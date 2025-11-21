Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
Следствие попросило заочно арестовать кинокритика Долина
Следствие обратилось в Савеловский суд Москвы с просьбой заочно арестовать кинокритика Антона Долина*, признанного в России иностранным агентом, по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщили в суде.
В пресс-службе суда заявили: «Судом 21 ноября зарегистрировано ходатайство следствия об избрании Долину А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции». Долин в настоящее время находится за пределами России, передает РИА «Новости».
В сентябре столичный главк СК сообщил, что против Долина возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства кинокритику Долину (иностранный агент) и его семье.
Мать Антона Долина* Веронику Долину задержали в аэропорту Жуковский с незадекларированными препаратами.
Кинокритик Антон Долин был включен в реестр СМИ-иноагентов вместе с другими журналистами.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом