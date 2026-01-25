Миронов заявил о необходимости обеспечить бесплатное питание для всех школьников

Tекст: Денис Тельманов

Бесплатное горячее питание должно быть доступно для всех российских школьников, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что сейчас бесплатные обеды предусмотрены только для учеников младших классов, но остальные дети остаются без такой поддержки.

Миронов подчеркнул: «Мы несколько лет тому назад установили, что для младших классов обязательно горячее питание, но остальные дети почему страдают? Необходимо сделать так, чтобы было бесплатное горячее питание для всех школьников».

По его мнению, не все родители могут позволить себе оплату обедов, и это становится причиной социального неравенства в школах.

Он отметил, что государство должно заботиться о детях вне зависимости от семейного бюджета, и призвал обеспечить горячим питанием всех учеников с 1 по 11 классы.

Сейчас бесплатное питание гарантировано младшим школьникам, а также детям льготных категорий, включая учеников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, из малоимущих или многодетных семей, получающих пенсию по потере кормильца и детей участников спецоперации на Украине. Регионы могут самостоятельно расширять список льготников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме рассматривается инициатива об унификации порядка предоставления питания во всех соцучреждениях, включая роддома и школы.

В Министерстве образования Ростовской области заявили, что таблички «Малоимущие» и «СВО» в школьной столовой города Азова были установлены разово для удобства раздачи обедов.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал этот случай грубейшей дискриминацией и объявил выговор директору школы.