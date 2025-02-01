В Швеции освободили подозреваемых в убийстве организатора акций сожжения Корана

Шведская прокуратура освободила подозреваемых в убийстве организатора акций с сожжением Корана

Tекст: Мария Иванова

Шведская прокуратура приняла решение освободить пятерых задержанных, которых подозревали в убийстве Салвана Момики, организатора акций по сожжению Корана, передает РИА «Новости». Момика был застрелен в среду вечером в Седертелье. Прокурор Расмус Оман пояснил, что подозрения в совершении этого преступления ослабли, и он не видит причин для задержания подозреваемых.

Тем не менее, прокуратура уточняет, что подозрения с этих лиц пока полностью не сняты. Расследование продолжается, и правоохранители занимаются выяснением, кто на самом деле стоит за убийством активиста.

По информации телеканала TV4, убийство произошло в момент, когда Момика вел прямую трансляцию в TikTok. Свидетельница рассказала, что Момика вышел на балкон, чтобы покурить, и сразу после этого раздались выстрелы. Полицейские прибыли на место через 15-20 минут и отключили трансляцию.

Салван Момика, иракский иммигрант, стал известен в Швеции после проведения нескольких акций по сожжению Корана. В частности, он устроил акцию у главной мечети в Стокгольме во время праздника Курбан-байрам. Эти действия вызвали протесты в Ираке и осуждение со стороны Организации исламского сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шведская прокуратура предъявила обвинение 38-летнему Сальвану Момике в возбуждении ненависти по национальному признаку в связи с его акциями с сожжением Корана, однако позже он был найден убитым в Седертелье, к югу от Стокгольма.

В связи с его смертью прокуратура подозревает пятерых человек, расследование находится на ранней стадии.