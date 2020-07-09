Директора Приморского океанариума заподозрили в коррупции

Дело о получении взятки в 4 млн рублей было возбуждено в отношении директора Приморского океанариума во Владивостоке, сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Приморскому краю.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «возбуждено уголовное дело в отношении директора филиала ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии имени Жирмунского» ДВО РАН – Научно- образовательный комплекс «Приморский океанариум».

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»)».

По версии следствия, 30 марта подозреваемый получил через посредника от предпринимателя 2 млн рублей – взятку за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума.

Отмечается, что 8 июля он «вновь получил ту же сумму за аналогичные действия от посредника».

«После совершения преступления подозреваемый и лицо, являющееся посредником, были задержаны сотрудниками ФСБ. В отношении посредника также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»)», – сообщает СУ СК.

Предварительно установлено, что подозреваемая предложила быть посредником от директора коммерческого предприятия – подрядчика, обслуживающего учреждение. 2 млн рублей являлись частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения, отмечают следователи.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная сообщила, что директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан по подозрению в коррупционных нарушениях, которые были выявлены в учреждении собственными силами, передает РИА «Новости».

Источник сообщил, что Логинова задержали во время получения взятки в 2 млн рублей – это был первый транш, который он планировал получать каждый квартал, в общей сложности он рассчитывал получить от подрядчика, обслуживающего океанариум, около 9 млн рублей.

Напомним, в марте Фрунзенский районный суд Владивостока признал экс-директора ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО»Андрея Поплавского виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере и в растрате при строительстве Приморского океанариума.