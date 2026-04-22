    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    Посол России назвал вызов в МИД Италии из-за Соловьева ударом в штангу
    Каллас заявила о создании в Армении миссии ЕС по «борьбе с дезинформацией»
    Украинский дрон обрушил жилой дом в Сызрани, есть жертвы
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    Премьер Италии Мелони ответила на оскорбления Соловьева
    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    22 апреля 2026, 09:41 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов

    Стоимость тысячи кубометров газа на европейских биржах достигла 518 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке стоимость голубого топлива продолжает уверенный рост, отдаляясь от минимальных значений.

    Стоимость майских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе TTF утром в среду выросла до 518 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». На открытии торгов показатель достигал отметки в 526 долларов.

    Резкий скачок котировок начался после ударов США и Израиля по территории Ирана. В результате средние цены за март подскочили примерно на 60% по сравнению с февралем. Впервые с февраля 2023 года стоимость превышала 600 долларов за тысячу кубометров.

    Текущие показатели остаются на 33% выше февральских значений. При этом исторический рекорд был зафиксирован весной 2022 года, когда тысяча кубометров стоила 3892 доллара. Подобного устойчиво высокого уровня котировок не наблюдалось за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Напомним, накануне стоимость газа на европейских биржах приблизилась к отметке 500 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки майских фьючерсов подскочили до 520 долларов.

    В середине апреля цены на природный газ стабилизировались чуть выше уровня 500 долларов.

    21 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выступает крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, обеспечив обучение значительного числа украинских военных, по словам Каи Каллас.

    Евросоюз продолжает играть ведущую роль в оказании военной поддержки Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС

    Она отметила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины.

    «Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч военных для Украины», – заявила Каллас.

    Она подчеркнула, что Евросоюз остается главным поставщиком военной помощи Киеву, а программа подготовки военнослужащих реализуется в рамках миссии ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз может стать самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с высоким потенциалом в сфере безопасности.

    Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей во Франции.

    Руководство Евросоюза отдает предпочтение милитаризации отношений с Россией вместо поиска мирных решений, пытаясь таким образом справиться с внутренними экономическими проблемами.

    21 апреля 2026, 12:08 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии призвал не допустить создания союза России и Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево считает, что Евросоюз должен принять меры для предотвращения сближения России и Белоруссии на фоне конфликта на Украине.

    Прево заявил о необходимости для Евросоюза не допустить создания союза между Россией и Белоруссией, сообщает ТАСС.

    По его словам, «по Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии, необходимо не допустить формирования ее объективного альянса с Москвой».

    Заявление Прево прозвучало перед началом встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. Он не уточнил, знает ли о существовании Союзного государства России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Бельгии Максим Прево выступил против переговоров с Москвой без участия Евросоюза.

    Ранее министр указал на опасность кредитования Киева за счет замороженных российских активов.

    Посольство России в Брюсселе заявило о стремительном дрейфе бельгийского руководства к русофобскому лагерю.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана

    Испания призвала ЕС ввести санкции против Израиля после ухода Орбана

    Tекст: Мария Иванова

    Мадрид призвал Евросоюз наказать Тель-Авив за действия в Газе, воспользовавшись поражением на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Испания призвала Европейский союз ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа, сообщает Bloomberg. Это произошло после того, как поражение на выборах венгерского лидера Виктора Орбана устранило одно из главных препятствий для принятия подобных мер.

    «Мы должны четко сказать Израилю, что он должен изменить курс», – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По его словам, война не может быть единственным способом выстраивания отношений с соседями.

    Испания, Словения и Ирландия настаивают на приостановке действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, регулирующего торговлю. Альбарес отметил, что рассматриваются и другие варианты, поскольку Европа не может оставаться в стороне.

    Ранее ЕС уже обсуждал возможность наказания Израиля на фоне роста числа жертв в Газе, однако инициатива столкнулась с сопротивлением не только Венгрии, но и Германии, и Италии. Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль назвал такие призывы неуместными.

    Сейчас обсуждается предложение ввести санкции против агрессивно настроенных поселенцев на Западном берегу реки Иордан, включая членов правительства. Ранее Венгрия блокировала эту инициативу, но теперь, после ухода Орбана и критики со стороны Германии, вопрос снова на повестке дня. Кроме того, страны ЕС осудили новый израильский закон о смертной казни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Виктора Орбана на выборах лишило Израиль надежного союзника в Европейском союзе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ввести санкции против ряда израильских министров.

    Европейский союз допустил приостановку действия соглашения об ассоциации с еврейским государством.

