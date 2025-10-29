России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».7 комментариев
В Ростовской области объяснили появление табличек «Малоимущие» и «СВО» в школе
Таблички в школьной столовой Азова устанавливали единожды для раздачи обедов
В Министерстве образования Ростовской области сообщили, что таблички «Малоимущие» и «СВО» были поставлены на столы в школьной столовой города Азова разово и исключительно для удобства раздачи обедов.
Таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» были установлены в столовой одной из школ Азова Ростовской области только один раз, передает ТАСС. Об этом заявили в региональном министерстве образования, уточнив, что это было сделано для удобства раздачи порций работником, осуществляющим организацию питания.
Информация о подобных табличках вызвала общественный резонанс, после чего прокурорская проверка и посещение школы были организованы совместно со штабом общественного родительского контроля.
Министерство образования дополнительно провело совещания со всеми организаторами школьного питания в городе, чтобы не допустить повторения подобных случаев и обеспечить надлежащее качество питания школьников. Ведомство подчеркивает, что размещение табличек было разовым, а аналогичных случаев в других образовательных учреждениях региона не выявлено.
Ранее в СМИ и соцсетях появились массовые сообщения о том, что в столовых школ № 17 и № 11 в Азове Ростовской области на столах якобы размещались таблички с надписями, указывающими социальные категории школьников. Согласно заявлениям, детей участников спецоперации якобы обеспечивали лучшим питанием. Прокуратура Ростовской области инициировала проверку сведений о возможном размещении такого рода табличек в одной из школ города.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что разделение школьников на «малоимущих» и «СВО» является грубейшей дискриминацией.
Директор школы в Азове опровергла дискриминацию детей на «малоимущих» и «СВО».