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Финансирование на горячее питание в школах решили увеличить до почти 80 млрд
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, которые получают начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, составят 79,6 млрд рублей в 2027 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием учеников начальных классов в государственных и муниципальных школах составят 79,6 млрд рублей в 2027 году, передает ТАСС. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.
«Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях: в 2027 году – 79 674,7 млн рублей», – отмечается в документе.
Согласно бюджетному проекту, финансирование этих целей продолжится и в последующие годы. На обеспечение школьников горячим питанием планируется направить 74,5 млрд рублей в 2028 году и 73,3 млрд рублей в 2029 году. В текущем 2026 году государство выделило на эти нужды 76 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал обеспечить бесплатным горячим питанием абсолютно всех школьников. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко допустил постепенное повышение возраста получателей таких обедов.