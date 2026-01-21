Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Минэнерго озвучило планы продлить стратегическое партнерство с Ираном
Москва подтвердила намерение укреплять стратегическое сотрудничество с Ираном и запланировала проведение заседания межправкомиссии в Тегеране, сообщили в Минэнерго России.
Россия остается приверженной развитию стратегического партнерства с Ираном, передает ТАСС. По итогам заседания российской части постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором участвовал министр энергетики Сергей Цивилев, страны подтвердили готовность к проведению межправкомиссии по торговле.
Министр энергетики России заявил: «Наша работа по развитию российско-иранских отношений продолжается, запланированные мероприятия межправкомиссии состоятся по графику».
В Минэнерго сообщили, что 19-е заседание российско-иранской межправкомиссии пройдет с 16 по 18 февраля в Тегеране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России содействовать снижению напряженности вокруг Венесуэлы и Ирана.
Посол Ирана в России Казем Джалали отметил, что массовые проправительственные шествия показали неприятие протестов со стороны иранского общества.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил меры по стабилизации ситуации в стране и подтвердил стремление к развитию двусторонних отношений.