделей планеты.

    В числе других спутников, выведенных на орбиту, аппараты, созданные МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ. Кроме них, этим запуском отправлен в космос первый опытный спутник «Марафон IoT», который предназначен для тестирования технологии интернета вещей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б».

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 10:30 • Новости дня
    Назван самый бюджетный новогодний стол из «Иронии судьбы» в СНГ

    Назван самый бюджетный новогодний стол из «Иронии судьбы» в странах СНГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость набора продуктов из знаменитого советского фильма «Ирония судьбы» оказалась самой низкой среди стран СНГ в столице Киргизии, ее оценили в 3,2 тысячи рублей.

    Стоимость новогоднего стола по мотивам фильма «Ирония судьбы» проанализировали корреспонденты РИА «Новости». В Бишкеке, столице Киргизии, такой набор продуктов из местных и российских товаров можно собрать всего за 3,2 тыс. рублей.

    В Кыргызстане большинство ингредиентов производятся внутри страны, однако на праздничных столах остаются и российские продукты – майонез, шпроты, желатин. Алкогольное сопровождение также классическое – «Советское шампанское».

    В Ташкенте (Узбекистан) такой же список обошелся бы в 3,9 тыс. рублей, при этом ассортимент на рынках увеличился за последние десятилетия, но некоторые продукты по-прежнему преимущественно российского производства. Апельсины на праздничные столы в основном везут из Китая и Ирана.

    В Ереване определить стоимость новогоднего стола удалось на уровне 5,1 тыс. рублей: здесь преобладают местные продукты, но некоторые позиции – майонез и шпроты – также российские.

    Кроме того, доступные варианты, по данным корреспондентов, помимо указанных, оказались в Душанбе, Кишиневе и Астане – от 3 800 до 4 440 рублей, а выше 5 тыс. рублей стоимость новогоднего стола по версии «Иронии судьбы» поднялась в Тбилиси, Минске и Баку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» зафиксировали, что главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% – медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о риске для здоровья при употреблении алкоголя и переедании во время новогодних праздников.

    А газета ВЗГЛЯД опубликовала топ-7 рецептов для праздничного стола.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 11:01 • Новости дня
    Осло остался без новогоднего салюта из-за нехватки средств

    VG: Осло остался без новогоднего салюта из-за нехватки средств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Осло останутся без традиционного новогоднего салюта, пишет норвежское издание VG.

    По информации VG, организаторы были вынуждены отменить мероприятие из-за нехватки средств: удалось собрать только 94,9 тыс. норвежских крон, тогда как для организации требовалось 490 тыс. крон, передает РИА «Новости».

    Несколько лет назад власти Осло прекратили проведение новогодних салютов, а в этом году глава городского совета Эйрик Лаэ Сульберг призвал, чтобы празднование организовали сами горожане или другие организации. Попытка общественного сбора средств не дала необходимого результата.

    Все собранные деньги, по информации VG, будут возвращены участникам сбора.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что на фоне экономических трудностей в странах Евросоюза жители и предприниматели вынуждены самостоятельно собирать средства на праздничную иллюминацию для новогодних мероприятий.

    Напомним, власти нескольких крупных городов Германии сократили или полностью отказались от уличной рождественской иллюминации из-за ограниченного бюджета.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Госкомиссия разрешила запуск «Союза-2.1б» с 52 спутниками с Восточного

    Tекст: Дарья Григоренко

    Государственная комиссия дала разрешение на заправку ракеты-носителя «Союз-2.1б» и ее запуск с космодрома Восточный, сообщили в Роскосмосе.

    В составе полезной нагрузки – два спутника стереосъемки Земли «Аист-2Т» и еще 50 спутников различного назначения, говорится в Telegram-канале госкорпорации.

    Пуск ракеты запланирован на воскресенье в 16:18 по московскому времени. Ранее Роскосмос сообщал, что этот запуск станет последним с космодрома Восточный в 2025 году.

    Космические аппараты «Аист-2Т» будут использоваться для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания трехмерной модели планеты. Помимо них на орбиту отправятся спутники, изготовленные в МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ, а также первый опытный спутник для тестирования интернета вещей «Марафон IoT».

    Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк на расчетную орбиту прошел штатно, космический аппарат выведен на целевую орбиту.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк. С космодрома Плесецк в ноябре произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 17:40 • Новости дня
    Роскосмос вывел на орбиту два спутника для 3D-съемки Земли

    Tекст: Ольга Иванова

    Два современных спутника «Аист-2Т» выведены на орбиту с целью создания трехмерной модели земной поверхности благодаря стереоскопической съемке высокого разрешения, сообщил Роскосмос.

    Два спутника стереоскопической съемки Земли «Аист-2Т» успешно выведены на орбиту после старта с космодрома Восточный 28 декабря, передает РИА «Новости». Аппараты отделились от разгонного блока «Фрегат» спустя примерно час после запуска ракеты, который произошел в 16.18 по московскому времени. Ракета вывела на орбиту не только «Аисты», но и еще 50 спутников.

    В Роскосмосе сообщили: «Аппараты «Аист-2Т», запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока «Фрегат». Спутники изготовлены в самарском РКЦ «Прогресс» и предназначены для создания трехмерной модели Земли с помощью стереоскопической съемки.

    Новые аппараты способны получать снимки с разрешением 1,6 метра в панхроматическом и 4,8 метра в мультиспектральном канале, а для стереосъемки – 1,9 и 5,9 метра соответственно. Использованы технические решения спутника «Аист-2Д», который был запущен вместе с «Ломоносовым» и SamSat-218 еще в 2016 году и бесперебойно работал почти восемь лет.