    21 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа

    Политолог Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа из-за неудач на Ближнем Востоке

    Tекст: Олег Исайченко

    Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Видимо, Владимир Зеленский посчитал, что он уже «пересидел» Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в том, что что президент США может быть гарантом мира на Украине, а также раскритиковал членов американской переговорной группы.

    «Последние заявления Владимира Зеленского говорят об одном: он демонстративно становится на сторону европейских антитрампистов. В эту группу входят в частности Британия, Германия и Франция», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

    Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам, продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

    «Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

    Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными. Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    21 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    По его словам, Украина завершила все необходимые работы, и теперь магистраль технически готова к возобновлению прокачки нефти, передает ТАСС.

    «Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба». Нефтепровод может возобновить функционирование», – сообщил Зеленский.

    Накануне венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Зеленскому с требованием разблокировать транзит российской нефти и отказаться от политики давления на европейские страны.

    21 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС

    Tекст: Мария Иванова

    В условиях нарастающего энергетического кризиса европейским государствам предложено отказаться от остановки действующих атомных реакторов ради сохранения стабильного энергоснабжения.

    Руководство Европейского союза обратилось к странам-участницам с просьбой продолжить эксплуатацию ядерных объектов, передает ТАСС. Соответствующая инициатива содержится в полученном агентством Reuters проекте предложений Брюсселя по противодействию текущему кризису.

    «Еврокомиссия призывает страны ЕС не останавливать свои атомные реакторы в условиях, когда Европа консолидирует свое энергоснабжение, чтобы справиться с последствиями иранской войны», – отмечается в тексте. Официальная публикация документа намечена на 22 апреля.

    Информацию о подготовке специального антикризисного энергетического плана ранее подтвердил европейский комиссар по вопросам транспорта и туризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сокращение доли атомной энергетики в ЕС стратегической ошибкой.

    Представитель ведомства Ана Кайза Итконен предупредила о затяжном характере вызванного конфликтом на Ближнем Востоке энергетического кризиса. Для поддержки экономики европейские чиновники предложили странам объединения ввести обязательную удаленную работу.

    21 апреля 2026, 22:07 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе партнеров ЕС помогать Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров в вопросе помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Партнеры Евросоюза отказываются помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА «Новости». Она отметила, что Евросоюз остается крупнейшим сторонником Украины, несмотря на то, что действует практически в одиночку.

    «Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали – можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, – это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками», – заявила Каллас.

    Она также подчеркнула, что ранее обращалась к странам Персидского залива с просьбой об оказании помощи Европе в контексте ситуации на Украине, однако получила отказ. В связи с этим Каллас заявила, что странам Персидского залива не стоит рассчитывать на значительную поддержку со стороны Евросоюза в конфликте на Ближнем Востоке.

    Каллас заявила, что миссия Евросоюза уже обеспечила подготовку 90 тыс. военных для Украины.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Лавров отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, могут вскоре потерять энтузиазм и превратиться в так называемую коалицию отжелавших.

    22 апреля 2026, 03:51 • Новости дня
    Каллас заявила о готовности ЕС ввести санкции против Грузии
    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе сформировался консенсус среди 26 стран по вопросу введения ограничений против Грузии, однако одна страна выступает против, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Каллас заявила, что у большинства стран Евросоюза есть общее настроение ввести санкции против Грузии. По ее словам, 26 стран поддерживают подобные меры, но одна страна блокирует их принятие, передает РИА «Новости».

    Каллас отметила: «Если вы спрашиваете о общем настроении, то я могу ответить – да, общее настроение есть». Она пояснила, что когда речь заходила о санкциях против тех, кто действует против оппозиции или свободных СМИ, аналогичная поддержка уже проявлялась. Каллас также подчеркнула, что не может прогнозировать, приведут ли последние события к изменениям в позиции Евросоюза.

    Отношения между Тбилиси и Брюсселем ухудшились после принятия в мае 2024 года грузинским парламентом закона об иноагентах.

    Политика грузинских властей была неоднократно подвергнута критике странами ЕС, которые обвинили Тбилиси в откате от демократических принципов и использовании антизападной риторики.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке вопроса начала переговоров с Евросоюзом до 2028 года.

    21 апреля 2026, 23:07 • Новости дня
    Каллас заявила о создании в Армении миссии ЕС по «борьбе с дезинформацией»

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен создать в Армении гражданскую миссию для повышения устойчивости страны к дезинформации и кибератакам, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах Евросоюза создать новую гражданскую миссию в Армении, которая будет направлена на борьбу с «кампаниями дезинформации» и кибератаками. Каллас подчеркнула, что задача миссии – повысить устойчивость республики к подобным угрозам, передают «Вести».

