Суд заочно приговорил кинокритика Антона Долина к году колонии

Суд Москвы заочно назначил кинокритику Антону Долину год лишения свободы

Tекст: Мария Иванова

Мировой судья участка № 353 столичного района Аэропорт вынес приговор по уголовному делу в отношении Антона Долина* (признан в РФ иноагентом). Кинокритику заочно назначили один год лишения свободы, передает РИА «Новости».

В ходе прений сторона обвинения запрашивала для подсудимого один год и десять месяцев колонии общего режима.

«Признать виновным… Назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год», – огласила решение судья. Дополнительно Долину запретили администрировать интернет-сайты в течение двух лет.

По версии следствия, с октября 2022 года по март 2025-го он распространял информацию в соцсетях без обязательной маркировки. Ранее его неоднократно привлекали за это к административной ответственности. Сейчас кинокритик заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.

