  • Новость часаФлавиу Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов президента Бразилии
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    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    5 октября 2026, 06:29 • Новости дня

    Финансирование на горячее питание в школах решили увеличить до почти 80 млрд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, которые получают начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, составят 79,6 млрд рублей в 2027 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

    Субсидии на обеспечение бесплатным питанием учеников начальных классов в государственных и муниципальных школах составят 79,6 млрд рублей в 2027 году, передает ТАСС. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

    «Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях: в 2027 году – 79 674,7 млн рублей», – отмечается в документе.

    Согласно бюджетному проекту, финансирование этих целей продолжится и в последующие годы. На обеспечение школьников горячим питанием планируется направить 74,5 млрд рублей в 2028 году и 73,3 млрд рублей в 2029 году. В текущем 2026 году государство выделило на эти нужды 76 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал обеспечить бесплатным горячим питанием абсолютно всех школьников. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко допустил постепенное повышение возраста получателей таких обедов.

    3 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Шереметьево женщина, по предварительным данным, родила ребенка в уборной, после чего убила младенца и скончалась сама.

    Женщина родила ребенка в уборной аэропорта Шереметьево и задушила его, после чего скончалась от потери крови, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Ранее подмосковный главк СК возбудил уголовное дело после обнаружения тел новорожденного мальчика и его матери в аэропорту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери.

    В четверг жительница Дагестана получила условный срок за убийство новорожденного.

    В мае дело оставившей новорожденную в Турции россиянки передали подмосковным следователям.

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    3 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Тела женщины и ребенка в Шереметьево нашла 11-летняя дочь погибшей

    Тела женщины и новорожденного в аэропорту Шереметьево нашла 11-летняя дочь

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В уборной аэропорта Шереметьево тела женщины и новорожденного мальчика обнаружила 11-летняя дочь погибшей, сообщили в правоохранительных органах.

    По предварительной информации, женщина прилетела в Москву из Антальи вместе с мужчиной и 11-летней дочерью. Именно девочка нашла тела матери и новорожденного ребенка в уборной, сообщает РИА «Новости».

    «Предварительно, тела женщины и новорожденного мальчика обнаружила в уборной аэропорта ее 11-летняя дочь», – сказал источник агентства.

    Также сообщается, что женщина могла задушить новорожденного, а затем выбросить его в мусорное ведро. Позже она умерла от потери крови.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери. В тот же день сообщалось, что женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила его.

    В январе в суд передали дело о покушении на убийство ребенка в Шереметьево.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    3 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери

    СК завел дело после обнаружения тел младенца и матери в Шереметьево

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел новорожденного мальчика и его 30-летней матери в уборной аэропорта Шереметьево.

    Тела женщины и новорожденного были найдены в пятницу в помещении уборной в зоне прилета подмосковного аэропорта. В главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости».

    В рамках расследования будут установлены причины смерти, а также все обстоятельства произошедшего. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и допросы свидетелей. Также назначены судебные экспертизы.

    В правоохранительных органах уточнили, что инцидент произошел в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале таксист частично признал вину в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево.

    В январе напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину предложили отправить на принудительное лечение. Ранее в Подмосковье на мусорном предприятии также нашли тело младенца.

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    3 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину по подозрению в убийстве женщины и ребенка, сообщили в ГСУ СК по городу.

    Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в квартире в Петербурге задержан. Им оказался 21-летний молодой человек, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

    Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По данным следствия, утром в субботу в квартире дома на Наличной улице были найдены тела женщины и ребенка с множественными колото-резаными ранами.

    Следствие предварительно установило, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес жертвам удары ножом в ходе бытового конфликта. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины. В июне Следственный комитет сообщил, что обвиняемый в убийстве школьника в Петербурге пытался скрыть следы преступления.

    Ранее в Якутии двух девушек осудили за убийство женщины и ее сына.

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    3 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    В Госдуме предложили меры защиты туристов от медведей

    Госдума предложила установить медведезащитные контейнеры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комитета Госдумы по туризму Тимур Каноков предложил установить специальные контейнеры для мусора на туристических маршрутах для защиты от медведей.

    Проблема выхода диких животных к населенным пунктам требует комплексного решения, передает РИА «Новости». «Ситуация с участившимися выходами медведей к населенным пунктам и на туристические маршруты требует системного подхода. Целесообразно проработать с регионами и Росприроднадзором вопрос об обязательной установке медведезащитных контейнеров – с крышками, запирающимися механизмами – на всех стоянках и в местах массового отдыха в зонах обитания хищника», – заявил Каноков.