    Это был последний российский космический запуск в 2025 году – всего в этом году из России стартовало 17 ракет: один запуск с Восточного, шесть с Байконура и девять с Плесецка.

    Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный успешно запущена ракета «Союз-2.1б», которая доставила на орбиту блок «Фрегат» с 52 спутниками, в том числе двумя аппаратами стереосъемки Земли «Аист-2Т».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б».

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 15:16 • Новости дня
    Всероссийский Дед Мороз назвал главную мечту

    Всероссийский Дед Мороз поделился своей главной мечтой

    Tекст: Мария Иванова

    Дед Мороз поделился, что больше всего мечтает о мире и согласии на всей планете, желая, чтобы люди чаще слушали и поддерживали друг друга.

    Всероссийский Дед Мороз поделился своей главной мечтой.

    Он заявил: «Главная моя мечта – мир во всем мире, в сердцах и домах. Желаю, чтобы на всей планете царило благополучие, а люди научились внимательно слушать, правильно слышать и трепетно беречь друг друга», передает РИА «Новости».

    Подводя итоги уходящего 2025 года, зимний волшебник отметил, что этот период был радостным и добрым. По его словам, «сил прибыло, но не от стужи и мороза, а от вашей, родные мои, теплоты сердечной». Дед Мороз рассказал, что к нему в гости приезжали ватаги детей со всех уголков страны, а смех в его тереме не смолкал.

    Он выразил уверенность, что за прошедший год стало больше добра, люди чаще говорят друг другу слова благодарности и помогают в трудную минуту. По мнению сказочного персонажа, жители России вспомнили, что чудеса – это общее дело, и теперь стараются поддерживать друг друга, что «дороже любого подарка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дед Мороз рассказал, что письма деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов брать пример с Деда Мороза.

    Дед Мороз рассказал, что его от выгорания спасают вера в чудо.

    Кроме того российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что самым необычным желанием, которое ему озвучили дети, стало пожелание самому стать Дедом Морозом.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 01:45 • Новости дня
    Ким Чен Ын в новогодней телеграмме Путину выразил гордость дружбой двух стран

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину новогоднюю телеграмму, в которой поздравил его и «братский российский народ» с наступающим Новым годом, пожелав счастья и процветания на жизненном пути.

    «2025 год, преисполненный незабываемыми моментами, которые навечно запечатлены в истории отношений между КНДР и Россией, был действительно знаменательным годом, когда наши страны на торжественном пути во имя совместного священного дела создавали новые истории союзнических отношений в новую эпоху, оказывая полную поддержку и бескорыстную помощь друг другу», – приводит слова поздравления Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын отметил, что корейско-российские отношения укрепились как самые искренние союзнические отношения, «делящие кровь, горе и радость в одном окопе, и их абсолютная прочность и могущество запечатлены более яркими на страницах эпохи и истории».

    Лидер КНДР считает, что теперь отношения и сплоченность народов двух стран крепко соединены силой и волей защищать «справедливое стремление эпохи и выправить историю» и являются общим достоянием нынешнего и будущих поколений.

    «Я всегда чувствую безграничную гордость за то, что вместе с вами, дорогой друг, создаю и открываю великую историю корейско-российских отношений, историю вечного процветания корейско-российской дружбы», – подытожил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений. Путин поздравил Мадуро с Рождеством и Новым годом, а также направил поздравление Трампу с Рождеством.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    Ученый Богачёв сообщил о высоком уровне солнечной активности в 2026 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Уровень солнечной активности в 2026 году сохранится на значительном уровне несмотря на сокращение числа сильных вспышек, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.

    «Уровень солнечной активности в 2026 году останется значительным, хотя число событий уровня M и X, как считается, продолжит снижаться», – сказал он РИА «Новости».

    По словам Богачёва, в 2025 году фиксировался убывающий тренд солнечной и геомагнитной активности, хотя некоторые всплески имели место. За прошедший год было зафиксировано 18 вспышек X-класса и 333 вспышки М-класса – это значительно меньше, чем в 2024 году, когда число очень сильных вспышек достигало 54, а сильных – 885.

    Ученый отметил, что обычные вспышки C-класса остались примерно на прежнем уровне – их количество составило около 2,8 тыс. за год.

    «В абсолютных цифрах уровень вспышечной активности всё еще достаточно высокий. Речь не о единицах или десятках событий, а сотнях и тысячах, поэтому обратиться в ноль как по волшебству в течение года все это, очевидно, не сможет», –  резюмировал Богачёв.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, специалисты сообщили, что в 2025 году количество магнитных бурь достигло максимума за последнее десятилетие. Глава РАН Красников рассказал об уникальных измерениях солнечной активности.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выяснила, каким будет календарь магнитных бурь в январе 2026.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    Песков не понял намека Зеленского о плане «Б» для России
    Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наемников на Украине
    В Грузии заявили о заморозке отношений с Евросоюзом
    Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград
    Меньшова о смерти Алентовой: Мама ушла из жизни так, как хотела
    Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    Перейти в раздел

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

    «Вам лучше заключить сделку сейчас» – такой совет по итогам переговоров дал главе киевского режима Дональд Трамп. В чем Зеленский надеялся убедить хозяина Белого дома, какими стали главные итоги этой встречи и как она в результате подчеркнула договоренности между Россией и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации