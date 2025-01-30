В Швеции убили организатора акций с сожжением Корана

Салвана Момика застрелили в Седертелье накануне суда по делу о сожжении Корана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тело Салвана Момика было найдено с огнестрельными ранениями в Седертелье, к югу от Стокгольма, сообщает ТАСС. Инцидент произошел поздно вечером в среду. Момика, известный как организатор акций с сожжением Корана, скончался от полученных ран.

Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор по делу о возбуждении ненависти по национальному признаку, в котором Момика был одним из обвиняемых. Однако оглашение вердикта отложено из-за его смерти. Полиция до сих пор не прокомментировала инцидент и личность убитого официально не подтверждена.

По информации телеканала SVT, в расследовании участвует служба безопасности, задержаны несколько человек. Место преступления оцеплено, проводится обыск территории вокруг многоквартирного дома.

Сальван Момика прибыл в Швецию из Ирака в 2018 году и получил временный вид на жительство. Летом 2024 года ему был продлен вид на жительство на один год. Момика обвинялся в возбуждении ненависти по национальному признаку за четыре эпизода с сожжением Корана в Стокгольме летом 2023 года. Улики представлены видеозаписями акций.

Впервые сожжение Корана произошло в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, во время празднования Ид аль-Адха, что вызвало резонанс. Террористические организации, включая «Исламское государство*» и Аль-Каида*, объявили Швецию приоритетной целью, в связи с чем уровень террористической угрозы был повышен до четырех из пяти баллов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шведская полиция безопасности СЕПО повысила уровень террористической угрозы в стране с третьего до четвертого по пятибалльной шкале из-за угроз атак после сожжения Корана, акция с сожжением Корана прошла в шведском городе Мальме, ее организатором вновь стал мигрант Салван Момика.