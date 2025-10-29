В Ростовской области объяснили появление табличек «Малоимущие» и «СВО» в школе

Таблички в школьной столовой Азова устанавливали единожды для раздачи обедов

Tекст: Вера Басилая

Таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» были установлены в столовой одной из школ Азова Ростовской области только один раз, передает ТАСС. Об этом заявили в региональном министерстве образования, уточнив, что это было сделано для удобства раздачи порций работником, осуществляющим организацию питания.

Информация о подобных табличках вызвала общественный резонанс, после чего прокурорская проверка и посещение школы были организованы совместно со штабом общественного родительского контроля.

Министерство образования дополнительно провело совещания со всеми организаторами школьного питания в городе, чтобы не допустить повторения подобных случаев и обеспечить надлежащее качество питания школьников. Ведомство подчеркивает, что размещение табличек было разовым, а аналогичных случаев в других образовательных учреждениях региона не выявлено.

Ранее в СМИ и соцсетях появились массовые сообщения о том, что в столовых школ № 17 и № 11 в Азове Ростовской области на столах якобы размещались таблички с надписями, указывающими социальные категории школьников. Согласно заявлениям, детей участников спецоперации якобы обеспечивали лучшим питанием. Прокуратура Ростовской области инициировала проверку сведений о возможном размещении такого рода табличек в одной из школ города.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что разделение школьников на «малоимущих» и «СВО» является грубейшей дискриминацией.

Директор школы в Азове опровергла дискриминацию детей на «малоимущих» и «СВО».