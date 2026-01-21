На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?0 комментариев
Новый аргумент Трампа в споре за Гренландию унизил Британию
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Британию за передачу Маврикию архипелага Чагос, где находится крупная американо-британская военная база Диего-Гарсия. Теперь за аренду территории придется платить. Трамп назвал сделку «актом огромной глупости» и проявлением слабости, потому что она якобы ставит под угрозу национальную безопасность и выгодна соперникам США, таким как Россия и Китай. Почему Лондон пошел на эту сделку и как это повлияет на его отношения с Вашингтоном?
Президент США Дональд Трамп назвал «актом огромной глупости» решение Британии передать под юрисдикцию Маврикия архипелаг Чагос в центральной части Индийского океана, где находится крупная американо-британская военная база Диего-Гарсия. Свое заявление он сопроводил таким словами, как «шокирует», а британцев описал как «гениальных» союзников.
Президент США считает шаг Лондона проявлением слабости, которую, по его мнению, заметили Китай и Россия. Он добавил, что такие действия – причина, по которой Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию, чтобы обеспечить свою безопасность.
Британия колонизировала острова Чагос в 1814 году. Диего-Гарсия – крупнейший остров-атолл архипелага. В 1965 году Лондон решил отделить Чагос от Маврикия и создать на острове Диего-Гарсия военную базу совместно с США. В 1966 году британцы передали остров в аренду Вашингтону, чтобы американцы смогли приступить к строительству военного объекта.
В 1968 году англичане выкупили остров за три миллиона фунтов и принудительно выслали оттуда около двух тысяч аборигенов (такие действия признаются преступлением против человечности и примером послевоенного колониализма). Принадлежность территории оспаривалась несколько десятилетий.
Авиабаза действует с 1973 года. В США она известна как «След свободы» и служит важнейшим логистическим и ударным центром для операций на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и Африке. Здесь размещено около 2500 человек, в основном американские военнослужащие и подрядчики.
База включает в себя глубоководный порт, способный принимать авианосцы и атомные подводные лодки, а также взлетно-посадочную полосу, используемую дальними бомбардировщиками, такими как B-2 и B-52. Здесь же размещена станция слежения Космических сил США для связи со спутниками в отдаленных регионах.
База имела огромное значение для военных операций США в Афганистане и Ираке. В настоящее время она поддерживает миссии против хуситов в Йемене и обеспечивает наблюдение за глобальными судоходными путями.
Подписанная весной прошлого года сделка Британии и Маврикия предусматривает передачу суверенитета над Чагосскими островами с арендой атолла Диего-Гарсия на 99 лет для дальнейшей эксплуатации военной базы. Также британцы обязалась создать фонд для чагосцев, изгнанных с островов, на 40 млн фунтов и ежегодно выплачивать Маврикию не менее 101 млн фунтов (что за 99 лет составит не менее 13 млрд фунтов).
Кроме того, соглашение включает в себя 24-мильную зону безопасности вокруг базы, где запрещено любое несанкционированное строительство, что фактически предотвращает размещение поблизости других держав (таких как Китай).
Официальный Лондон называет сделку необходимой, поскольку решения Международного суда ООН сделали правовой статус базы «неработоспособным» и уязвимым для будущих оспариваний. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл эту ситуацию следом «колониальной эпохи». Он отмечал во вторник, что Британия контролирует остров, нарушая многочисленные резолюции ООН, а также сохраняет влияние на архипелаг Чагос.
Эта сделка стала результатом длительных переговоров, начатых при предыдущем консервативном правительстве после консультативного заключения Международного суда ООН 2019 года, в котором говорилось, что Британия должна передать контроль над архипелагом Чагос Маврикию. В ответ Лондон выражал несогласие с этим решением, после чего Маврикий обратился за поддержкой к Генассамблее (ГА) ООН. ГА приняла резолюцию, согласно которой Лондон должен был «вывести колониальную администрацию» с островов.
Против сделки продолжает протестовать местное население, поскольку соглашение с британцами не гарантирует им право вернуться на сам остров Диего-Гарсия. Сделка вызвала критику со стороны британских консерваторов, которые назвали его «национальным самоподрывом» из-за угрозы со стороны Китая. Но премьер-министр Кир Стармер заявил в ответ, что у Британии «не было альтернатив».
Организация Reform UK, возглавляемая лидером оппозиции Найджелом Фараджем, ранее заявляла о намерении отменить это соглашение, утверждая, что сделка была вызвана чувством «постколониальной вины» в правительстве, «управляемом юристами-правозащитниками». Фарадж, имеющий дружеские отношения с Трампом, опубликовал в соцсетях пост со словами: «Слава богу, Трамп наложил вето на капитуляцию Чагосских островов».
Как полагают эксперты, жесткая риторика Трампа спровоцирована несогласием европейцев с его линией в отношении Гренландии.
«Когда Британия признавала независимость Маврикия, то поступила вопреки правилам ООН и разделила колонию, оставив за собой архипелаг Чагос, потому что на острове Диего-Гарсия находится британо-американская военно-воздушная база», – отмечает Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН.
Собеседница напомнила, что Кир Стармер, еще будучи главой канцелярии Тони Блэра, выступал за передачу островов Маврикию и выплату арендной платы за базу. «Став премьером, он предложил этот шаг для улучшения имиджа страны. Но это сразу вызвало раскол: правые силы во главе с Найджелом Фараджем и консерваторами были против и обратились за поддержкой к вступавшему тогда в должность Трампу. Тот изначально поддержал инициативу, но теперь выясняется, что против», – добавила она.
Эксперт подчеркивает, что несмотря на теснейшую военно-техническую связь и полную зависимость Лондона от Вашингтона в модернизации ядерного арсенала, между странами накапливались противоречия. Последней каплей стали претензии Трампа на Гренландию.
«Также при Трампе проявились серьезные разногласия по Украине и Ближнему Востоку... Из-за позиции по Гренландии он объявил о 10-процентных пошлинах против восьми стран, включая Британию. Стармер же – один из инициаторов «коалиции желающих», выступающей за временное перемирие на Украине, а не за устранение причин конфликта.
Все это отравляет отношения.
Их будущее зависит от того, кто придет к власти в США после следующих выборов», – полагает Ананьева. По ее мнению, если политика Трампа сохранится и при следующем президенте, «тогда можно будет говорить о начале реального размежевания между Лондоном и Вашингтоном». «Если же победит демократ, нынешние трения останутся в прошлом как мелкие неприятности», – прогнозирует Ананьева.
Эксперты также отмечают двойственность позиции США в территориальных спорах на фоне заявлений Дональда Трампа о покупке Гренландии. С одной стороны, президент США осуждает намерение Британии передать архипелаг Чагос Маврикию, а с другой – сам стремится к аналогичному присоединению острова в пользу США, указывает американист Григорий Ярыгин.
Это противоречие, по мнению аналитика, вписывается в более широкий контекст накопленных разногласий между Вашингтоном и его европейскими союзниками. При этом резкие заявления Трампа по острову Диего-Гарсия, «не находящие внятного объяснения даже в американских СМИ, могут быть сигналом всей Европе или краткосрочным эмоциональным всплеском».