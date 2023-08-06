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Эритрейский фестиваль в Швеции закончился беспорядками и депортацией
SVT: Власти Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на культурном фестивале
Власти Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на эритрейском культурном фестивале в пригороде Стокгольма, в ходе которых пострадали более 50 человек, сообщает телеканал SVT.
SVT рассказал, что в пригороде Стокгольма Ярве, демонстранты собрались в знак протеста против культурного фестиваля, обвинив его «в связях с эритрейским режимом», в результате начались столкновения между участниками культурного мероприятия и демонстрантами в ходе которых пострадали 52 человека, в том числе трое полицейских, передает РИА «Новости».
Канал отмечает, что решено выслать 15 человек, которые будут депортированы в ближайшее время, речь идет о туристах, приехавших в Швецию для участия в эритрейском культурном фестивале.
Ранее около 30 машин были сожжены, 40 человек полицией Гетеборга из-за беспорядков, возникших после демонстрации в поддержку движения Black Lives Matter в центре города.