  • Новость часаЭрдоган: Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украине придумали новую цель для войны

    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

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    3 июля 2024, 15:35 • Новости дня

    Эрдоган: Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов

    Эрдоган: Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара и Москва нацелены на достижение товарооборота в 100 млрд долларов, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Астане.

    В настоящее время товарооборот между Россией и Турцией составляет 55 млрд долларов, сообщил Эрдоган, передает РИА «Новости».

    «Наша цель – достичь 100 млрд долларов (товарооборота), и мы верим, что сможем его достичь», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган встретились в Астане в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо Эрдогана, российский лидер встретится с главами других государств.

    2 июля 2024, 18:32 • Новости дня
    В ООН обвинили Россию в создании помех европейским спутникам
    В ООН обвинили Россию в создании помех европейским спутникам
    @ John Pulsipher/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия «создает помехи европейским спутниковым системам», в том числе с территории Калининградской области, которая граничит с Литвой и Польшей, заявили в Международном союзе электросвязи (МЭС) ООН.

    Как утверждается в итоговом документе заседания Радиорегламентарного комитета МЭС, помехи сказались на функционировании шведской и французской спутниковых сетей, передает «Московский комсомолец».

    Источник помех якобы располагался в районе Москвы, Калининграда и Павловки, заявили в организации. Комитет призвал Россию «прекратить любые действия, создающие вредные помехи».

    В марте газета The Times писала, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда.

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    2 июля 2024, 18:07 • Новости дня
    Названы причины забастовки в аэропорту Антальи

    Вице-президент РСТ Горин: Работники аэропорта Антальи бастуют, требуя повышения зарплат

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной забастовки в аэропорту Антальи, вызвавшей задержки рейсов, стало недовольство авиадиспетчеров зарплатой и условиями труда.

    Забастовка продолжится с 3 по 15 июля, передает «Интерфакс». При этом власти не предпринимают никаких усилий для решения проблемы, заявили в Союзе авиадиспетчеров.

    Сейчас пассажиропоток в аэропорту Антальи значительно выше, чем в прошлом году, что усугубляет ситуацию с задержками рейсов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, они могут длиться от 3 до 14 часов.

    «Из-за долгого ожидания авиакомпаниям приходится дозаправлять самолеты, что приводит к новым задержкам», – пояснил Горин.

    Накануне в аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы. В беседе с газетой ВЗГЛЯД вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщил, что причиной массовых задержек рейсов в аэропорту Антальи стала забастовка сотрудников аэропорта, стартовавшая 30 июня.

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    3 июля 2024, 13:18 • Новости дня
    В Киеве заявили о неготовности Украины идти на компромиссы с Россией
    В Киеве заявили о неготовности Украины идти на компромиссы с Россией
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Киев не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу завершения вооруженного конфликта, а также в вопросе изменения границ страны, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По его словам, Киев готов к диалогу и прислушается к любым советам о том, как достичь «справедливого мира», однако украинские власти «не готовы пойти на компромисс», передает ТАСС.

    Касательно вопроса о компромиссах Ермак отметил, что имеет ввиду «территориальную целостность Украины, суверенитет и демократию».

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.

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    3 июля 2024, 07:38 • Новости дня
    Ледокол «Евпатий Коловрат» передан Тихоокеанскому флоту
    Ледокол «Евпатий Коловрат» передан Тихоокеанскому флоту
    @ mil.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Новейший дизель-электрический ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» построен и передан заказчику, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

    В Telegram-канале ОСК указано, что построенный в Петербурге по проекту конструкторского бюро ОСК «Вымпел» ледокол предназначен для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, проводки кораблей и судов, а также тушения пожаров на аварийных объектах.

    Ледокол является многофункциональным и обладает высокой маневренностью. Он оснащен современным навигационным оборудованием и может работать в сложных метеорологических условиях.

    Ранее состоялась закладка атомного ледокола «Ленинград», в которой принял участие президент России Владимир Путин.

