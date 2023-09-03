После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.10 комментариев
В Швеции прошла акция с сожжением Корана
В шведском городе Мальме прошла акция с сожжением Корана
Акция с сожжением Корана прошла в шведском городе Мальме, ее организатором вновь стал мигрант Салван Момика, сообщили СМИ.
Как пишет SVT, в ходе воскресной демонстрации Салвана Момики, где он сжег Коран на улице Вернхемсторгет в Мальме, к нему пытался прорваться человек, но был задержан полицией, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на акции присутствовали около 200 человек, и атмосфера «была напряженной».
В шведской полиции указали, что после того, как организатор покинул место, мероприятие закончилось, полиция задержала на акции еще несколько человек.
Ранее на организатора акции с сожжением Корана напали в пригороде Стокгольма.
До этого шведская полиция безопасности СЕПО повысила уровень террористической угрозы в стране с третьего до четвертого по пятибалльной шкале из-за угроз атак после сожжения Корана и ситуации на Украине.