    Политик считает необходимым ужесточить правила вывоза мусора с мест стоянок туристов, особенно по вечерам, когда хищники проявляют максимальную активность. Кроме того, депутат предложил разработать единый свод правил для путешественников в местах обитания зверей. В нем должны быть прописаны четкие запреты на оставление еды, приближение к животным и попытки их накормить ради фотографий.

    Каноков подчеркнул важность доступности этих инструкций в цифровом виде при регистрации маршрутов и покупке путевок. Туроператорам и гидам следует немедленно сообщать о встречах со зверями и останавливать движение групп. С весны в России зафиксировано как минимум 22 случая гибели людей от нападений медведей, наибольшее число жертв – семь человек – отмечено в Красноярском крае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России готовит меры из-за участившихся нападений медведей на людей.

    Министерство природных ресурсов предложило установить базовые нормативы численности этих животных для каждой территории страны.

    За минувший месяц жертвами агрессивных хищников в сибирских регионах стали пять человек.

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    2 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    Эксперты пристыдили паникеров и распространителей фейков о мобилизации  
    Эксперты пристыдили паникеров и распространителей фейков о мобилизации  
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России были призваны напугать граждан перед выборами в Госдуму, однако эта информационная кампания не достигла цели, заявили газете ВЗГЛЯД политологи Илья Ухов и Алексей Ярошенко. Они призвали тех, кто поверил этим сообщениям, признать ошибку и внимательнее выбирать источники информации.

    «Если вспомнить и посмотреть на динамику публикаций, то мы видели уже и «40-дневное принуждение к миру», и грандиозные «контрнаступы», и то, что украинская и западная пропаганда активнее всего «разгоняла» – тезис о якобы неизбежной мобилизации в России. Тезис оказался полностью ложным, никакой в итоге мобилизации объявлено не было, но «пугалка» осталась и явно будет использована на очередном витке противостояния», – говорит Ухов.

    По его словам, цель этой провокации понятна – нужно было в преддверии выборов в Госдуму раскачать и «прогреть» российское общество, напугать его, создать атмосферу паники. «В итоге не получилось, сами цифры явки и результаты голосования за партию президента, беспрецедентно высокие за всю электоральную историю нашей страны, продемонстрировали как раз сплочение и консолидацию общества», – указал он.

    Эксперт призвал россиян сделать правильные выводы из ситуации: «Ну а тем, кто поддался на уловки противника и запаниковал, это хороший урок медиа-гигиены. Верить нужно только проверенным источникам и не давать врагу нужную ему эмоцию».

    Ярошенко также назвал распространение фейков о мобилизации примером информационно-психологической войны против России. По его оценке, необходимости в проведении мобилизации нет, поскольку люди добровольно поступают на контрактную службу.

    «Нас пытались запугать для того, чтобы расшатать внутреннюю обстановку в России, настроить граждан против государства, прекрасно понимая, что на поле боя Россию не победить. Наше общество адекватно отреагировало на фейки о мобилизации и не поддалось манипуляциям», – считает политолог.

    Он обратился к тем, кто все же попался на уловки противника: «Ну и где ваша мобилизация? Почему теперь честно не признаться, что, мол, был не прав, повелся на утку Зеленского? Молчат, потому что стыдно!».

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России подтвердили и за рубежом. Так, генерал, военный аналитик Оливье Кемпф в статье для Le Figaro указал: «Набор контрактников в России продолжается. Все указывает на то, что с комплектованием у российской армии нет проблем. Отсюда вторая гипотеза: России нет необходимости проводить мобилизацию», – отметил он.

    Напомним, перед выборами в Госдуму Владимир Зеленский неоднократно заявлял о предстоящей мобилизации в России, ссылаясь на сведения спецслужб. Однако эти высказывания не выдержали проверку временем: они оказались обычным информационным вбросом. Попытка манипулировать российским обществом провалилась, а выборы, на срыв которых и была направлена такая информкампания, отметились высоким уровнем явки – она оказалась рекордной и составила почти 60%.

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    3 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Годовалая девочка с бабушкой погибли при пожаре под Брянском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городе Сельцо Брянской области жертвами ночного пожара в частном доме стали годовалая девочка и ее бабушка.

    В Брянской области в городе Сельцо произошел пожар в частном доме, унесший жизни девочки 2025 года рождения и ее бабушки.

