На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.
Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
В состав российской делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби вошел генерал-лейтенант Александр Зорин, ранее участвовавший в капитуляции гарнизона «Азовстали».
Генерал-лейтенант Александр Зорин, первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России, был включен в состав российской переговорной делегации в Абу-Даби, передает ТАСС.
Зорин ранее занимался мирным урегулированием в Сирии и, по словам военного корреспондента Александра Коца, был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.
«Зорин – мощнейший переговорщик», – отмечают эксперты.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в переговорную группу включены представители руководства Минобороны России во главе с адмиралом Игорем Костюковым.
Российская делегация после двухдневных консультаций покинула ОАЭ на борту Ил-62.