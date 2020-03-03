Вынесен приговор по делу о растрате миллиарда при строительстве океанариума

Фрунзенский районный суд Владивостока признал экс-директора ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО»Андрея Поплавского виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере и в растрате при строительстве Приморского океанариума, сообщили в суде.

«Суд назначил Поплавскому наказание в виде лишения свободы на 12 лет в колонии общего режима со штрафом в 400 млн рублей», – цитирует представителя суда ТАСС.

В суде была установлена вина подсудимого по нескольким эпизодам растраты и коммерческого подкупа. Поплавский был взят под стражу в зале суда.

В суде было установлено, что Поплавский при пособничестве гендиректора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» в городе Владивостоке. Кроме того, Поплавский получил от Косяченко и Шишова более 145 млн рублей за приемку выполняемых генподрядчиками работ по строительству океанариума, их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ.

Напомним, в феврале 2016 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-директора ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» Андрея Поплавского по уголовному делу о растрате при строительстве океанариума в Приморье.

В марте того же года Фрунзенской суд Владивостока приговорил экс-гендиректора компании НПО «Мостовик» Олега Шишова, обвиняемого в пособничестве в растрате более 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума, к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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