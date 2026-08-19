Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?4 комментария
Двум жителям Пермского края запретили выезд за границу из-за борщевика
Власти Пермского края ограничили выезд за пределы России двум собственникам земельного участка площадью 15 тыс. квадратных метров за отказ уничтожить опасные заросли борщевика.
Районная администрация обязала владельцев очистить территорию от сорняка, однако они проигнорировали требование властей. После этого чиновники обратились в суд для решения проблемы, передает РИА «Новости».
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю рассказали о принятых мерах.
«Они были ограничены в праве на выезд за пределы России, что позволило ускорить темпы положенных работ. Убедившись, что борщевик уничтожен, сотрудник ведомства вынес постановления об отмене ограничений», – сообщили в пресс-службе.
Борщевик признан одним из самых опасных растений на территории страны. При контакте с кожей и воздействии солнечного света он вызывает сильные ожоги. Кроме того, сорняк активно разрастается, вытесняя другие культуры и снижая урожайность на сельскохозяйственных угодьях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области искусственный интеллект впервые оштрафовал владельца участка за разросшийся борщевик.
В Госдуме пригрозили дачникам взысканиями в размере до 50 тысяч рублей за игнорирование предписаний об уничтожении сорняка.
В прошлом году президент России разрешил изымать заросшие опасным растением сельскохозяйственные земли по решению суда.