Лидер датской партии «Жесткий курс» провел акцию сожжения Корана у посольства Турции

Лидер датской партии «Жесткий курс» Палудан провел сожжение Корана у посольства Турции в Копенгагене

Tекст: Мария Иванова

Лидер датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сообщил о проведении акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Копенгагене. В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он опубликовал видео, на котором видно, как Коран охвачен пламенем, передает РИА «Новости».

Палудан отметил, что акция была проведена в честь Салвана Момики, который организовывал аналогичные мероприятия в Швеции и был застрелен на прошлой неделе. Датская полиция ранее запретила Палудану проводить демонстрации, ссылаясь на инцидент с убийством Момики.

Момика, иракский иммигрант, стал известен после организованных им акций с сожжением Корана в Швеции, включая провокацию у главной мечети Стокгольма в день Курбан-байрама. Эти действия вызвали международный резонанс и протесты, в частности, в Ираке, который потребовал экстрадиции Момики для суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Седертелье, к югу от Стокгольма, был найден убитым 38-летний Сальван Момика, организатор акций с сожжением Корана, которому прокуратура Швеции предъявила обвинение в возбуждении ненависти по национальному признаку.

Шведская прокуратура подозревает пятерых человек в убийстве Салвана Момики, но расследование находится на ранней стадии.

В субботу шведская прокуратура освободила пятерых задержанных по делу об убийстве Салвана Момики.