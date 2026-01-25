В Белгороде ударом ВСУ повреждена насосная станция системы отопления домов

Tекст: Денис Тельманов

Работа насосной станции, обеспечивающей теплом жилые дома микрорайона Харьковская гора, была остановлена после ракетного удара ВСУ, сообщил мэр города Валентин Демидов.

«После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре», – написал Демидов в своем Telegram-канале.

По его словам, аварийные бригады уже прибыли на место, чтобы восстановить подачу тепла, и оборудование планируют запустить в течение ближайшего времени.

Кроме того, Демидов сообщил, что в результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, возгорание во дворе многоэтажного дома было оперативно ликвидировано.

Одна из машин, находившихся рядом, была своевременно отогнана, а хозяйственная постройка в частном секторе получила повреждения из-за пожара.

Мэр отметил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, информация о последствиях уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли по Белгороду самый интенсивный с начала спецоперации обстрел.

В результате атаки были повреждены объекты энергетики города. При обстреле возникли возгорания и разрушились частные строения. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ предположительно использовали системы HIMARS.