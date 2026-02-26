Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.9 комментариев
Депутат Хамитов: Планы передать ЯО Киеву ставят мир на грань катастрофы
Планы Франции и Британии передать на Украину ядерное оружие ставят под угрозу глобальную безопасность, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов из партии «Новые люди».
Парламентарий подчеркнул, что подобные инициативы, по его мнению, «находятся уже за гранью добра и зла, да и попросту человеческого понимания», передает ТАСС. Хамитов заявил, что поставка ядерного оружия преступникам – это не только пособничество, но и прямая инвестиция в нелегитимный агрессивный режим в Киеве. По его оценке, такое решение может привести мир к ядерной катастрофе.
Хамитов также считает, что украинские боевики спят и видят, как это оружие применить с наиболее разрушительными последствиями. По мнению депутата, если европейские политики решатся предоставить Киеву ядерное оружие, это станет опасным прецедентом и должно привлечь внимание международного сообщества. Хамитов убежден, что такую угрозу можно остановить лишь совместными усилиями, чтобы «поставить на место заигравшихся поджигателей глобальной войны».
Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.
Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обострение риторики по ядерному оружию связано с тем, что западные страны испытывают разочарование из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.