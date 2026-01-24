Делегация США покинула Абу-Даби после переговоров по Украине

Делегация США отправилась в аэропорт после переговоров по Украине в Абу-Даби

Tекст: Вера Басилая

Представители делегации США направились в аэропорт после завершения переговоров по Украине в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

В составе делегации были спецпосланник президента Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии США Дэниел Дрисколл, а также главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби.

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины. Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали проекты документов об урегулировании конфликта и гарантиях безопасности.

