На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.15 комментариев
Делегация США покинула Абу-Даби после переговоров по Украине
Делегация США отправилась в аэропорт после переговоров по Украине в Абу-Даби
После завершения переговоров по Украине в Абу-Даби американская делегация, в числе которой министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт.
Представители делегации США направились в аэропорт после завершения переговоров по Украине в Абу-Даби, передает РИА «Новости».
В составе делегации были спецпосланник президента Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии США Дэниел Дрисколл, а также главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби.
В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины. Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.
В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали проекты документов об урегулировании конфликта и гарантиях безопасности.
Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах.