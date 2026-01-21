  • Новость часаТрамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Алиев предсказал новый нефтяной бум в Азербайджане
    Канада приготовилась к партизанской войне в случае вторжения США
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию
    Трамп репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США
    Названа причина отмены подписания плана по Украине на 800 млрд долларов
    Президент США ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    3 комментария
    21 января 2026, 11:04 • В мире

    Новый аргумент Трампа в споре за Гренландию унизил Британию

    Новый аргумент Трампа в споре за Гренландию унизил Британию
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Британию за передачу Маврикию архипелага Чагос, где находится крупная американо-британская военная база Диего-Гарсия. Теперь за аренду территории придется платить. Трамп назвал сделку «актом огромной глупости» и проявлением слабости, потому что она якобы ставит под угрозу национальную безопасность и выгодна соперникам США, таким как Россия и Китай. Почему Лондон пошел на эту сделку и как это повлияет на его отношения с Вашингтоном?

    Президент США Дональд Трамп назвал «актом огромной глупости» решение Британии передать под юрисдикцию Маврикия архипелаг Чагос в центральной части Индийского океана, где находится крупная американо-британская военная база Диего-Гарсия. Свое заявление он сопроводил таким словами, как «шокирует», а британцев описал как «гениальных» союзников.

    Президент США считает шаг Лондона проявлением слабости, которую, по его мнению, заметили Китай и Россия. Он добавил, что такие действия – причина, по которой Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию, чтобы обеспечить свою безопасность.

    Британия колонизировала острова Чагос в 1814 году. Диего-Гарсия – крупнейший остров-атолл архипелага. В 1965 году Лондон решил отделить Чагос от Маврикия и создать на острове Диего-Гарсия военную базу совместно с США. В 1966 году британцы передали остров в аренду Вашингтону, чтобы американцы смогли приступить к строительству военного объекта.

    В 1968 году англичане выкупили остров за три миллиона фунтов и принудительно выслали оттуда около двух тысяч аборигенов (такие действия признаются преступлением против человечности и примером послевоенного колониализма). Принадлежность территории оспаривалась несколько десятилетий.

    Авиабаза действует с 1973 года. В США она известна как «След свободы» и служит важнейшим логистическим и ударным центром для операций на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и Африке. Здесь размещено около 2500 человек, в основном американские военнослужащие и подрядчики.

    База включает в себя глубоководный порт, способный принимать авианосцы и атомные подводные лодки, а также взлетно-посадочную полосу, используемую дальними бомбардировщиками, такими как B-2 и B-52. Здесь же размещена станция слежения Космических сил США для связи со спутниками в отдаленных регионах.

    База имела огромное значение для военных операций США в Афганистане и Ираке. В настоящее время она поддерживает миссии против хуситов в Йемене и обеспечивает наблюдение за глобальными судоходными путями.

    Подписанная весной прошлого года сделка Британии и Маврикия предусматривает передачу суверенитета над Чагосскими островами с арендой атолла Диего-Гарсия на 99 лет для дальнейшей эксплуатации военной базы. Также британцы обязалась создать фонд для чагосцев, изгнанных с островов, на 40 млн фунтов и ежегодно выплачивать Маврикию не менее 101 млн фунтов (что за 99 лет составит не менее 13 млрд фунтов).

    Кроме того, соглашение включает в себя 24-мильную зону безопасности вокруг базы, где запрещено любое несанкционированное строительство, что фактически предотвращает размещение поблизости других держав (таких как Китай).

    Официальный Лондон называет сделку необходимой, поскольку решения Международного суда ООН сделали правовой статус базы «неработоспособным» и уязвимым для будущих оспариваний. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл эту ситуацию следом «колониальной эпохи». Он отмечал во вторник, что Британия контролирует остров, нарушая многочисленные резолюции ООН, а также сохраняет влияние на архипелаг Чагос.

    Эта сделка стала результатом длительных переговоров, начатых при предыдущем консервативном правительстве после консультативного заключения Международного суда ООН 2019 года, в котором говорилось, что Британия должна передать контроль над архипелагом Чагос Маврикию. В ответ Лондон выражал несогласие с этим решением, после чего Маврикий обратился за поддержкой к Генассамблее (ГА) ООН. ГА приняла резолюцию, согласно которой Лондон должен был «вывести колониальную администрацию» с островов.

    Против сделки продолжает протестовать местное население, поскольку соглашение с британцами не гарантирует им право вернуться на сам остров Диего-Гарсия. Сделка вызвала критику со стороны британских консерваторов, которые назвали его «национальным самоподрывом» из-за угрозы со стороны Китая. Но премьер-министр Кир Стармер заявил в ответ, что у Британии «не было альтернатив».

