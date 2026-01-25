На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
Невеста Кулебы открыла секс-шоп в Кракове на фоне проблем на Украине
Гражданская жена экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая открыла второй секс-шоп N'JOY в Кракове сразу после начала отопительного сезона 2025 года, уделив внимание условиям отключения отопления.
Невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Светлана Павелецкая, открыла секс-шоп в польском Кракове. Об этом сообщает РИА «Новости». Новый магазин начал работу вскоре после старта отопительного сезона 2025 года на Украине, когда жители страны столкнулись с массовыми отключениями электричества и тепла.
Ранее Павелецкая уже предлагала украинцам греться секс-игрушками в условиях перебоев с отоплением и электроэнергией. Ее магазин N'JOY в Кракове зарегистрирован 12 ноября 2025 года, уставный капитал составил 5 тыс. злотых, это более 105 тыс. рублей. Соучредителями компании стали сама Павелецкая, еще одна гражданка Украины и гражданка Польши.
В столице Украины у Павелецкой есть магазин под тем же названием, работающий в аналогичном сегменте товаров для взрослых. В Кракове для магазина выбрано место на первом этаже апарт-отеля, что соответствует выбранной нише. В юридических документах компании указано, что ассортимент включает одежду, косметику и средства гигиены.
Дмитрий Кулеба в своих соцсетях советовал украинцам пить кофе вне дома и поддерживать малый бизнес даже в сложные времена, предлагая «пообедать в ресторане и купить что-нибудь вкусное в киоске». В ответ жители Украины критиковали этот призыв, отмечая, что подобные траты им не по карману, и упрекали Кулебу в лицемерии, а также выражали пожелания к государству поддерживать частный бизнес.
Напомним, что с 10 октября 2025 года на Украине начались массовые отключения электричества из-за повреждений в энергетических сетях. К 11 октября ситуация стабилизировалась, однако уже с 13 октября вновь ввели аварийные графики отключения электроэнергии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве закрываются многие кафе из-за почти полного отсутствия электричества.
Жители Украины обвинили экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в лицемерии после его призыва поддерживать мелкий и средний бизнес, питаясь вне дома.
Бывший министр Дмитрий Кулеба оказался в центре внимания после появления в сети видео с концерта, на котором его гражданская супруга Светлана Павелецкая странно танцевала в вечернем платье с глубоким декольте.