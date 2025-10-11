Суд оправдал сжегшего Коран у консульства Турции в Лондоне мужчину

Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»

Эксперт Кнутов: Украинский «Фламинго» имеет конструкцию крылатой ракеты прошлого века

Tекст: Анастасия Куликова

«Фламинго» – своего рода аналог немецкой «Фау-1», якобы «вундерваффе», которую, впрочем, достаточно успешно сбивали. Корпус у украинской ракеты круглый, сигарообразный, что позволяет обнаружить ее радиолокационным станциям», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

«Двигатель «Фламинго» по одной версии – чешский, по другой – производился на заводе «Мотор Сич» в советское время. Система наведения управляется с помощью GPS – то есть достаточно простая. Поэтому Украина пошла по пути приобретения готовых блоков китайского производства», – продолжил собеседник.

По его оценкам, фактически речь идет о конструкции крылатой ракеты прошлого века. «Противник особенно не заморачивался при разработке», – подчеркнул аналитик. При это Кнутов уточнил, что боевая часть «Фламинго» – порядка одной тонны, что делает ее действительно разрушительной.

«Однако ее применение не скажется на боевых действиях. Противник будет стремиться работать ракетами по российскому глубокому тылу. Цель Киева – воздействовать, причем больше психологически, на наше население: вызвать недовольство и возмущение, чтобы граждане России затребовали заключения мирного соглашения, в том числе на условиях Украины», – уточнил специалист.

Есть косвенные данные, согласно которым украинская сторона произвела больше сотни таких боеприпасов. Одна из попыток запуска уже была пресечена российскими военными, отметил эксперт. «Наши бойцы вычислили колонну ВСУ, ударили по ней «Искандерами», а затем добили «Геранями». В результате операция противника по применению «Фламинго» была отложена благодаря своевременной работе нашей разведки», – рассказал специалист.

«Кроме того, ВС России продолжают выполнять задачу по уничтожению цехов и различных заводов, где противник производит ракеты и беспилотники большой дальности. То есть мы работаем на упреждение», – акцентировал Кнутов. По его прогнозам, украинская сторона тем не менее будет пытаться наносить удары – и одиночные, и комбинированные, и групповые.

«То, что система ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Бук», сбила «Фламинго – очень хороший сигнал. Это значит, что серьезно дорабатывать программные алгоритмы не придется. Мы уже сейчас готовы к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», – подчеркнул аналитик.

«Ракета оказалась тихоходной (600 км/ч) и «пузатой» с движком от чешского «Альбатроса» Л-39. Начинка – китайская. Можно считать пробным запуском в расчете на массовый залп впоследствии. Судя по нумерации, наклепали ближе к 200», – отметил в свою очередь военкор Юрий Котенок.

Ранее в Сети появились первые снимки обломков «новейшей» украинской крылатой ракеты «Фламинго». Их опубликовал военблогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале. На фотографиях можно рассмотреть отдельные части ракеты, в том числе детали китайского производства, а также двигатель, предположительно изготовленный в Чехии или в Советском Союзе.

«Как и ожидалось, сделана она максимально дешево», – пишет Федоров в публикации. По его информации, ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России. В каком регионе это произошло, не уточняется.

На одном из обломков обнаружили ошибку, допущенную украинскими инженерами, подписавшими шильдик. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской весны». На прикрепленной табличке есть надпись о степени защиты, что по-украински должно быть написано «ступінь захисту», однако там значится – «ступень захисту». «Украинские каналы уже во всю верещат о «российском вбросе», и что никакую «Фламинго» Россия не сбивала», – заметили они.

Напомним, в середине августа фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго». Аналитики отмечали сходства с британской FP-5 Milanion.

Владимир Зеленский заявлял, что ракета может лететь на расстояние до трех тысяч км. В августе он сообщал, что уже прошли испытания «Фламинго», но применять их сотнями пока нет возможности. «К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство», – говорил Зеленский.