    Организация Reform UK, возглавляемая лидером оппозиции Найджелом Фараджем, ранее заявляла о намерении отменить это соглашение, утверждая, что сделка была вызвана чувством «постколониальной вины» в правительстве, «управляемом юристами-правозащитниками». Фарадж, имеющий дружеские отношения с Трампом, опубликовал в соцсетях пост со словами: «Слава богу, Трамп наложил вето на капитуляцию Чагосских островов».

    Как полагают эксперты, жесткая риторика Трампа спровоцирована несогласием европейцев с его линией в отношении Гренландии.

    «Когда Британия признавала независимость Маврикия, то поступила вопреки правилам ООН и разделила колонию, оставив за собой архипелаг Чагос, потому что на острове Диего-Гарсия находится британо-американская военно-воздушная база», – отмечает Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН.

    Собеседница напомнила, что Кир Стармер, еще будучи главой канцелярии Тони Блэра, выступал за передачу островов Маврикию и выплату арендной платы за базу. «Став премьером, он предложил этот шаг для улучшения имиджа страны. Но это сразу вызвало раскол: правые силы во главе с Найджелом Фараджем и консерваторами были против и обратились за поддержкой к вступавшему тогда в должность Трампу. Тот изначально поддержал инициативу, но теперь выясняется, что против», – добавила она.

    Эксперт подчеркивает, что несмотря на теснейшую военно-техническую связь и полную зависимость Лондона от Вашингтона в модернизации ядерного арсенала, между странами накапливались противоречия. Последней каплей стали претензии Трампа на Гренландию.

    «Также при Трампе проявились серьезные разногласия по Украине и Ближнему Востоку... Из-за позиции по Гренландии он объявил о 10-процентных пошлинах против восьми стран, включая Британию. Стармер же – один из инициаторов «коалиции желающих», выступающей за временное перемирие на Украине, а не за устранение причин конфликта.

    Все это отравляет отношения.

    Их будущее зависит от того, кто придет к власти в США после следующих выборов», – полагает Ананьева. По ее мнению, если политика Трампа сохранится и при следующем президенте, «тогда можно будет говорить о начале реального размежевания между Лондоном и Вашингтоном». «Если же победит демократ, нынешние трения останутся в прошлом как мелкие неприятности», – прогнозирует Ананьева.

    Эксперты также отмечают двойственность позиции США в территориальных спорах на фоне заявлений Дональда Трампа о покупке Гренландии. С одной стороны, президент США осуждает намерение Британии передать архипелаг Чагос Маврикию, а с другой – сам стремится к аналогичному присоединению острова в пользу США, указывает американист Григорий Ярыгин.

    Это противоречие, по мнению аналитика, вписывается в более широкий контекст накопленных разногласий между Вашингтоном и его европейскими союзниками. При этом резкие заявления Трампа по острову Диего-Гарсия, «не находящие внятного объяснения даже в американских СМИ, могут быть сигналом всей Европе или краткосрочным эмоциональным всплеском».

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Главное
    AP указало на ложь Трампа в отчете о работе президента США
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Лондон упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными
    В Госдуме начали обсуждать введение самозапрета на платежи в онлайн-играх
    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы

    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа

    Президент США Дональд Трамп пригрозил новой торговой войной против восьми европейских стран. Параллельно в ЕС появились опасения, что Вашингтон может перекрыть поставки своего СПГ, от которого европейцы после 2022 года стали сильно зависимы. Трамп, судя по всему, готов биться за Гренландию до конца. Подробности

    Перейти в раздел

    Риторика прибалтов о Калининграде опасна для них самих

    «Это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации». Такими словами глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявления литовского дипломата, отрицающего принадлежность Калининграда к России и упоминающего планы НАТО по нападению на Калининградскую область. Почему даже пустые угрозы прибалтийских политиков стоит воспринимать всерьез? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый аргумент Трампа в споре за Гренландию унизил Британию

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Британию за передачу Маврикию архипелага Чагос, где находится крупная американо-британская военная база Диего-Гарсия. Теперь за аренду территории придется платить. Трамп назвал сделку «актом огромной глупости» и проявлением слабости, потому что она якобы ставит под угрозу национальную безопасность и выгодна соперникам США, таким как Россия и Китай. Почему Лондон пошел на эту сделку и как это повлияет на его отношения с Вашингтоном? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации