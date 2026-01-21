  • Новость часаМакрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    21 января 2026, 13:20 • Экономика

    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение

    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Европа так быстро начала откачивать газ из подземных хранилищ, что поставила под угрозу собственную энергетическую безопасность в отопительный сезон. Замерзать из-за дефицита газа европейцы не будут, однако экономические последствия могут оказаться печальными. Чем именно опасна ситуация с низким уровнем запасов газа в ПХГ?

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы впервые за этот отопительный сезон опустились ниже 50%, передает ТАСС со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE). Общий объем газа в ПХГ снизился до 55,1 млрд кубометров, что на 15% меньше средних показателей на эту же дату за последние пять лет и на 11% ниже, чем год назад.

    Отопительный сезон в ЕС начался 13 октября, и с тех пор европейцы использовали из ПХГ 41 млрд кубометров газа.

    Газпром бил тревогу еще в ноябре прошлого года, когда указывал на рекордные темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы, что снижает производительность европейских ПХГ. Уже тогда запасы в хранилищах были значительно ниже предыдущих лет.

    «Самое страшное для европейцев – это морозы в начале весны, а у них бывало, когда в марте были сильные морозы. Почему это страшно? Потому что подземные хранилища опустошены, давление падает, и компании уже не могут много извлекать ежесуточно. Поэтому возросшие потребности приходится удовлетворять за счет роста импорта», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Проблема в том, что нарастить импорт за счет трубопроводных поставок газа европейцы не могут. Трубопроводные поставщики – Норвегия, Алжир, Россия и Азербайджан – качают уже по максимуму, они ничем не могут помочь. Единственный, кто мог бы нарастить экспорт – это Россия, так как у нее есть дополнительный газ, но европолитики решили, что справятся сами. Поэтому у ЕС остается один вариант нарастить импорт – за счет увеличения поставок СПГ. А у СПГ, в отличие от трубопроводных поставок, есть один большой минус.

    «За СПГ придется платить все больше и больше, чтобы конкурировать за него с азиатскими покупателями, чтобы продавец направил танкер именно европейскому покупателю.

    Если в Азии тоже погода будет холодная, то могут возникнуть даже аукционы за поставки СПГ: кто больше даст денег, тому СПГ и уйдет. Это очень благоприятная ситуация для роста цен. В сценарии идеального шторма цены могут уйти выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

    А это путь к росту инфляции и к деиндустриализации экономики ЕС. Потому что промышленные потребители будут сокращать свое производство, лишь бы не покупать этот дорогой газ», – объясняет Игорь Юшков.

    В декабре тысяча кубометров газа в Европе стоила 334 доллара, в январе цены уже начали расти – до 370 долларов.

    «Ситуация в ЕС немного напоминает «попрыгунью-стрекозу» из известной басни Крылова, которая не подумала вовремя о том, что зима неизбежно наступит и может быть холодной, а потом не понимала, что делать дальше, когда холодно.

    Ситуация, когда во всех европейских ПХГ дефицит газа, опасна прежде всего аномальным ростом цен, примерно таким, как это было в 2022 году, когда стоимость тысячи кубометров газа достигала 4000 долларов.

    И чем холоднее будет погода при дефиците газа, тем, разумеется, сильнее она будет толкать вверх спрос и цены на газ», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Почему же ЕС довел ситуацию с запасами газа в подземных хранилищах до необдуманно низких уровней?

    Юшков полагает, что причина может крыться в низких ценах на газ в ноябре–декабре. Компании, которые закачивали газ в ПХГ летом и осенью по более высоким ценам, испугались, что дальше в силу такой теплой зимы цены на газ еще больше упадут. Поэтому видели смысл достать и продать этот газ сейчас, чтобы не потерять потом еще больше, полагает эксперт.

    Кроме того, в ЕС считали, что могут легко в случае необходимости увеличить закупки СПГ у США, с которым связаны соглашением о покупке энергоресурсов на 750 млрд долларов в течение трех лет, говорит Мильчакова. «Проблема в том, что быстро поставить СПГ из Америки в Европу не всегда есть возможность, в отличие от поставок газа по трубопроводам. Кроме того, цены в Азии, если и там тоже погода будет холодной, могут аномально вырасти, и поставщики из США предпочтут направить свой газ в Азию вместо Европы, так как долгосрочными контрактами с ЕС они не связаны. Тогда ЕС придется полагаться на поставки СПГ от других поставщиков, включая Россию, что еще не запрещено. Не исключено, что решение о запрете российского СПГ в 2026 году может быть пересмотрено как из-за холодной погоды, так и из-за ухудшения отношений с США из-за Гренландии», – заключает Мильчакова.

    Кроме экономических, могут быть и политические последствия: ЕС станет более сговорчивым в отношениях с США по поводу Гренландии, добавляет она.

