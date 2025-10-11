На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».35 комментариев
Суд оправдал сжегшего Коран у консульства Турции в Лондоне мужчину
Королевский суд Саутуарка удовлетворил апелляцию Хамита Джошкуна, ранее осужденного за сожжение Корана у турецкого консульства в столице Британии.
Решение суда по делу Хамита Джошкуна, сжегшего Коран у турецкого консульства в Лондоне, привлекло внимание общественности оттого, что ранее он был признан виновным в нарушении общественного порядка по религиозным мотивам за акцию протеста против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет GB News.
Апелляция была поддержана Национальным светским обществом и Союзом свободы слова, которые финансировали защиту Джошкуна. На слушаниях присутствовал теневой министр юстиции Роберт Дженрик, который заявлял: «Мне не понравилось, что сделал Джошкун: сожжение религиозного текста было неприятным. Но и преступлением это не было».
Активисты заявили, что судебное преследование фактически означало возвращение законов о богохульстве в обход парламентских решений. Дженрик назвал оправдание Джошкуна «важной победой свободы слова» и напомнил, что парламент отменил такие законы двадцать лет назад.
В своем заявлении Джошкун поблагодарил Союз свободы слова, Национальное светское общество, адвокатов и поддержавших его депутатов за достигнутый результат. Он подчеркнул, что приехал в Британию, чтобы открыто говорить о проблемах радикального ислама, и теперь уверен в своем праве просвещать общественность.
Перед поездкой в Лондон 51-летний Джошкун опубликовал в социальных сетях посты, в которых подробно описал свой план и заявил, что это был «протест против исламистского правительства» президента Турции, который, по его словам, «превратил Турцию в базу радикальных исламистов и пытается установить шариатский режим».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, серия акций по сожжению Корана прокатилась по некоторым ряду городов Европы и не только. К примеру, в конце сентября 2023 года власти Швеции разрешили организатору акций сожжения Корана провести новую демонстрацию. Житель Волгограда Никита Журавель за 10 тыс. рублей, полученных от спецслужб Украины, снял на видео, как сжигает Коран.