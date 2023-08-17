Полиция повысила уровень террористической угрозы в Швеции

Полиция повысила до предпоследнего уровень террористической угрозы в Швеции

Tекст: Вера Басилая

Она заявила, что страна находится в ухудшающейся ситуации с безопасностью, и угроза будет сохраняться в течение длительного времени. Эссен заявила, что СЕПО приняла решение о повышении угрозы после согласования с военной разведкой и вызвано не одним событием, передает ТАСС.

Предполагается, что таким образом власти Швеции адаптируют общество «для снижения риска нападения», но жителей страны призывают вести обычный образ жизни. СЕПО считает, что Швеции угрожают правые экстремисты, также считается, что ухудшение ситуации связано с безопасностью из-за событий на Украине.

Глава Национального центра оценки террористической угрозы Ан-За Хагстрем опасается терактов из-за акций о сожжении Корана в текущем году.

Ранее власти Швеции депортировали около 15 человек после беспорядков на эритрейском культурном фестивале в пригороде Стокгольма, в ходе которых пострадали более 50 человек. До этого шведское консульство на территории турецкого города Измир подверглось нападению, тяжелые ранения получил один человек.