США, Россия и Украина завершили переговоры в Абу-Даби совместным обедом
Axios сообщил о совместном обеде делегаций США, России и Украины
После переговоров по вопросам безопасности представители трех стран неформально встретились за общим столом, что стало неожиданной деталью встречи.
Как передает Axios, делегации США, России и Украины пообедали вместе после трехсторонних переговоров в Абу-Даби по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Американский чиновник сообщил порталу, что обстановка за столом была настолько дружелюбной, насколько это возможно в текущих условиях.
Портал приводит слова чиновника: «Три команды собрались вместе за обедом в конце второго дня переговоров. В тот момент все выглядели почти как друзья».
Обед состоялся после второго дня обсуждений в рамках трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, где участвовали представители России, США и Украины. Встреча проходила в столице Объединенных Арабских Эмиратов и завершилась в субботу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в состав российской делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби вошел генерал-лейтенант Александр Зорин.
Российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже.
Встреча представителей России, США и Украины может пройти 1 февраля в Абу-Даби в трехстороннем формате.