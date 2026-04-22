Прокурор запросил почти два года колонии для кинокритика Долина
Обвинение запросило один год и десять месяцев колонии для иноагента Долина
Государственное обвинение потребовало назначить заочно арестованному Антону Долину* (признан иноагентом) реальный срок лишения свободы за многократные нарушения законодательства о деятельности иностранных агентов.
В ходе судебного разбирательства прокурор огласил требуемое наказание для обозревателя Антона Долина*, передает РИА «Новости».
«Запросили один год и десять месяцев колонии общего режима», – заявил участник процесса. Кроме того, фигуранту дела просят запретить администрировать интернет-сайты в течение трех лет.
По данным следственных органов, обвиняемый публиковал материалы без специальной плашки в период с октября 2022 по март 2025 года. За это нарушение он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.
Министерство юстиции внесло деятеля культуры в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. Впоследствии суд принял решение о его заочном аресте, а правоохранительные органы объявили мужчину в федеральный розыск.
Ранее Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента.
В августе прошлого года президент Молдавии Майя Санду предоставила Антону Долину гражданство своей страны.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом