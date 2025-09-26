Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.1 комментарий
Следственный комитет возбудил дело против кинокритика Долина
Антону Долину предъявили обвинение в уклонении от обязанностей иноагента
Уголовное производство начато по подозрению в нарушении порядка деятельности иноагента, кинокритик ранее был дважды оштрафован за подобные действия.
Уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, в отношении Антона Долина* возбудил Следственный комитет, передает ТАСС.
Пресс-служба ведомства сообщила: «Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Антона Долина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)». Сейчас рассматривается вопрос об объявлении Долина в розыск.
В прокуратуре Москвы уточнили, что основанием для возбуждения дела стали материалы проверки, проведенной надзорным ведомством. Было установлено, что Долин дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента – ему назначались штрафы по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Тем не менее, кинокритик продолжил размещать материалы в соцсетях без соответствующей плашки иноагента.
Долин включен в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года. В настоящий момент он находится за пределами России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства кинокритику Антону Долину* (иностранный агент) и его семье. Мать Антона Долина* Веронику Долину задержали в аэропорту Жуковский с незадекларированными препаратами. Кинокритик Антон Долин* включен в реестр СМИ-иноагентов вместе с другими журналистами.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом