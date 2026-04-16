Россия увеличила импорт турецкой обуви почти вдвое за год

Россия почти вдвое увеличила импорт обуви из Турции – в феврале этот показатель достиг 7,5 млн долларов, пишет РИА «Новости». По данным турецкой статистической службы, годом ранее закупки составляли 4,4 млн долларов, что означает рост в 1,7 раза.

В результате таких темпов Россия заняла второе место среди крупнейших покупателей турецкой обуви, обеспечив 7,8% всех экспортных поставок из Турции. Лидером по закупкам остался Ирак, на который приходится 8,9% экспорта.

В пятерку крупнейших импортеров турецкой обуви, кроме России и Ирака, вошли также Италия с показателем 5,4%, Германия (5,2%) и Казахстан (3,9%).

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении увеличить двусторонний товарооборот до 100 млрд долларов.

По итогам 2023 года Турецкая Республика вошла в пятерку крупнейших поставщиков одежды в РФ.

В июне текущего года ближневосточное государство более чем на четверть нарастило импорт российского каменного угля.