    «Ночью в Сельцо произошел пожар в частном доме. На месте обнаружили погибшими девочку 2025 года рождения и ее бабушку», – заявили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Согласно сводке регионального ГУ МЧС, возгорание было зафиксировано во 2-м Ленинском переулке. Отмечается, что пожар уже ликвидирован, однако в результате происшествия есть пострадавшие. К тушению огня привлекались шесть единиц пожарной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге завели дело после гибели младенца на пожаре. Летом при пожаре в частном доме Батайска погибли двое детей. В мае при пожаре в частном доме в Выксе погибли двое детей и трое взрослых.

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    2 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Симоньян рассказала о десятилетнем герое, спасшем упавшего в яму ребенка

    Симоньян рассказала о десятилетнем герое – лауреате премии Кеосаяна

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетний мальчик из Чечни Якуб Альвиев стал лауреатом премии Тиграна Кеосаяна за спасение ребёнка из выгребной ямы уличного туалета, о чем сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Десятилетний Якуб Альвиев из Чечни удостоился премии Кеосаяна в размере 1 млн рублей за спасение полуторагодовалого мальчика из выгребной ямы. Он вытащил тонущего ребенка, до которого не могли добраться взрослые.

    «А Якуб сказал: «Я спасу». Мужчины держали его за ноги, а он вытащил малыша. Папы у Якуба не стало четыре года назад. Родные говорят, что он весь в него – всегда спешит на помощь. Вот такой мужчина. Десять лет. Премия Тиграна – для таких людей. Тех, кто рискует собой ради чужой жизни», – написала Симоньян в Max-канале.

    Премия Тиграна Кеосаяна вручается людям, рискующим собой ради спасения других жизней. Маргарита Симоньян учредила ее после подвига воспитательниц из Бугуруслана, защитивших подопечных от вооруженного мужчины. Размер выплаты составляет 1 млн рублей, а лауреатов выбирает лично основательница.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, Симоньян в марте наградила премией Кеосаяна бойца, удерживавшего позицию 68 дней. В июне Симоньян сообщала, что обезвредивший нападавшего в ТЦ краснодарец получит премию Кеосаяна.

    Спасший пенсионерку из пожара студент получил премию Кеосаяна.

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    3 октября 2026, 22:35 • Новости дня
    Шуваев сообщил о трех раненых ВСУ детях и взрослых в Белгородской области

    В Белгородской области дронами ВСУ ранены дети и взрослые

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером субботы ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать обстановку, пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    «В детскую областную клиническую больницу доставлены: девочка четырёх лет и мальчик одиннадцати лет с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота. Состояние юноши оценивается как тяжёлое», – написал он в Max-канале.

    Шуваев добавил, что в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

    Кроме того, в результате детонаций БПЛА загорелись квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания. Также повреждены пять частных домов и два многоквартирных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу, 3 октября, человек погиб при атаке дронов в Белгородской области. Ребенок получил ранение при детонации беспилотника под Шебекино, а также мирный житель был ранен при атаке дрона на город.

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    2 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по финбезопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичные учащиеся продемонстрировали блестящие знания и выиграли престижные награды на финальном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске.

    Представители столичных школ успешно завершили выступление на престижных соревнованиях, передает РИА «Новости». «Юные москвичи стали победителями и призерами VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Состязание проходило с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. Награды получили шесть столичных школьников», – заявили в департаменте образования.

    В отборочном туре участвовали около 20 тыс. человек из России и зарубежья. Финал на базе Сибирского федерального университета собрал порядка 700 конкурсантов из более чем 40 стран, включая Китай, Бразилию, ОАЭ и Турцию. Всего в решающем этапе соревновались 25 москвичей.

    Победителями признаны Степан Зубарев и Дарья Антонова. Дипломы призеров достались Роману Сулимову, Даниле Чередниченко, Злате Лотник и Константину Крохе. Уточняется, что эти достижения предоставят ребятам существенные льготы при поступлении в ведущие российские вузы.

    В текущем году организаторы впервые провели отдельный конкурс командных проектов. Участники объединялись в группы для разработки эффективных решений по защите граждан от современных финансовых угроз.

    Сами задания олимпиады требовали от школьников глубоких знаний по математике, информатике, праву и обществознанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября московские учащиеся получили четыре награды на международной экологической олимпиаде.

    В августе российские школьники взяли две золотые медали на соревнованиях по информатике в Узбекистане.

    Весной юные москвичи завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию.

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    2 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии с участием грузовиков в Рязанской области

    МВД: В ДТП с участием грузовиков в Рязанской области погиб девятилетний ребенок

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Михайловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков, в результате погиб девятилетний ребенок, сообщило региональное УМВД.

