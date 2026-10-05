Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Решетников сообщил о прогрессе G20 в вопросах реформы ВТО
Страны G20 продвинулись в понимании проблем реформы ВТО и мировой торговли
Группа двадцати (G20) продвинулась вперед в понимании ряда «важных проблем», связанных прежде всего с реформой Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, подводя итоги совещания «двадцатки» в Милуоки (штат Висконсин), в котором он принял участие.
Министр экономического развития России Максим Решетников отметил прогресс в понимании важных проблем, связанных с реформой Всемирной торговой организации, передает ТАСС. Он подвел итоги встречи представителей стран «двадцатки» в американском Милуоки.
«В сложившихся непростых геополитических и экономических условиях ожидать каких-то прорывов от любого диалога трудно. Тем не менее «двадцатка» продвинулась в обсуждении и, главное, понимании некоторых важных проблем, в том числе связанных с реформой ВТО и текущей торговлей», – сказал министр.
Заседание в штате Висконсин прошло 30 сентября и 1 октября. Главными темами стали международное экономическое развитие и торговля. В этом году в G20 председательствуют Соединенные Штаты, а итоговый саммит объединения запланирован на 14–15 декабря во Флориде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития России Максим Решетников призвал развивать инструментарий Всемирной торговой организации. Глава ведомства назвал «Большую двадцатку» эффективной площадкой для решения глобальных проблем. Итоговый компромисс стран G20 против вепонизации продовольствия включил в себя российские предложения.