    Она также отметила, что в мае в Ереване пройдет первый саммит Армения – Евросоюз, который, по ее словам, станет подтверждением развития партнерства между сторонами.

    «Когда армяне пойдут на выборы в июне, только они должны выбирать свое будущее. Мы также ожидаем, что Ереван примет первый в истории совместный саммит в мае, который станет свидетельством углубления нашего партнерства», – заявила Каллас журналистам.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о намерении Армении подать заявку на вступление в Евросоюз после проведения необходимых реформ.

    Напомним, Каллас пообещала выделить Армении 15 млн евро для обеспечения устойчивости.

    Европейский союз готовится рассмотреть меры поддержки Еревана в период проведения парламентских выборов.


    21 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Каллас сообщила о подготовке Евросоюзом запрета для российских ветеранов СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Евросоюза намерены подготовить к июню запрет на въезд для всех российских ветеранов спецоперации на Украине, о чем объявила Кая Каллас.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение подготовить к саммиту ЕС в июне запрет на въезд для всех российских участников спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

    Каллас заявила: «Министры приняли решение к саммиту ЕС в Брюсселе в июне запретить въезд всем российским участникам войны на Украине».

    С ее слов, соответствующая мера будет подготовлена и вынесена на рассмотрение руководителей стран Евросоюза в рамках предстоящего саммита.

    Дополнительные детали или исключения для отдельных лиц пока не озвучены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев отметил неспособность стран Евросоюза быть надежным геополитическим партнером на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз планирует потратить на оборону не менее 131 млрд евро в новом семилетнем бюджете, что в десять раз больше прежних расходов.

    21 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

    Tекст: Мария Иванова

    После утреннего снижения котировки майских фьючерсов на природный газ перешли к плавному повышению, достигнув днем отметки в 494,5 доллара за тысячу кубометров.

    Котировки на лондонской бирже ICE начали повышаться в середине дня, передает РИА «Новости». К 13:51 по московскому времени показатель достиг отметки 494,5 доллара за тысячу кубометров.

    Средняя стоимость энергоносителей в марте подскочила на 59% по сравнению с февралем. Это произошло на фоне ударов США и Израиля по Ирану, когда цены впервые с начала 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. Локальный максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара.

    Исторический рекорд на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров котировки устанавливали в начале весны 2022 года. Специалисты отмечают, что столь устойчиво высоких показателей не наблюдалось за всю историю работы европейских хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 апреля цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость майских фьючерсов закрепилась выше отметки в 500 долларов.

    До этого биржевые котировки голубого топлива опустились ниже 515 долларов.

    21 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Зампред ЕЦБ: Решения по ставкам требуют осмотрительности из-за ближневосточного конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейскому центробанку рекомендовано принимать решения по процентным ставкам с осторожностью на фоне высокой неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Европейскому центробанку следует проявлять осмотрительность и хладнокровие при принятии решений относительно процентных ставок в условиях сохраняющейся из-за ближневосточного конфликта высокой неопределенности, заявил на мероприятии в Мадриде зампред ЕЦБ Луис де Гиндос, передает «Интерфакс».

    «Нам необходимо проявлять осмотрительность, сохранять хладнокровие и анализировать данные. Мы не знаем, что произойдет завтра или послезавтра. Ормузский пролив то закрывается, то открывается, то снова закрывается», – сказал де Гиндос.

    Зампред ЕЦБ отметил, что военные действия проходят в крайне важном регионе, что вызвало шок на стороне предложения. По его словам, ближневосточный конфликт уже оказал значительное негативное влияние на мировую экономику, которое проявилось в ускорении инфляции и ослаблении экономической активности.

    Такая ситуация является серьезной проблемой для центральных банков, подчеркнул он, добавив, что приоритетом регулятора остается обеспечение стабильности цен. Инструменты денежно-кредитной политики не могут предотвратить первичное воздействие конфликта на динамику цен, но способны сдержать проявление вторичных эффектов. Де Гиндос также добавил, что ведущиеся переговоры станут главным элементом, который определит траекторию инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики Международного валютного фонда спрогнозировали повышение базовой ставки Европейского центробанка на фоне ближневосточного конфликта.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о состоянии стагфляционного шока в Европе.

    Движение нефтяных танкеров через стратегически важный Ормузский пролив практически остановилось.

