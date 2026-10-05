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Украинские войска сдали харьковскую Крейдянку без боя
Российские военные освободили Крейдянку без сопротивления противника
ВСУ практически не сопротивлялись во время освобождения российскими штурмовиками населенного пункта Крейдянка в Харьковской области, рассказал командир роты с позывным Колючий.
Украинские военные практически не оказывали сопротивления при взятии харьковского населенного пункта Крейдянка, передает РИА «Новости». По словам командира роты с позывным Колючий, мощный удар российских войск лишил противника возможности эффективно обороняться.
«В связи с тем, что российские войска нанесли достаточно сильный удар, противник не мог оказывать достойного сопротивления. Командование противника оставило. В связи с этим практически сопротивление не было оказано», – рассказал военнослужащий. Он добавил, что украинские солдаты либо сдавались в плен, либо пытались бежать, но при попытках прорыва уничтожались.
В Минобороны подчеркнули, что наступление велось при поддержке артиллерии и беспилотников. Штурмовые группы из двух-трех человек ликвидировали опорные пункты неприятеля под прикрытием разведывательных дронов. Слаженные действия дезорганизовали украинские силы.
Военное ведомство отметило, что ликвидация окруженной группировки позволит существенно расширить зону безопасности. Подразделения группировки «Север» продолжают наступление, отодвигая линию фронта вдоль границы в Сумской и Харьковской областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября российские войска освободили населенный пункт Крейдянка в Харьковской области. Накануне подразделения группировки «Север» сжали кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке региона. До этого бойцы Вооруженных сил России пресекли все попытки противника прорваться из блокированного района.