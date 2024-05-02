Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.0 комментариев
Парламент Грузии отменил работу из-за вандализма радикалов
Заседание бюро парламента Грузии и пленарная сессия в четверг отменены из-за вандализма радикалов, которые в ночь на 2 мая атаковали высший законодательный орган страны после принятия во втором чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», яро критикуемого Западом и местной оппозицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении пресс-службы парламента сообщается о «повреждениях здания и инфраструктуры после атаки на парламентский дворец, поэтому проводятся восстановительные работы».
До рассвета на проспекте Руставели проводилась демонстрация, при этом агрессивная часть митинговавших атаковала полицейских, разжигала костры у парламента, метала камни и бутылки, била стекла и написала на здании парламента «Филиал Кремля» и другие оскорбительные высказывания.
В клиники поступили 15 человек – сотрудников полиции и протестовавших.
Всего за два последних дня пострадали семеро полицейских.