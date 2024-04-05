Казахстан и Мьянма резко нарастили поставки одежды в Россию

Tекст: Денис Тельманов

По итогам 2023 года больше всего одежды в Россию экспортировал Китай – почти на 2,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА «Новости» на основании открытой статистики.



В пятерку лидеров также вошли Италия с объемами поставок в 602 млн долларов, Турция – 473 млн долларов, Бангладеш – 337 млн долларов и Германия – 317 млн долларов.

Отмечается, что в пятерку лидеров могла бы войти Белоруссия, однако она уже два года не раскрывает данные о своей торговле.

Узбекистан поставил одежды на 239 млн долларов, Армения - на 132 млн, Латвия - на 99 млн, Литва - почти на 92 млн, а Польша - на 88 млн.

Сильнее всего экспорт в Россию нарастили такие крупные поставщики, как Казахстан – в 3,5 раза, Мьянма – в 3,2 раза, Румыния – в 1,9 раза, Хорватия и Армения – в 1,5 раза, Турция и Болгария – в 1,4 раза, и Южная Корея – в 1,3 раза.

При этом самый заметный рост показали Марокко и Египет – в 381 и 36 раз соответственно при объемах 520 тыс. долларов и 510 тыс. долларов.

Также за год вырос экспорт одежды из Литвы, Латвии, Эстонии, Греции и Грузии.

При этом Канада сократла поставки одежды в Россию 89 раз, Швеция – в 15 раз, Чехия – в девять раз, Португалия – в 6,6 раза, Бельгия – в 5,3 раза, Словакия – в пять раз, Испания – в два раза.

При этом сама Россия за год больше всего поставляла одежду, например, Казахстану – на 167,5 миллиона долларов, Армении – на 42 миллиона, Хорватии – на 2,3 миллиона, а также Азербайджану, Египту, Франции и Таджикистану – на 1,1-1,8 миллиона.

Больше всего Россия нарастила продажи одежды Армении (в 300 раз), Египту (в 180 раз), Японии (в 150 раз), Казахстану (в 80 раз), Хорватии (в 71 раз) и Узбекистану (в 42 раза).