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    3 июля 2024, 11:02 • Новости дня
    Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в Турции

    Автобус с туристами из России и Белоруссии въехал в столб в Турции

    Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в Турции
    @ REUTERS/Kaan Soyturk

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецкой провинции Анталья автобус с российскими и белорусскими туристами врезался в столб в районе Манавгат, сообщают местные СМИ.

    Авария произошла рано утром в среду, микроавтобус, который вез туристов из России и Белоруссии из отелей города Аланья в аэропорт Антальи, въехал в бетонный столб, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

    ДТП произошло на въезде на перекресток моста Демократии кольцевой дороги Манавгата.

    В результате аварии пострадало много людей, включая водителя, их доставили в больницы.

    В мае российский турист в Турции умер в провинции Анталья.

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    3 июля 2024, 11:49 • Новости дня
    В аварии с туристами из России и Белоруссии в Турции пострадали 20 человек
    В аварии с туристами из России и Белоруссии в Турции пострадали 20 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ДТП с микроавтобусом с российскими и белорусскими туристами в Турции пострадали как минимум 20 человек, сообщают местные СМИ.

    В числе пострадавших – 16 граждан России, четверо граждан Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на газету «Бир гюн».

    Их доставили в больницы города Манавгат.

    Ранее сообщалось, что микроавтобус с российскими и белорусскими туристами в Турции врезался в столб в районе города Манавгат.

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    3 июля 2024, 11:39 • Новости дня
    В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены два помещения

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки ВСУ на Новороссийск повреждены два коммерческих помещения и одна квартира, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В своем Telegram-канале он указал, что специалисты уже завершили обследование прибрежной полосы, пострадавших нет.

    Кравченко добавил, что введенные после атаки ограничения сняты.

    Известно, что повреждены квартира и два коммерческих помещения.

    Напомним, в ночь на среду система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над регионами России.

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    2 июля 2024, 19:28 • Новости дня
    Ушаков назвал тему переговоров Путина и Эрдогана на саммите ШОС

    Ушаков: Путин в Казахстане обсудит с Эрдоганом чувствительные вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане может обсудить с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в частности, свой предстоящий визит в Турцию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Путин и Эрдоган являются лидерами стран, которые играют очень большую роль в региональном плане, поэтому у них есть очень много тем для обмена мнениями, отметил Ушаков, передает ТАСС.

    Москва и Анкара поддерживают постоянный диалог, добавил он, напомнив о недавнем визите главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию.

    «То есть все важные, в том числе чувствительные, вопросы <…> предоставится возможность обсудить в этот раз. И, естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая визит [Путина в Турцию]», – сказал Ушаков.

    Ранее Ушаков сообщил, что у Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане запланирован ряд двусторонних встреч с главами других государств.

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    2 июля 2024, 18:56 • Новости дня
    Лавров и Сийярто обсудили ситуацию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто, министры обсудили украинский кризис и двустороннее взаимодействие.

    Лавров и Сийярто обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, сообщил МИД России, передает РИА «Новости».

    Обсуждая украинский кризис, министры «отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех проживающих в стране национальных меньшинств».

    Стороны также высоко оценили уровень российско-венгерского политического диалога в условиях крайне непростой международной обстановки.

    В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал видеозапись своего разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Антальском дипломатическом форуме.

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    3 июля 2024, 13:16 • Новости дня
    Россия решила выслать дипломата Румынии в качестве ответной меры

    Tекст: Александра Юдина

    Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве Кристиана Истрате в ответ на аналогичные действия Бухареста, сообщили в российском дипведомстве.

    По данным ведомства, такая мера стала ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте, передает ТАСС.

    В мае Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии.

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    2 июля 2024, 16:57 • Новости дня
    Форум о преступлениях нацистов в годы ВОВ начался в Минске

    Форум «Россия-Беларусь. Преступления нацистов – Без срока давности» стартовал в Минске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В белорусской столице состоялось открытие масштабного молодежного форума «Россия-Беларусь. Преступления нацистов – Без срока давности», посвященный вопросам сохранения исторической памяти о преступлениях нацистского режима в годы Великой Отечественной войны.

