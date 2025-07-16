В Москве простились с режиссером Морозом

Tекст: Алексей Дегтярев

Церемония прощания с артистом прошла в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1, передает ТАСС.

Проститься с Морозом пришли его дочь Дарья Мороз, супруга Виктория Исакова, актеры Павел Деревянко и Анатолий Кот, музыкант Гарик Сукачев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой и многие другие деятели культуры и искусства. Венки и цветы принесли представители Союза кинематографистов и пианист Иван Рудин.

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов рассказал, что Мороз недавно хотел предложить ему совместную постановку спектакля.

«Два дня назад мне его заместитель сказал, что он хотел бы спектакль поставить. Я говорю, давай, пусть придет. Конечно, неожиданно было. Я думаю, что у нас наверняка что-то хорошее бы получилось», – отметил Герасимов.

Продюсер Игорь Толстунов поделился воспоминаниями о совместной работе с Морозом, отметив их долгие годы дружбы и сотрудничества. Продюсер Александр Олейников назвал Мороза ключевой фигурой своего поколения, подчеркнув, как тот смог объединить кинематографистов в сложные девяностые годы и оказал значительное влияние на индустрию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Мороз скончался в возрасте 68 лет в ночь на понедельник.