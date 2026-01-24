Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира

Tекст: Денис Тельманов

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, на которые обратил внимание Коммерсантъ, состояние владельца Czechoslovak Group Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов, что сделало его самым богатым предпринимателем мировой оборонной индустрии.

33-летний бизнесмен занял третье место среди самых обеспеченных людей до 40 лет, уступив только Лукасу Уолтону и Марку Матешицу. Рост капитала Стрнада за начало 2026 года составил 2,7 млрд долларов, что связано с успешным размещением акций Czechoslovak Group на Амстердамской бирже. В первый день торгов стоимость бумаг выросла на 32%, а стартовая цена в 31,5 евро за акцию привела к оценке холдинга более 31 млрд евро.

Czechoslovak Group, унаследованная Стрнадом от отца, является одним из ведущих производителей вооружений в ЕС и поставляет продукцию на Украину. В портфеле компании – боеприпасы, военные и гражданские грузовики Tatra, бронетехника и самоходные артиллерийские установки. Штат предприятия насчитывает около 14 тыс. сотрудников.

Стрнад стал генеральным директором CSG в 21 год, а спустя пять лет полностью возглавил компанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Чехии Яромир Зуна отказался ехать на Украину по приглашению украинской стороны.

Крупные поставки вооружения на Украину привели к заметному сокращению арсеналов США. Власти Сербии усилили контроль за экспортом оборонной продукции, чтобы не допустить ее попадания на Украину.

