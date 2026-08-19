Новак сообщил о начале импорта топлива в Россию

Tекст: Ольга Иванова

Отечественные компании приступили к поставкам горючего из-за рубежа ради обеспечения потребностей внутреннего рынка, передает ТАСС. Правительство также утвердило нормативные акты, допускающие производство нефтепродуктов сниженных экологических стандартов.

Вице-премьер Александр Новак подтвердил эту информацию в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Сейчас уже пошел импорт, и были приняты необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса: «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4», – заявил политик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России разрешило продажу бензина классов от «Евро-2» до «Евро-4» до июля 2027 года.

Министерство энергетики объяснило данную меру необходимостью предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности страны к импорту нефтепродуктов для снижения ажиотажного спроса.