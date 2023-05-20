Мужчина в Волгограде сжег Коран за 10 тыс. рублей от Украины

Задержанный в Волгограде мужчина признался в получении 10 тыс. рублей от Украины за сожжение Корана

Житель Волгограда Никита Журавель за 10 тыс. рублей, полученных от спецслужб Украины, снял на видео, как сжигает Коран, мужчина задержан, сообщил СК России.

Указывается, что Журавель сжег Коран в районе Соборной мечети в Волгограде «не позднее 19 мая». Он записывал свои действия на камеру – видеозапись «в последующем была опубликована в публичном доступе на интернет-портале на подконтрольном ЦИПсО ВСУ», сообщается на сайте СК.

Как подчеркивает СК, Журавель «совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, находясь в месте специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний». Он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК – «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Журавель на допросе сообщил, что за свои действия получил от спецслужб Украины 10 тыс. рублей, а запись «передал сотруднику СБУ». Кроме того, он признался, что был причастен к «иной пособнической помощи – видеосъемке военных объектов».

Задержанный мужчина заявил, что «приобрел Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая у мечети», а видео отправил СБУ. «За данную работу должны были выплатить 10 тысяч рублей, я это делал с целью разжигания религиозной розни между крестьянами и мусульманами Волгоградской области», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников рассказал об агрессивных попытках украинских спецслужб и их западных кураторов вовлекать россиян в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность.