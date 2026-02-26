В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву

Депутат Хамитов: Планы передать ЯО Киеву ставят мир на грань катастрофы

Tекст: Валерия Городецкая

Парламентарий подчеркнул, что подобные инициативы, по его мнению, «находятся уже за гранью добра и зла, да и попросту человеческого понимания», передает ТАСС. Хамитов заявил, что поставка ядерного оружия преступникам – это не только пособничество, но и прямая инвестиция в нелегитимный агрессивный режим в Киеве. По его оценке, такое решение может привести мир к ядерной катастрофе.

Хамитов также считает, что украинские боевики спят и видят, как это оружие применить с наиболее разрушительными последствиями. По мнению депутата, если европейские политики решатся предоставить Киеву ядерное оружие, это станет опасным прецедентом и должно привлечь внимание международного сообщества. Хамитов убежден, что такую угрозу можно остановить лишь совместными усилиями, чтобы «поставить на место заигравшихся поджигателей глобальной войны».

Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обострение риторики по ядерному оружию связано с тем, что западные страны испытывают разочарование из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.