    21 апреля 2026, 13:50 • Новости дня
    Медведев назвал Европу нулевым союзником на фоне ближневосточного конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировало абсолютную неспособность стран Европейского союза выступать в роли надежного и значимого геополитического партнера, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Оценку геополитическому статусу западных стран Медведев дал в своем Telegram-канале.

    Политик обратил внимание на то, что текущая международная обстановка стала главным индикатором истинных возможностей европейского объединения.

    «Как союзник Европа – ноль. Это показал конфликт на Ближнем Востоке», – резюмировал он.

    Он усомнился, что Вашингтон вступится за европейцев при гипотетическом столкновении с Москвой.

    По мнению Медведева, Соединенным Штатам совершенно не нужна Европа, которую он сравнил с надоедливым родственником. Американское руководство не станет рисковать масштабным конфликтом с Россией ради стран ЕС. Тем более что европейская экономика серьезно проседает, а миграционный кризис давно вышел из-под контроля.

    Зампред Совбеза напомнил, что Франция и Польша уже готовятся к совместным ядерным учениям, разгоняя милитаристскую риторику. Прежде чем делать громкие заявления о поражении Кремля, он посоветовал европейским лидерам трезво оценить собственные арсеналы. Политик призвал их проверить защищенность военной промышленности и энергетики без расчета на американскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев спрогнозировал превращение Евросоюза во враждебный военный альянс. Политик назвал действия США в Иране серьезной стратегической ошибкой. Зампред Совбеза России предупредил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в глобальный конфликт.

    21 апреля 2026, 12:54 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях ЕС по мерам против Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ЕС растет беспокойство в связи с действиями Израиля, однако страны расходятся во мнении относительно мер против этой страны, заявил во вторник глава МИД Нидерландов Том Берендсен.

    Берендсен заявил, что в странах Евросоюза продолжаются разногласия по вопросу введения мер против Израиля, передает РИА «Новости».

    «Опасения по поводу Израиля значительны. Но страны также расходятся во мнениях относительно того, какие меры являются уместными в ответ», – отметил министр перед встречей в Люксембурге.

    Берендсен рассказал, что сейчас ведет переговоры с коллегами по ЕС о возможности усиления давления на Израиль и о попытках заручиться поддержкой для приостановки части соглашения об ассоциации. Однако он подчеркнул, что пока не видит признаков существования такого большинства, а именно оно необходимо для принятия соответствующих решений.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас планировала поднять вопрос о санкциях против израильских поселенцев и приостановке соглашения об ассоциации с Израилем. Для вступления мер в силу требуется единогласное решение Совета ЕС. В сентябре 2025 года Еврокомиссия уже предлагала пакет мер, включая ограничение торговых соглашений с Израилем.

    Напомним, Израиль в феврале утвердил меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, разрешив продажу земли израильским поселенцам. Несмотря на требование Совбеза ООН прекратить поселенческую деятельность, израильское правительство в декабре 2025 года одобрило создание 19 новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ввести санкции против ряда израильских министров.

    Европейский союз рассматривает возможность приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем.

    По запросу Нидерландов объединение инициировало расследование соблюдения условий данного договора.

    21 апреля 2026, 14:28 • Новости дня
    Фонд поддержки и защиты прав соотечественников России попал под санкции ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС сообщил о введении санкций против Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (Pravfond), а также портала Euromore.

    В документе подчеркивается, что ограничительные меры коснулись Pravfond за публикацию юридических и аналитических материалов, которые, по мнению Совета ЕС, распространяют «дезинформационные нарративы», передает РИА «Новости».

    В феврале ЕС ввел санкции против восьми российских силовиков и судей.

    Ранее депутат Европарламента Томас Гайзель признал провал санкций ЕС против России.

    Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения Ту-22м3
    По Сумами ликвидированы десять награжденных Зеленским офицеров ВСУ
    Британские госслужащие ополчились против Стармера
    Замглавы парка «Патриот» арестовали за взятку в 18 млн рублей
    OpenAI выпустила масштабное обновление генератора изображений для ChatGPT
    Россиян предупредили о реальных сроках за клевету в домовых чатах
    Жители Кишинева потребовали отменить концерт «Машины времени»

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Уничтожение статуи Христа потрясет весь Израиль

    Демонстративное уничтожение солдатами ЦАХАЛ статуи Иисуса Христа в оккупированном Ливане вызвало панику в правительстве Израиля. Под угрозой пропагандистская модель, оправдывающая войну, и что еще хуже – дальнейшая поддержка Соединенных Штатов, от опеки которых зависит само существование еврейского государства. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
