Двум жителям Пермского края запретили выезд за границу из-за борщевика

Tекст: Денис Тельманов

Районная администрация обязала владельцев очистить территорию от сорняка, однако они проигнорировали требование властей. После этого чиновники обратились в суд для решения проблемы, передает РИА «Новости».

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю рассказали о принятых мерах.

«Они были ограничены в праве на выезд за пределы России, что позволило ускорить темпы положенных работ. Убедившись, что борщевик уничтожен, сотрудник ведомства вынес постановления об отмене ограничений», – сообщили в пресс-службе.

Борщевик признан одним из самых опасных растений на территории страны. При контакте с кожей и воздействии солнечного света он вызывает сильные ожоги. Кроме того, сорняк активно разрастается, вытесняя другие культуры и снижая урожайность на сельскохозяйственных угодьях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области искусственный интеллект впервые оштрафовал владельца участка за разросшийся борщевик.

В Госдуме пригрозили дачникам взысканиями в размере до 50 тысяч рублей за игнорирование предписаний об уничтожении сорняка.

В прошлом году президент России разрешил изымать заросшие опасным растением сельскохозяйственные земли по решению суда.