Приморский океанариум добился размножения необычных медуз во Владивостоке

Специалистам Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке удалось добиться стабильного разведения пяти видов медуз в условиях аквариума, передает РИА «Новости». В числе этих видов – аурелия голубая, котилориза бугорчатая, золотая медуза, медуза кассиопея и хризаора пятищупальцевая.
В настоящее время успешно размножаются два из пяти видов – аурелия голубая и котилориза бугорчатая, которую также называют медузой-яичницей. Как подчеркнули в океанариуме, этот средиземноморский вид требует особого подхода: «В океанариумах он довольно распространен, но вот культивировать их в искусственных условиях – дело хлопотное, много тонкостей нужно учесть».
Биологи подобрали для медуз уникальные условия, включая специальное питание, оптимальный температурный и световой режим. Благодаря этому три недели назад было получено очередное потомство котилоризы бугорчатой.
Стандарты размножения медуз предполагают чередование полового и бесполого поколений: взрослые особи выпускают половые клетки в воду, из которых появляется плавающая личинка – планула. Дальнейшее развитие происходит уже на дне, где личинка превращается в полипа и бесполым путем дает начало новому поколению медуз.
Для выживаемости молодых медуз работники океанариума расселяют полипов в специально оборудованные аквариумы с мягкой циркуляцией воды. Это позволяет избежать повреждений и обеспечивает благоприятные условия для развития. По мере роста эфиры пересаживают в более просторные аквариумы.
