Директор школы в Азове опровергла дискриминацию детей на «малоимущих» и «СВО»

Tекст: Вера Басилая

Директор средней школы №17 в Азове Евгения Страмаус заявила о полном отсутствии в столовой каких-либо табличек, которые бы делили детей на группы по социальным признакам, передает РИА «Новости».

По ее словам, информация о том, что в заведении стояли таблички «малоимущие» и «СВО», и что детей участников спецоперации якобы кормили лучше, является клеветой.

«Я, как директор 17-й школы, официально заявляю, что таких табличек у нас в столовой не было никогда», – заявила Страмус.

По ее словам, она может доказать отсутствие табличек «любой видеозаписью любого дня в видеокамерах».

Ранее в СМИ и соцсетях появились массовые сообщения о том, что в столовых школ №17 и №11 в Азове Ростовской области на столах якобы размещались таблички с надписями, указывающими социальные категории школьников. Согласно заявлениям, детей участников спецоперации обеспечивали лучшим питанием. Прокуратура Ростовской области инициировала проверку сведений о возможном размещении такого рода табличек в одной из школ города.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что разделение школьников на «малоимущих» и «СВО» является грубейшей дискриминацией.

Директор школы получил выговор за подобные действия.