    В рамках форума состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие депутат Госдумы, ответственный секретарь поискового движения России Елена Цунаева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, директор Института истории НАН Белоруссии Вадим Лакиза, председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, начальник управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Особое внимание на форуме будет уделено работе проекта «Без срока давности», направленного на сбор и систематизацию информации о преступлениях нацистов и их пособников на территории СССР. Участники форума обменяются опытом работы по увековечению памяти жертв нацизма, ознакомят друг друга с судебной практикой обеих стран и процессах, связанных с установлением фактов геноцида нацистами на оккупированных территориях Советского Союза.

    «Когда мы работаем совместно, Россия и Республика Беларусь, в рамках проекта «Без срока давности», у меня сформировалось четкое ощущение, что мы идем в ногу, одинаково понимаем задачи, очень синхронно выстраиваем наши действия. Для нас важны общие точки ценностных ориентиров. У нас во многом одни методологические и научные подходы. И вот все это позволяет говорить о том, что у нас общая историческая память», – отметила Малышева.

    Кроме дискуссионных площадок, участников форума ждет насыщенная культурная программа. Они уже посетили мемориальный комплекс «Хатынь», а завтра они станут гостями парада Вооруженных сил Белоруссии, посвященного освобождению республики от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

    В работе форума принимают участие представители исторических, музейных, архивных и поисковых сообществ из 23 регионов России и семи регионов Белоруссии. Организаторами форума является ООД «Поисковое движение России» при поддержке Национальной академии наук, Института истории Республики Белоруссия, Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Белоруссии, Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны.

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    3 июля 2024, 09:21 • Новости дня
    Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне вступил в силу

    Приговор по делу о покушении на теракт 9 мая в Херсоне вступил в силу

    Tекст: Александра Юдина

    Вступил в силу приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 мая, он стал первым по статье о покушении на акт международного терроризма, сообщает представитель Южного окружного военного суда.

    Отмечается, что вступивший в силу приговор стал первым в России по статье о покушении на акт международного терроризма, передает РИА «Новости».

    Ранее обвиняемый в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая украинец Павел Запорожец признал вину в инкриминируемых ему преступлениях на заседании Южного окружного военного суда. Это уголовное дело стало первым в России по статье «Акт международного терроризма», которое дошло до рассмотрения по существу в суде. Суд приговорил его к 12 годам заключения.

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    3 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    ЕК запретила европейским судам защищать инвестиции из России в энергопроекты в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет для судов Евросоюза (ЕС) на обеспечение защиты инвестиций из России и Белоруссии в энергетические проекты на территории ЕС, следует из заявления гендиректора ЕК по торговле.

    Эта мера коснулась проектов, попадающих под действие Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), передает ТАСС.

    В документе поясняется, что это превентивная мера, направленная на то, чтобы закрыть потенциальный путь для оспаривания санкций ЕС в судебном порядке.

    Ранее страны Евросоюза утвердили новый 14-й пакет санкций против России, в том числе против СПГ и перевозки российской нефти.

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    3 июля 2024, 08:33 • Новости дня
    В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден критический объект

    В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрелов в подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный украинскими властями глава областной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости». Он не уточнил, о каком объекте идет речь.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ на Херсонском направлении.

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    3 июля 2024, 07:55 • Новости дня
    Система ПВО сбила за ночь десять беспилотников ВСУ над регионами России

    Минобороны: Система ПВО сбила за ночь десять беспилотников ВСУ над регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    В течение ночи российская система противовоздушной обороны (ПВО) и ВМФ успешно отразила ряд атак беспилотников ВСУ и безэкипажных катеров, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила пять БПЛА над Белгородской областью, четыре дрона над Брянской областью, один – над Московской областью и один в акватории Черного моря.

    Также ПВО уничтожила два безэкипажных катера, движущихся по направлению к Новороссийску.

    Напомним, безэкипажные катера атаковали Новороссийск. Силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

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