    Авария произошла на 577-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, водитель Opel Zafira выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком FAW, после чего легковушку отбросило на попутный МАЗ, передает МВД области в Max.

    «В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Opel от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля с различными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

    Прокуратура организовала процессуальную проверку обстоятельств трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу водитель и трехмесячный младенец погибли в ДТП в Татарстане.

    В августе девятилетний ребенок погиб в лобовом столкновении в Волгоградской области.

    В феврале авария на трассе в Рязанской области унесла жизни четырех человек.

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    3 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Мать и пятеро детей отравились угарным газом под Саратовом

    Tекст: Катерина Туманова

    В Саратовской области госпитализирована семья из шести человек после возможного нарушения в работе газового оборудования, следователи СК России по региону проводят проверку.

    Предварительно установлено, что 3 октября 2026 года из дома на улице Гагарина в городе Балашове в медицинское учреждение была госпитализирована семья –  женщина и пятеро ее малолетних детей с признаками отравления угарным газом», – сообщили следователи в Telegram-канал СУ СК России по Саратовской области.

    Предварительно, причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования. Следователи осматривают место инцидента и проводят комплекс необходимых мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре школьник погиб от угарного газа в бане на Урале. В Свердловской области от вдыхания паров газа погиб 15-летний подросток. Прокуратура начала проверку после смерти девочки от паров газа в Екатеринбурге.


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    2 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Ребенок выжил после падения с десятого этажа в Китае

    В КНР трехлетний ребенок выжил при падении на навес магазина с десятого этажа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В китайском городе Гуйян трехлетний ребенок чудом избежал переломов и внутренних травм, случайно выпав из окна на десятом этаже прямо на навес фруктового магазина.

    В городе Гуйян провинции Гуйчжоу в Китае трехлетний мальчик случайно выпал с десятого этажа, но зацепился за навес находившегося внизу фруктового магазина. После инцидента у пострадавшего шла кровь изо рта и носа, однако он находился в сознании и улыбался прохожим, передает РИА «Новости» сообщение портала Sina.

    Мальчика оперативно доставили в местную больницу для обследования. Медики не обнаружили у ребенка переломов или серьезных внутренних травм.

    Удар привел к полному разрушению навеса торговой точки. При этом владелец магазина заявил, что не станет требовать от семьи мальчика компенсации за причиненный ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в ХМАО ребенок выжил после падения из окна девятого этажа.

    В Сочи весной ребенок выжил после падения с седьмого этажа.

    В прошлом году в Китае трехлетний малыш выжил после падения с 18-го этажа.

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    4 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    Пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Две пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Две девочки девяти и 13 лет, об исчезновении которых в красноярском селе Чулым стало известно ранее, самостоятельно вернулись домой, сообщили в ГУ МВД по региону.

    Две девочки девяти и 13 лет, которые ранее пропали в селе Чулым Красноярского края, благополучно вернулись домой, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

    «Во время поисковых мероприятий в вечернее время с наступлением темноты девочки сами пришли домой», – сообщили в ведомстве.

    Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают причины самовольного ухода детей. Ранее для поиска школьниц были созданы специальные группы из полицейских, спасателей и волонтеров, ориентировки передали наружным нарядам, а территорию вокруг их дома тщательно обследовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Красноярском крае пропали две девочки.

    В марте водолазы нашли тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка.

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    2 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    Минпросвещения объяснило цель введения оценок за поведение в школах

    Минпросвещения: Оценка поведения в школах призвана защитить честь учителя

    Минпросвещения объяснило цель введения оценок за поведение в школах
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение оценки поведения в школах направлено на укрепление воспитательной функции, формирование сознательной дисциплины учащихся и защиту достоинства учителя, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

    Оценка поведения в школах призвана сформировать дисциплину, уважительное отношение к традиционным ценностям, защитить честь учителя, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минпросвещения.

    «Оценка поведения призвана укрепить воспитательную функцию школы, сформировать сознательную дисциплину учащихся и уважительное отношение к традиционным ценностям, защитить честь и достоинство учителя», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что оценка поведения появится в десяти школах каждого региона.

    Ранее Минпросвещения заявило о независимости допуска к экзаменам от оценки поведения.

    Родителям разрешили оспаривать оценки за поведение детей.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе воскресного визита в Киев заявил о планах расширить совместное с Украиной производство ракет и БПЛА. Владимир Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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