Стало известно о достойной выдержке США на переговорах по Украине
Источник: Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби
Американские представители проявляют выдержку в роли посредников на переговорах по Украине, проходящих в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отметил источник.
Делегация США демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби, передает ТАСС.
Собеседник агентства подчеркнул: «Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой». Встречи проходят в столице ОАЭ, где обсуждаются различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.
Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением переговоров.
Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.