Екатеринбургского гей-артиста отдали под суд за исполнение гимна России с флагом ЛГБТ

В Екатеринбурге на травести-артиста Сергея Нечаева, спевшего в ночном клубе гимн России, завели административное дело, его передали в производство суду, сообщили на втором участке Октябрьского райсуда города.

Нечаев под псевдонимом Бомба Киберсиси выступил в местном гей-клубе и спел российский гимн, при этом в руках он держал флаг ЛГБТ. На него составили протокол по статье «Нарушение порядка официального использования государственных символов РФ», передает РИА «Новости».

Дело планируется рассматривать 12 сентября. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых заявил, что арест за такое правонарушение не предусмотрен, лишь штраф для физлиц в размере до 3 тыс. рублей.

Горелых уточнил, что артист и руководство клуба «уже раскаялись в произошедшем, признав правильность мотивации полиции».

«Средний Урал – не Америка и не Европа со своей псевдодемократией, подобные фокусы у нас не приживутся никогда», – сказал он.

Артист после критики отметил на своих страницах в соцсетях, что не ожидал подобной реакции. «Не думал, что этот номер подсчитают нарушением использования государственных символов, а тем более оскорблением и осквернением. Я живу в этой стране, я люблю эту страну, мне нравится здесь жить», – указал Нечаев.

Движение «России Консервативной», называющее себя правым патриотическим сообществом, опубликовало видео с Нечаевым, где тот извиняется перед жителями России.

«Я благодарен парням за то, что аргументировано донесли до меня понимание того, что такое поведение недопустимо. Сожалею о своем поступке, и больше такого не повторится», – сказал Нечаев в ролике.

«Он дал слово членам нашего движения, что больше такого не повторится. Пора разрушить стереотип о том, что Екатеринбург – центр либерализма. Любые поползновения оскорбить национальные чувства русского народа будут жестко пресекаться», – говорится в заявлении движения.

Ранее на гей-параде в Польше организаторы запретили российским представителям ЛГБТ организованное участие в нем с флагами России.